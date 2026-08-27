Ascolti Tv ieri (26 agosto): Canale 5 vince nel segno di Amy Winehouse, Milo Infante si migliora Al film Back to Black basta il 13,4% di share, Il Gattopardo si ferma al 9,5%, volano Un Giorno in Pretura e Johnny Stecchino: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuove sfide all’ultimo spettatore negli ascolti tv. Ieri mercoledì 26 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Il Gattopardo, su Canale 5 Back to Black. Roberta Petrelluzzi è tornata al timone di Un giorno in pretura, mentre continua il dominio di Gerry Scotti nell’access prime time. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il Gattopardo e Back to Black

Ieri mercoledì 26 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il Gattopardo. Il film cult di Luchino Visconti ha raccolto 864mila spettatori, registrando il 9,5% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Back to Black. Il film dedicato alla storia di Amy Winehouse ha radunato 1 milioni e 462mila spettatori, facendo segnare il 13,4% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 la serie tv statunitense Boston Blue ha conquistato 499mila spettatori, raggiungendo il 4,1% di share. Su Italia 1, invece, la 13esima stagione di Chicago P.D. ha raccolto 811mila spettatori, ottenendo il 6,5% di share.

Roberta Petrelluzzi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 alla guida di Un giorno in pretura Cult, che ieri ha interessato 1 milione e 7mila spettatori e toccato il 7,7% di share. Su Rete 4, invece, il film Johnny Stecchino con Roberto Benigni ha richiamato 862mila spettatori, arrivando al 7,2% di share. Su La7 La giusta distanza di Roberto Saviano in replica ha invece totalizzato un a.m. di 415mila spettatori, centrando il 3,1% di share.

Su Tv8 RIP – Roast in Peace ha attirato 272mila spettatori, pari al 2,2% di share. Su Nove, infine, il film Mechanic: Resurrection con Jason Statham ha collezionato 417mila spettatori e centrato il 3,5% di share.

Rai 1 | Il Gattopardo – 9,5% (864.000 spettatori)

| Il Gattopardo – (864.000 spettatori) Canale 5 | Back to Black – 13,4% (1.462.000 spettatori)

| Back to Black – (1.462.000 spettatori) Rai 2 | Boston Blue – 4,1% (499.000 spettatori)

| Boston Blue – (499.000 spettatori) Italia 1 | Chicago Fire – 6,5% (811.000 spettatori)

| Chicago Fire – (811.000 spettatori) Rai 3 | Un giorno in pretura – 7,7% (1.007.000 spettatori)

| Un giorno in pretura – (1.007.000 spettatori) Rete 4 | Johnny Stecchino – 7,2% (862.000 spettatori)

| Johnny Stecchino – (862.000 spettatori) La7 | La giusta distanza – 3,1% (415.000 spettatori)

| La giusta distanza – (415.000 spettatori) Tv8 | RIP – Roast in Peace – 2,2% (272.000 spettatori)

| RIP – Roast in Peace – (272.000 spettatori) Nove | Mechanic: Resurrection – 3,5% (417.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Gerry Scotti continua a giganteggiare nell’access prime time staccando senza problemi Marco Liorni dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha infatti ottenuto il 15,3% di share grazie a 2 milioni e 373mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Su Canale 5 la La Ruota della Fortuna ha invece conquistato 4 milioni e 317mila spettatori, arrivando a toccare il 28% di share.

Nella fascia preserale la puntata di ieri di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno è volata al 25,2% di share con 3 milioni e 117mila spettatori su Rai 1.

Milo Infante ha condotto il terzo appuntamento di Ore 11, che ha registrato il 10% di share con 156mila spettatori (456mila spettatori e il 6,6% di share nella seconda parte) nel daytime del mattino di Rete 4. Nel pomeriggio, invece, la puntata di ieri di Verità Nascoste – Il diario – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – su Canale 5 ha radunato 1 milione e 244mila spettatori, pari al 16% di share (con Vita in Diretta di Manuela Moreno, al 16,7% di share e 1,3 milioni di spettatori su Rai 1). Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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