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Ascolti Tv ieri (24 giugno): Temptation Island parte col botto e sfiora il record, Scotti da sogno

Il reality show condotto da Filippo Bisciglia debutta al 27,9% di share, Mondiali con più di 3 milioni e mezzo di spettatori: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Temptation Island irrompe nell’estate degli ascolti tv. Ieri mercoledì 24 giugno 2026, infatti, su Canale 5 è iniziata ufficialmente la nuova edizione del reality show condotto da Filippi Bisciglia, mentre su Rai 1 è andata in scena la partita dei Mondiali di calcio tra Svizzera e Canada. Federica Sciarelli ha condotto un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto? dopo l’annuncio del clamoroso addio al programma dopo vent’anni, mentre Giuseppe Brindisi è tornato al timone di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Svizzera-Canada e Temptation Island

Ieri mercoledì 24 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita dei Mondiali 2026 – Svizzera-Canada. La sfida che chiuso girone B della Coppa del Mondo ha raccolto 3 milioni e 671mila spettatori, registrando il 22% di share. Su Canale 5, invece, è iniziato Temptation Island. La prima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia (dalla quale sono già scaturite le prime polemiche) ha radunato 3 milioni e 569mila spettatori, debuttando al 27,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset. Si tratta della seconda première più vista di sempre nella storia del programma, dietro al record dello scorso anno a luglio.

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Su Rai 2 è andato in onda il film Mother’s Instinct con Anne Hathway, che ha conquistato 704mila spettatori centrando il 4,4% di share. Su Italia 1, invece, il film Big Game – Caccia al presidente con Samuel L. Jackson ha appassionato 845mila spettatori, toccando il 5,2% di share.

Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto? dopo l’annuncio dell’addio del programma e la puntata di ieri (che ha scatenato la rivolta in diretta sui social) ha richiamato 1 milione e 228mila spettatori, arrivando all’8,7% di share. Su Rete 4, invece, Giuseppe Brindisi ha ripreso le redini della nuova edizione estiva di Zona Bianca. La seconda puntata – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – andata in onda ieri ha radunato 548mila spettatori, debuttando al 4,6% di share. Su La7 Nicola Gratteri ha invece totalizzato un a.m. di 400mila spettatori alla conduzione di Lezioni di mafie, arrivato al 2,5% di share in replica.

Su Tv8, infine, il film 2012 ha attirato 243mila spettatori, pari all’1,8% di share, mentre su Nove il film Ex – Amici come prima con Enrico Brignano e Alessandro Gassmann ha collezionato 308mila spettatori, pari al 2,1% di share.

  • Rai 1 | Mondiali 2026 – Svizzera-Canada 30,9% (3.671.000 spettatori)
  • Canale 5 | Temptation Island 27,9% (3.569.000 spettatori)
  • Rai 2 | Mother’s Instinct 4,4% (704.000 spettatori)
  • Italia 1 | Big Game – Caccia al presidente 5,2% (845.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?8,7% (1.228.000 spettatori)
  • Rete 4 | Zona Bianca 4,6% (548.000 spettatori)
  • La7 | Lezioni di mafie2,5% (400.000 spettatori)
  • Tv8 | 2012 1,8% (243.000 spettatori)
  • Nove | Ex – Amici come prima! 2,1% (308.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti da sogno

Senza la concorrenza di Stefano De Martino (Affari Tuoi torna in onda stasera) costretto a lasciare spazio alla diretta dei Mondiali, Gerry Scotti si è confermato una volta di più leader dell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha infatti raggiunto 4 milioni e 579mila spettatori su Canale 5, arrivando a toccare il 27,2% di share.

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