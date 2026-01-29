Ascolti tv ieri (28 gennaio): Anna Valle debutta battendo Rai 1, De Martino sorpassa (ancora) Gerry Scotti Una Nuova Vita parte dal 18,7% di share, Morbo K chiude al 14,5%, Affari Tuoi supera La Ruota: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri mercoledì 28 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda parte di Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero che ha concluso la miniserie, mentre su Canale 5 è iniziata la nuova fiction Una nuova vita con Anna Valle. Nuovo appuntamento per Le Iene presentano: Inside, ma anche per Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto? e per Aldo Cazzullo al timone di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita

Ieri mercoledì 28 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda parte di Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero. Dopo il 15,6% di share del debutto di ieri, gli ultimi due episodi della miniserie con Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrera hanno conquistato 2 milioni e 519mila spettatori, registrando il 14,5% di share. Dopo un lungo periodo di assenza, invece, su Canale 5 sono tornate ufficialmente le fiction con l’esordio di Una nuova vita. La prima puntata della nuova serie tv con Anna Valle e Daniele Pecci ha raccolto 2 milioni e 990mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, debuttando al 18,7% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo il crollo de Il Collegio 9 della scorsa settimana, su Rai 2 il film Ricatto d’amore con Sandra Bullock e Ryan Reynolds ha attirato 880mila spettatori, facendo segnare il 4,7% di share. Su Italia 1, invece, Le Iene presentano: Inside ha interessato 834mila spettatori, raggiungendo il 6,3% di share.

Appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3 quello con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?. La puntata di ieri ha richiamato 1 milione e 317mila spettatori su Rai 3, ottenendo il 7,9% di share. Tommaso Labate ha invece intrattenuto 481mila spettatori al timone di Realpolitik su Rete 4, che non è andato oltre il 3,6% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato (in replica) un a.m. di 1 milione e 34mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, arrivando al 5,7% di share.

Spazio al grande calcio europeo su Tv8, dove è andata in scena la partita dell’ultima giornata della fase a gironi della Champions League – Benfica-Real Madrid, che ha appassionato 756mila spettatori, pari al 3,8% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy condotto da Francesco Panella ha collezionato 272mila spettatori, pari all’1,9% di share.

Rai 1 | Morbo K – 14,5% (2.519.000 spettatori)

| Morbo K – (2.519.000 spettatori) Canale 5 | Una nuova vita – 18,7% (2.990.000 spettatori)

| Una nuova vita – (2.990.000 spettatori) Rai 2 | Ricatto d’amore – 4,7% (880.000 spettatori)

| Ricatto d’amore – (880.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 6,3% (834.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (834.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 7,9% (1.317.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.317.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 3,6% (481.000 spettatori)

| Realpolitik – (481.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 5,7% (1.034.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (1.034.000 spettatori) Tv8 | Champions League – Benfica-Real Madrid – 3,8% (756.000 spettatori)

| Champions League – Benfica-Real Madrid – (756.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 1,9% (272.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Stefano De Martino è tornato a superare Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel, con la puntata di ieri di Affari Tuoi che ha raggiunto il 23,3% di share coinvolgendo 4 milioni e 996mila spettatori. Su Canale 5, invece, La Ruota della Fortuna ha toccato il 23,1% di share con 4 milioni e 889mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche