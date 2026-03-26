Ascolti tv ieri (25 marzo): De Martino domina grazie al fiasco totale di Rai 1, Vanina 2 chiude male e Lilli Gruber fa il botto
STEP di De Martino vola al 16%, Vanina si ferma al 13,8% su Canale 5, mentre Morgane crolla sotto il 10%: tutti i dati Auditel di mercoledì 25 marzo 2026
Continua il fenomeno Stasera tutto è possibile negli ascolti tv. Ieri mercoledì 25 marzo 2026, infatti, il comedy show condotto da Stefano De Martino ha conquistato la prima serata, sbaragliando la concorrenza. Su Rai 1 è andata in onda la serie Morgane – Detective Geniale, mentre su Canale 5 spazio alla fiction Vanina – Un Vicequestore a Catania. Nuovi appuntamenti anche per Chi l’ha visto?, Le Iene e l’informazione di Rete 4 e La7. Scopriamo com’è andata la giornata e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata del 25 marzo: chi ha vinto tra Morgane, Vanina e Stasera tutto è possibile
Ieri mercoledì 25 marzo 2026 in prima serata su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha dominato la scena, intrattenendo 2 milioni e 150mila spettatori e raggiungendo il 16% di share (leggi QUI le pagelle della serata). Su Canale 5, invece, il finale della seconda stagione di Vanina – Un Vicequestore a Catania si è fermata a 1 milione e 933mila spettatori, pari al 13,8% di share (QUI le reazioni social). Non convince Rai 1 con Morgane – Detective Geniale, che non va oltre 1 milione e 436mila spettatori, crollando al 9,2% di share. Ormai è chiaro che Viale Mazzini ha deciso di ‘sacrificare’ il prime time della prima rete del mercoledì per lasciare campo libero a STEP su Rai 2.
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Ascolti tv: tutti i dati Auditel della prima serata
Buon risultato per Federica Sciarelli: il suo Chi l’ha visto?, che ha interessato 1 milione e 326mila spettatori, pari all’8,6% di share. Su Italia 1 Le Iene ha raccolto 1 milione e 139mila spettatori, fermandosi al 9,2%. Su Rete 4 Realpolitik ha totalizzato 625mila spettatori (4,9%), mentre su La7 La Giusta Distanza ha raggiunto 813mila spettatori con il 4,7% di share. Più staccati gli altri: su Tv8 4 Ristoranti si ferma a 268mila spettatori (1,9%), mentre sul Nove Anni Settanta – Terrore e Diritti chiude a 166mila spettatori (1,1%).
- Rai 1 | Morgane – Detective Geniale – 9,2% (1.436.000 spettatori)
- Rai 2 | Stasera tutto è possibile – 16% (2.150.000 spettatori)
- Canale 5 | Vanina – Un Vicequestore a Catania – 13,8% (1.933.000 spettatori)
- Italia 1 | Le Iene – 9,2% (1.139.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,6% (1.326.000 spettatori)
- Rete 4 | Realpolitik – 4,9% (625.000 spettatori)
- La7 | La Giusta Distanza – 4,7% (813.000 spettatori)
- Tv8 | 4 Ristoranti – 1,9% (268.000 spettatori)
- Nove | Anni Settanta – Terrore e Diritti – 1,1% (166.000 spettatori)
Affari Tuoi contro La Ruota, De Martino e Scotti pareggiano
Sfida accesissima nell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di Affari Tuoi ha raggiunto 4 milioni e 933mila spettatori, pari al 23,3% di share su Rai 1. Dall’altra parte La Ruota della Fortuna ha fatto segnare praticamente lo stesso risultato, con 4 milioni e 901mila spettatori e il 23,3% di share su Canale 5. Nella stessa fascia orario benissimo Lilli Gruber che su La7 conquista l’11% di share al timone di Otto e Mezzo. Al pomeriggio domina ancora Marco Liorni al timone de L’Eredità, che ottiene 4.867.000 spettatori pari al 28.9%.
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