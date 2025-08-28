Ascolti tv ieri (27 agosto): scivolone Rai 1, Gerry Scotti ancora al top Il segreto di Isabelle cala al 12,9% di share, Nata per te vince la prima serata con il 15,6%, sempre bene Rocco Schiavone e Chicago PD: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

RaiPlay - Mediaset Infinity

CONDIVIDI

La settimana arriva al giro di boa anche negli ascolti tv. Ieri mercoledì 27 agosto 2025, infatti, su Rai 1 la miniserie Il segreto di Isabelle si è ‘scontrata’ con il film di Canale 5 Nata per te. Giuseppe Brindisi è tornato al timone di Zona Bianca su Rete 4, mentre su Rai 2 non deludono le repliche di Rocco Schiavone. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il segreto di Isabelle e Nata per te

Ieri mercoledì 27 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda e ultima parte de Il segreto di Isabelle. Dopo il 14,6% di share e la vittoria nel prime time di ieri, la nuova miniserie ha chiuso in calo al 12,9% raccogliendo 1 milione e 676mila spettatori sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Nata per te. La pellicola del 2023 diretta da Fabio Mollo e tratta dalla storia vera raccontata nell’omonimo libro di Luca Trapanese e Luca Mercadante ha conquistato 1 milione e 996mila spettatori, raggiungendo il 15,6% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 proseguono le repliche di Rocco Schiavone. La seconda puntata della quinta stagione dell’amata serie con Marco Giallini andata in onda ieri ha appassionato 9821ila spettatori, registrando il 6,1% di share. Su Italia 1 la serie statunitense Chicago Med ha invece ottenuto un ascolto medio di 930mila spettatori, confermandosi al 7% di share.

Jannacciami! ha richiamato 492 spettatori su Rai 3, arrivando al 3,8% di share. Su Rete 4 si è invece tornati a parlare del Delitto di Garlasco e del mistero della ‘nuova’ impronta con Giuseppe Brindisi al timone di una nuova puntata di Zona Bianca, che ha collezionato 721mila spettatori e fatto segnare il 6,3% di share. Su La7 Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 525mila spettatori alla guida de La Torre di Babele, che ha toccato segnare il 3,6% di share.

Su Tv8, infine, il film con Mel Gibson e Helen Hunt What Women Want – Quello che le donne vogliono ha interessato 459mila spettatori, pari al 3,6% di share, mentre su Nove 12 Round ha coinvolto 240mila spettatori, pari a uno share dell’1,8%.

Rai 1 | Il segreto di Isabelle – 12,9% (676.000 spettatori)

| Il segreto di Isabelle – (676.000 spettatori) Canale 5 | Nata per te – 15,6% (1.996.000 spettatori)

| Nata per te – (1.996.000 spettatori) Rai 2 | Rocco Schiavone – 6,1% (912.000spettatori)

| Rocco Schiavone – (912.000spettatori) Italia 1 | Chicago Med – 7% (930.000 spettatori)

| Chicago Med – (930.000 spettatori) Rai 3 | Jannacciami! – 3,8% (492.000spettatori)

| Jannacciami! – (492.000spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 6,3% (721.000 spettatori)

| Zona Bianca – (721.000 spettatori) La7 | La Torre di Babele – 3,6% (525.000 spettatori)

| La Torre di Babele – (525.000 spettatori) Tv8 | What Women Want – Quello che le donne vogliono – 3,6% (459.000 spettatori)

| What Women Want – Quello che le donne vogliono – (459.000 spettatori) Nove | 12 Round – 1,8% (240.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: access e fascia preserale

Gerry Scotti non si ferma e continua a macinare ascolti al timone de La Ruota della Fortuna, anche ieri mercoledì 27 agosto 2025 oltre i 4 milioni e mezzo di spettatori e al 27,9% di share nell’access prime time di Canale 5 (in attesa di De Martino). Bene anche Reazione a catena di Pino Insegno su Rai 1 nella fascia preserale, dove ha conquistato il 24,7% di share con 3 milioni e 152mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche