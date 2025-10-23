Ascolti tv ieri 21 ottobre: colpo clamoroso di Scotti (e De Martino incassa), Silvia Toffanin sale con Lorella Cuccarini This is Me cresce al 21,2% di share su Canale 5, bene Montalbano in replica, Sciarelli e Cazzullo, flop Giannini: La Ruota vola al 27,1%, tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento negli ascolti tv. Ieri mercoledì 21 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 è tornato in onda Il commissario Montalbano, mentre nella prima serata di Canale 5 Silvia Toffanin ha condotto la seconda puntata di This is Me. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e This Is Me

Ieri mercoledì 21 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri in replica. Ieri la puntata ‘Un diario del ‘43 ha conquistato 2 milioni e 297mila spettatori, toccando il 17,8% di share. Su Canale 5, invece, spazio al secondo appuntamento stagionale di di This is Me, condotto da Silvia Toffanin. Dopo il debutto della scorsa settimana (18,7% di share), la puntata dedicata alla celebrazione dei 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini ha raccolto 2 milioni e 867mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, crescendo al 21,2% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 la serie 9-1-1 ha radunato 520mila spettatori, registrando il 3,1% di share. Su Italia 1, invece, il film The Legend of Tarzan ha appassionato 798mila spettatori, raggiungendo il 4,5% di share.

Protagonista del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha condotto il settimo appuntamento stagionale di Chi l’ha visto? richiamando 1 milione e 392mila spettatori, pari all’8,9% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate è tornato al timone di Realpolitik e la sesta puntata del talk show non è andata oltre un ascolto medio di 409mila spettatori, pari al 3,2% di share.

Dopo la partenza super della scorsa settimana, su La7 è tornato Aldo Cazzullo alla conduzione di Una giornata particolare, totalizzando un a.m. di 1 milione e 19mila spettatori, pari al 6,1% di share. Spazio al calcio su Tv8 con la partita di Champions League – Chelsea-Ajax che interessato 482mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, Massimo Giannini ha condotto la terza puntata di Circo Massimo, fermatasi a 211mila spettatori e all’1,3% di share.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – 17,8% (2.829.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – (2.829.000 spettatori) Canale 5 | This is Me – 21,2% (2.867.000 spettatori)

| This is Me – (2.867.000 spettatori) Rai 2 | 9-1-1 – 3,1% (520.000spettatori)

| 9-1-1 – (520.000spettatori) Italia 1 | The Legend of Tarzan – 4,5% (798.000 spettatori)

| The Legend of Tarzan – (798.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,9% (1.392.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.392.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 3,2% (409.000 spettatori)

| Realpolitik – (409.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 6,1% (1.019.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (1.019.000 spettatori) Tv8 | Champions League – Chelsea-Ajax – 2,6% (482.000 spettatori)

| Champions League – Chelsea-Ajax – (482.000 spettatori) Nove | Circo Massimo – 1,3% (211.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: boom Scotti

Ennesimo boom di questa stagione da sogno per Gerry Scotti: ieri mercoledì 22 ottobre 2025 su Canale 5 La Ruota della Fortuna è volato addirittura al 27,1% di share con quasi 5 milioni e mezzo di spettatori dominando l’access prime time e affondando la concorrenza di Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, si è fermata al 21,4% di share con 4,3 milioni di spettatori su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche