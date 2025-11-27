Ascolti tv ieri (26 novembre): crisi Amadeus, Montalbano chiude fermando Gerry Scotti da Gigi e Vanessa Il ciclo di repliche del commissario interpretato da Luca Zingaretti chiude al 17,1% di share, Cazzullo vola, La Corrida crolla: tutti i dati Auditel

Il commissario Montalbano saluta gli ascolti tv. Ieri mercoledì 26 novembre 2025, infatti, su Rai 1 si è chiuso il ciclo di repliche dell’amata serie con Luca Zingaretti con l’ultima puntata, mentre su Canale 5 è andato in onda il nuovo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada Gigi e Vanessa insieme. Nuovo appuntamento anche per Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto? e per Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare, mentre Amadeus ha condotto la quarta puntata de La Corrida. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Gigi e Vanessa insieme

Ieri mercoledì 26 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il gran finale de Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti era tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri in replica, addirittura ampliata visto il successo in replica. Ieri l’ultima puntata ‘Il metodo Catalanotti’ ha conquistato 2 milioni e 636mila spettatori, toccando il 17,1% di share. Dopo il buon debutto della scorsa settimana (al 20,3% di share), su Canale 5 sono invece tornati Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada per condurre il secondo appuntamento di Gigi e Vanessa insieme. La seconda delle tre puntate del nuovo show ha radunato 2 milioni e 298mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 18,2% di share.

Su Rai 2 il film The Equalizer 2 – Senza perdono con Denzel Washington ha appassionato 901mila spettatori, registrando il 5,5%. Su Italia 1, invece, la pellicola del 2019 Fast & Furious – Hobbs & Shaw con Dwayne ‘The Rock’ Johnson e Jason Statham ha attirato 827mila spettatori, ottenendo il 5,4% di share.

Confermatissimo appuntamento del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri (in cui si è tornati a parlare del caso Liliana Resinovich) ha collezionato 1 milione e 409mila spettatori, raggiungendo il 9,2% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate ha invece condotto una nuova puntata di Realpolitik, che si è fermato al 3,4% di share con un ascolto medio di 423mila spettatori.

Su La7 Aldo Cazzullo è tornato al timone di Una giornata particolare, totalizzando un a.m. di 1 milione e 14mila spettatori, pari al 6,9% di share. Spazio al calcio, invece, su Tv8, dove la super sfida di Champions League – Arsenal-Bayern ha richiamato 550mila spettatori, pari al 3% di share. Crisi ufficializzata, invece, per Amadeus su Nove. La quarta puntata della nuova edizione La Corrida è scesa ancora al 3,5% di share, non andando oltre i 454mila spettatori.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – 17,1% (2.636.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – (2.636.000 spettatori) Canale 5 | Gigi e Vanessa insieme – 18,2% (2.298.000 spettatori)

| Gigi e Vanessa insieme – (2.298.000 spettatori) Rai 2 | The Equalizer 2 – Senza perdono – 5,5% (901.000 spettatori)

| The Equalizer 2 – Senza perdono – (901.000 spettatori) Italia 1 | Fast & Furious – Hobbs & Shaw – 5,4% (827.000 spettatori)

| Fast & Furious – Hobbs & Shaw – (827.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 9,2% (1.409.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.409.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 3,4% (423.000 spettatori)

| Realpolitik – (423.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 6,9% (1.014.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (1.014.000 spettatori) Tv8 | Champions League – Arsenal-Bayern – 3% (550.000 spettatori)

| Champions League – Arsenal-Bayern – (550.000 spettatori) Nove | La Corrida – 3,5% (454.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti, colpo Maria De Filippi

La puntata di ieri di Affari Tuoi – con la vincita stellare di Ronny – ha registrato un ascolto medio di 4 milioni e 530mila spettatori e Stefano De Martino ha raggiunto il 22,2% di share nell’access prime time di Rai 1. Su Canale 5, invece, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ha toccato il 25,9% di share, grazie a 5 milioni e 266mila spettatori sintonizzati. Altro colpo nei dati Auditel per Maria De Filippi nel daytime del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset; la puntata di ieri di Uomini e Donne è volata al 25,8% di share.

