Luca Zingaretti continua a imperversare negli ascolti tv. Ieri mercoledì 24 settembre 2025, infatti, su Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano per la seconda serata consecutiva, mentre su Canale 5 è andato in onda il secondo appuntamento di Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker. Nuovo appuntamento anche per Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli, Realpolitik di Tommaso Labate e Lezioni di mafie di Nicola Gratteri. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Io Canto Family

Ieri mercoledì 24 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri. Ieri la puntata ‘Una faccenda delicata’ ha appassionato 2 milioni e 518mila spettatori, toccando il 16,7% di share. Su Canale 5, invece, Michelle Hunziker è tornata al timone della nuova edizione di Io Canto Family. Il secondo appuntamento del talent show musicale della rete ammiraglia Mediaset ha ottenuto un ascolto medio di 2 milioni e 223mila spettatori, registrando il 15,5% di share.

Per omaggiare la memoria di Claudia Cardinale, scomparsa all’età di 87 anni, su Rai 2 è andato in onda il film C’era una volta il west. Il capolavoro di Sergio Leone ha conquistato 832mila spettatori, pari al 5,8% di share. Spazio al calcio, invece, su Italia 1, dove è andata in onda la partita di Coppa Italia – Como-Sassuolo, che ha interessato 930mila spettatori raggiungendo il 5% di share.

Protagonista assoluta del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha condotto il terzo appuntamento stagionale di Chi l’ha visto?, che ha attrato 1 milione e 447mila spettatori, salendo al 9,7% di share. Dopo l’esordio tutt’altro che esaltante della scorsa settimana (3,7% di share e 444mila spettatori) Tommaso Labate è tornato alla guida di Realpolitik. La seconda del nuovo talk show di Rete 4 non è andata oltre i 453mila spettatori, fermandosi al 3,6% di share.

Dopo il boom di ascolti della scorsa settimana, su La7 Nicola Gratteri ha totalizzato un a.m. di 955mila spettatori al timone di Lezioni di mafie, pari al 5,5% di share. Su Tv8, infine, Mia moglie per finta ha collezionato 502mila spettatori, pari al 3,1% di share, mentre Comedy Match in replica ha fatto segnare il 2,2% di share con 370mila spettatori sintonizzati.

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino accorcia su Gerry Scotti

Vittoria da record a La Ruota della Fortuna, che ieri mercoledì 24 settembre ha radunato 4 milioni e 750mila spettatori su Canale 5. Gerry Scotti è arrivato al 23,5% di share, con Stefano De Martino e Affari Tuoi –aiutati da Il commissario Montalbano in prima serata – in crescita al 21,9% di share e più vicini alla concorrenza Mediaset nell’access prime time con 4 milioni e 425mila spettatori.

