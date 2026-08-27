Ascolti Tv ieri (26 agosto): Canale 5 vince nel segno di Amy Winehouse, Milo Infante si migliora
Al film Back to Black basta il 13,4% di share, Il Gattopardo si ferma al 9,5%, volano Un Giorno in Pretura e Johnny Stecchino: tutti i dati Auditel
Nuove sfide all’ultimo spettatore negli ascolti tv. Ieri mercoledì 26 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Il Gattopardo, su Canale 5 Back to Black. Roberta Petrelluzzi è tornata al timone di Un giorno in pretura, mentre continua il dominio di Gerry Scotti nell’access prime time. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il Gattopardo e Back to Black
Ieri mercoledì 26 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il Gattopardo. Il film cult di Luchino Visconti ha raccolto 864mila spettatori, registrando il 9,5% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Back to Black. Il film dedicato alla storia di Amy Winehouse ha radunato 1 milioni e 462mila spettatori, facendo segnare il 13,4% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 la serie tv statunitense Boston Blue ha conquistato 499mila spettatori, raggiungendo il 4,1% di share. Su Italia 1, invece, la 13esima stagione di Chicago P.D. ha raccolto 811mila spettatori, ottenendo il 6,5% di share.
Roberta Petrelluzzi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 alla guida di Un giorno in pretura Cult, che ieri ha interessato 1 milione e 7mila spettatori e toccato il 7,7% di share. Su Rete 4, invece, il film Johnny Stecchino con Roberto Benigni ha richiamato 862mila spettatori, arrivando al 7,2% di share. Su La7 La giusta distanza di Roberto Saviano in replica ha invece totalizzato un a.m. di 415mila spettatori, centrando il 3,1% di share.
Su Tv8 RIP – Roast in Peace ha attirato 272mila spettatori, pari al 2,2% di share. Su Nove, infine, il film Mechanic: Resurrection con Jason Statham ha collezionato 417mila spettatori e centrato il 3,5% di share.
- Rai 1 | Il Gattopardo – 9,5% (864.000 spettatori)
- Canale 5 | Back to Black – 13,4% (1.462.000 spettatori)
- Rai 2 | Boston Blue – 4,1% (499.000 spettatori)
- Italia 1 | Chicago Fire – 6,5% (811.000 spettatori)
- Rai 3 | Un giorno in pretura – 7,7% (1.007.000 spettatori)
- Rete 4 | Johnny Stecchino – 7,2% (862.000 spettatori)
- La7 | La giusta distanza – 3,1% (415.000 spettatori)
- Tv8 | RIP – Roast in Peace – 2,2% (272.000 spettatori)
- Nove | Mechanic: Resurrection – 3,5% (417.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti
Gerry Scotti continua a giganteggiare nell’access prime time staccando senza problemi Marco Liorni dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha infatti ottenuto il 15,3% di share grazie a 2 milioni e 373mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Su Canale 5 la La Ruota della Fortuna ha invece conquistato 4 milioni e 317mila spettatori, arrivando a toccare il 28% di share.
Nella fascia preserale la puntata di ieri di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno è volata al 25,2% di share con 3 milioni e 117mila spettatori su Rai 1.
Milo Infante ha condotto il terzo appuntamento di Ore 11, che ha registrato il 10% di share con 156mila spettatori (456mila spettatori e il 6,6% di share nella seconda parte) nel daytime del mattino di Rete 4. Nel pomeriggio, invece, la puntata di ieri di Verità Nascoste – Il diario – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – su Canale 5 ha radunato 1 milione e 244mila spettatori, pari al 16% di share (con Vita in Diretta di Manuela Moreno, al 16,7% di share e 1,3 milioni di spettatori su Rai 1).
Potrebbe interessarti anche
Ascolti Tv ieri (19 agosto): Pilar Fogliati non basta a Rai 1, vince Canale 5, Scotti e Insegno senza rivali
Il film 50km all’ora con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi vince col 15,5% di share, ...
Ascolti Tv ieri (12 agosto): Alberto Angela non si rialza e chiude, magic moment Rai 2 e Scotti domina
Noos saluta all’11,7% di share, il film Ricchi a tutti i costi su Canale 5 al 14,6% ...
Ascolti Tv ieri 29 luglio: Temptation Island fa la storia, il record finale (e Scotti ringrazia)
Il reality condotto da Filippo Bisciglia chiude al 35,5% di share, Rai 1 si ferma al...
Ascolti Tv ieri (22 luglio): altro botto di Temptation Island, Scotti monstre oltre il 28%
Il reality condotto da Filippo Bisciglia vince col 31,6% di share, Rai 1 si ferma al...
Ascolti Tv ieri (15 luglio): Mondiali col botto ed è record per Inghilterra-Argentina
La semifinale tocca un clamoroso 52,3% di share con quasi 9 milioni e mezzo di spett...
Ascolti Tv ieri (5 agosto): Oppenheimer non decolla, Gerry Scotti irraggiungibile e Pino Insegno domina
Il film di Cristopher Nolan tocca il 16,2% di share, Teo e Zodì su Rai 1 al 13,3%, b...
Ascolti Tv ieri (23 agosto): Bianchetti-Corsi non bastano a Rai 1, Scotti senza pensieri
La dizi turca Racconto Di Una Notte vince col 16,5% di share, La froza del perdono s...
Ascolti Tv ieri (9 agosto): Alberto Angela ancora battuto, Pino Insegno domina e Scotti da urlo
Noos si ferma al 12,9% di share, vince la dizi turca Racconto Di Una Notte, La Ruota...