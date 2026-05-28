Ascolti Tv ieri (27 maggio): super Sciarelli e Cazzullo da record, De Martino ha la meglo su Gerry Scotti Testa a testa tra Pare parecchio Parigi su Rai 1 e Indiana Jones su Canale 5, Chi l’ha visto tocca il 10,6% di share, Cazzullo il 7,9%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri mercoledì 27 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film di Leonardo Pieraccioni Pare parecchio Parigi, mentre su Canale 5 è andato in onda in prima tv Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto, mentre Aldo Cazzullo è tornato al timone di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Pare parecchio Parigi e Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Ieri mercoledì 27 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Pare parecchio Parigi. Il film del 2024 diretto da Leonardo Pieraccioni ha raccolto 2 milioni e 178mila spettatori, facendo segnare il 14,2% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda in prima tv Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Il film del 2023 con Harrison Ford – l’ultimo della celebre saga – ha radunato 1 milione e 609mila spettatori, arrivando al 14,3% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Appuntamento immancabile del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha radunato 1 milione e 463mila spettatori, raggiungendo il 10,6% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha invece totalizzato un a.m. di 1 milione e 273mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, che ha toccato il 7,9% di share.

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Altra sfida serrattissima tra i due dominatori dei dati Auditel dell’access prime time Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, ha toccato il 24,15% di share con 4 milioni e 472mila spettatori su Rai 1; La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 372mila spettatori su Canale 5, facendo registrare il 23,6% di share.

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