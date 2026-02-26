Ascolti tv ieri (25 febbraio): Sanremo delude, Carlo Conti perde quasi un altro milione di spettatori. I dati impietosi La seconda serata del Festival chiude al 59% di share con 8,8 milioni di spettatori, imbarazzo Canale 5, Federica Sciarelli resiste: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Secondo appuntamento sanremese gli ascolti tv. Ieri mercoledì 25 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 di Carlo Conti, mentre su Canale 5 è andato in onda il film con Russell Crowe Il gladiatore. Federica Sciarelli è tornata regolarmente alla guida di Chi l’ha visto?, Aldo Cazzullo al timone di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra il Festival di Sanremo 2026 e Il gladiatore

Ieri mercoledì 25 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena il secondo appuntamento del Festival di Sanremo 2026. In diretta dal teatro Ariston, la seconda serata della 76esima edizione del Festival della canzone italiana condotta da Carlo Conti – affiancato da Laura Pausini – ha monopolizzato gli ascolti: nell’anteprima Sanremo Start ha toccato il 47,3% di share con 11 milioni e 12mila spettatori, poi ha raggiunto il 59% di share con 8 milioni e 814mila spettatori. Nel dettaglio, la kermesse ha radunato 11 milioni e 224mila spettatori (pari al 57,8% di share) nella prima parte e 5 milioni e 794mila spettatori (pari al 62,3% di share) nella seconda parte. Ottimi numeri che, tuttavia, non si avvicinano all’edizione dei record dello scorso anno, quando la seconda serata del Festival di Conti toccò il 64,1% di share con un ascolto medio di 11 milioni e 410mila spettatori (63,22% di share nella prima parte e il 66,72% nella seconda).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Tre di troppo con Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, che ha appassionato 972mila spettatori, non andando oltre il 5,5% di share.

Su Rai 2 è tornato il documentario The Americas, che ha conquistato 330mila spettatori, registrando l’1,7%. Su Italia 1 il film Kingsman – Il cerchio d’oro con Colin Firth ha invece attirato 534mila spettatori, arrivando al 2,8% di share.

Nessuna pausa nella settimana sanremese per Federica Sciarelli, che è tornata protagonista del prime time del mercoledì di Rai 3 come di consueto al timone di Chi l’ha visto?. La puntata di ieri ha richiamato 927mila spettatori, facendo segnare il 5,1% di share. Tommaso Labate ha invece raccolto 262mila spettatori alla guida di Realpolitik su Rete 4, che ha ottenuto l’1,7% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 652mila spettatori alla conduzione di Una giornata particolare (in replica), toccando il 3,2% di share.

Spazio allo sport su Tv8, dove la partita valevole per i play-off di Champions League – Real Madrid-Benfica ha interessato 563mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy condotto da Francesco Panella ha collezionato 245mila spettatori, pari all’1,2% di share.

Rai 1 | Festival di Sanremo 2026 – 59% (8.814.000 spettatori)

| Festival di Sanremo 2026 – (8.814.000 spettatori) Canale 5 | Tre di troppo – 5,5 % (962.000 spettatori)

| Tre di troppo – 5,5 (962.000 spettatori) Rai 2 | The Americas– 1,7% (330.000 spettatori)

| The Americas– (330.000 spettatori) Italia 1 | Kingsman – Il cerchio d’oro – 2,8% (534.000 spettatori)

| Kingsman – Il cerchio d’oro – (534.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 5,1% (927.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (927.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 1,7% (262.000 spettatori)

| Realpolitik – (262.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 5,4% (895.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (895.000 spettatori) Tv8 | Champions League – Real Madrid-Benfica – 2,6% (563.000 spettatori)

| Champions League – Real Madrid-Benfica – (563.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 1,2% (245.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti senza De Martino e il Primafestival

Gerry Scotti non si può ‘godere’ del tutto l’assenza della concorrenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi (costretti a un lungo stop per fare spazio Sanremo) e deve fare i conti con il Primafestival, che ieri su Rai 1 ha toccato il 33% di share, raggiungendo 7 milioni e 66mila spettatori. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha invece ottenuto il 15,6% di share con 3 milioni e 650mila spettatori su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche