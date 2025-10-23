Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri 21 ottobre: colpo clamoroso di Scotti (e De Martino incassa), Silvia Toffanin sale con Lorella Cuccarini

This is Me cresce al 21,2% di share su Canale 5, bene Montalbano in replica, Sciarelli e Cazzullo, flop Giannini: La Ruota vola al 27,1%, tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento negli ascolti tv. Ieri mercoledì 21 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 è tornato in onda Il commissario Montalbano, mentre nella prima serata di Canale 5 Silvia Toffanin ha condotto la seconda puntata di This is Me. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e This Is Me

Ieri mercoledì 21 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri in replica. Ieri la puntata ‘Un diario del ‘43 ha conquistato 2 milioni e 297mila spettatori, toccando il 17,8% di share. Su Canale 5, invece, spazio al secondo appuntamento stagionale di di This is Me, condotto da Silvia Toffanin. Dopo il debutto della scorsa settimana (18,7% di share), la puntata dedicata alla celebrazione dei 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini ha raccolto 2 milioni e 867mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, crescendo al 21,2% di share.

Su Rai 2 la serie 9-1-1 ha radunato 520mila spettatori, registrando il 3,1% di share. Su Italia 1, invece, il film The Legend of Tarzan ha appassionato 798mila spettatori, raggiungendo il 4,5% di share.

Protagonista del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha condotto il settimo appuntamento stagionale di Chi l’ha visto? richiamando 1 milione e 392mila spettatori, pari all’8,9% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate è tornato al timone di Realpolitik e la sesta puntata del talk show non è andata oltre un ascolto medio di 409mila spettatori, pari al 3,2% di share.

Dopo la partenza super della scorsa settimana, su La7 è tornato Aldo Cazzullo alla conduzione di Una giornata particolare, totalizzando un a.m. di 1 milione e 19mila spettatori, pari al 6,1% di share. Spazio al calcio su Tv8 con la partita di Champions League – Chelsea-Ajax che interessato 482mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, Massimo Giannini ha condotto la terza puntata di Circo Massimo, fermatasi a 211mila spettatori e all’1,3% di share.

  • Rai 1 | Il commissario Montalbano 17,8% (2.829.000 spettatori)
  • Canale 5 | This is Me21,2% (2.867.000 spettatori)
  • Rai 2 | 9-1-1 3,1% (520.000spettatori)
  • Italia 1 | The Legend of Tarzan4,5% (798.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?8,9% (1.392.000 spettatori)
  • Rete 4 | Realpolitik 3,2% (409.000 spettatori)
  • La7 | Una giornata particolare6,1% (1.019.000 spettatori)
  • Tv8 | Champions League – Chelsea-Ajax 2,6% (482.000 spettatori)
  • Nove | Circo Massimo1,3% (211.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: boom Scotti

Ennesimo boom di questa stagione da sogno per Gerry Scotti: ieri mercoledì 22 ottobre 2025 su Canale 5 La Ruota della Fortuna è volato addirittura al 27,1% di share con quasi 5 milioni e mezzo di spettatori dominando l’access prime time e affondando la concorrenza di Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, si è fermata al 21,4% di share con 4,3 milioni di spettatori su Rai 1.

Personaggi

Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane
Andrea Camilleri

Andrea Camilleri
L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi

Programmi

