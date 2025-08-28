Trova nel Magazine
Libero Magazine

Ascolti tv ieri (27 agosto): scivolone Rai 1, Gerry Scotti ancora al top

Il segreto di Isabelle cala al 12,9% di share, Nata per te vince la prima serata con il 15,6%, sempre bene Rocco Schiavone e Chicago PD: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Ascolti 27 agosto 2025
RaiPlay - Mediaset Infinity

La settimana arriva al giro di boa anche negli ascolti tv. Ieri mercoledì 27 agosto 2025, infatti, su Rai 1 la miniserie Il segreto di Isabelle si è ‘scontrata’ con il film di Canale 5 Nata per te. Giuseppe Brindisi è tornato al timone di Zona Bianca su Rete 4, mentre su Rai 2 non deludono le repliche di Rocco Schiavone. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il segreto di Isabelle e Nata per te

Ieri mercoledì 27 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda e ultima parte de Il segreto di Isabelle. Dopo il 14,6% di share e la vittoria nel prime time di ieri, la nuova miniserie ha chiuso in calo al 12,9% raccogliendo 1 milione e 676mila spettatori sulla prima rete. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Nata per te. La pellicola del 2023 diretta da Fabio Mollo e tratta dalla storia vera raccontata nell’omonimo libro di Luca Trapanese e Luca Mercadante ha conquistato 1 milione e 996mila spettatori, raggiungendo il 15,6% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 proseguono le repliche di Rocco Schiavone. La seconda puntata della quinta stagione dell’amata serie con Marco Giallini andata in onda ieri ha appassionato 9821ila spettatori, registrando il 6,1% di share. Su Italia 1 la serie statunitense Chicago Med ha invece ottenuto un ascolto medio di 930mila spettatori, confermandosi al 7% di share.

Jannacciami! ha richiamato 492 spettatori su Rai 3, arrivando al 3,8% di share. Su Rete 4 si è invece tornati a parlare del Delitto di Garlasco e del mistero della ‘nuova’ impronta con Giuseppe Brindisi al timone di una nuova puntata di Zona Bianca, che ha collezionato 721mila spettatori e fatto segnare il 6,3% di share. Su La7 Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 525mila spettatori alla guida de La Torre di Babele, che ha toccato segnare il 3,6% di share.

Su Tv8, infine, il film con Mel Gibson e Helen Hunt What Women Want – Quello che le donne vogliono ha interessato 459mila spettatori, pari al 3,6% di share, mentre su Nove 12 Round ha coinvolto 240mila spettatori, pari a uno share dell’1,8%.

  • Rai 1 | Il segreto di Isabelle12,9% (676.000 spettatori)
  • Canale 5 | Nata per te15,6% (1.996.000 spettatori)
  • Rai 2 | Rocco Schiavone 6,1% (912.000spettatori)
  • Italia 1 | Chicago Med7% (930.000 spettatori)
  • Rai 3 | Jannacciami!3,8% (492.000spettatori)
  • Rete 4 | Zona Bianca 6,3% (721.000 spettatori)
  • La7 | La Torre di Babele3,6% (525.000 spettatori)
  • Tv8 | What Women Want – Quello che le donne vogliono3,6% (459.000 spettatori)
  • Nove | 12 Round1,8% (240.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: access e fascia preserale

Gerry Scotti non si ferma e continua a macinare ascolti al timone de La Ruota della Fortuna, anche ieri mercoledì 27 agosto 2025 oltre i 4 milioni e mezzo di spettatori e al 27,9% di share nell’access prime time di Canale 5 (in attesa di De Martino). Bene anche Reazione a catena di Pino Insegno su Rai 1 nella fascia preserale, dove ha conquistato il 24,7% di share con 3 milioni e 152mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 13 agosto 2025

Ascolti tv ieri (13 agosto): Rai 1 meglio di Fragili, i 18 anni di Garlasco fanno volare Zona Bianca

Poly batte senza sforzo (12% di share) la miniserie di Canale 5 vince ferma all’11,4...
Ascolti 6 agosto 2025

Ascolti tv ieri (6 agosto): Raoul Bova non decolla e Sissi delude, ne approfitta Brindisi con Garlasco

Il gran finale della serie di Canale 5 vince calando al 13,6% di share, benissimo Ma...
Ascolti 20 agosto 2025

Ascolti tv ieri (20 agosto): in più di 2 milioni per i funerali di Pippo Baudo, la prima serata però è di Canale 5

La Ragazza alla Pari vince con il 15,7% di share, il tributo a Baudo e i suoi Festiv...
Ascolti 30 luglio 2025

Ascolti tv ieri (30 luglio): record clamoroso per Temptation Island, risultato storico anche per Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel

La settima puntata del reality di Filippo Bisciglia domina col 31,4% di share, Siste...
Ascolti 23 luglio 2025

Ascolti tv ieri (23 luglio): Temptation domina anche al mercoledì, Pino Insegno si difende dall’assalto di Sarabanda

La quarta puntata del reality show di Filippo Bisciglia vince col 28,4% di share, Si...
Ascolti 16 luglio 2025

Ascolti tv ieri (16 luglio): le Azzurre da sogno su Rai 1, Nazzi parte dal 6,3%, Gerry Scotti sale ancora

La Nazionale femminile dell’Italia vince sul campo e nei dati Auditel col 16,2% di s...
Ascolti 26 agosto 2025

Ascolti tv ieri (26 agosto): acuto Rai 2, Radio Estate si conferma ma vince Rai 1. Tutti i dati Auditel

Il segreto di Isabelle vince in prima serata col 14,6% di share, cala Watson, sorpre...
Ascolti 9 luglio 2025

Ascolti tv ieri (9 luglio): Federica Sciarelli saluta col botto, Canale 5 domina e Rai 1 affonda con Alessandro Preziosi

PSG-Real Madrid vince la prima serata al 21,8% di share, Chi l’ha visto? chiude al 1...
Ascolti 31 luglio 2025

Ascolti tv ieri 31 luglio: Temptation Island chiude col botto (e il nuovo record assoluto), Raoul Bova annichilito

L’ultima puntata del reality show di Filippo Bisciglia domina in prima serata con il...

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Veronica Gentili

Veronica Gentili
Martina Colombari

Martina Colombari
Barbara D’Urso

Barbara D'Urso

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963