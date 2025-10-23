Ascolti tv ieri 21 ottobre: colpo clamoroso di Scotti (e De Martino incassa), Silvia Toffanin sale con Lorella Cuccarini
This is Me cresce al 21,2% di share su Canale 5, bene Montalbano in replica, Sciarelli e Cazzullo, flop Giannini: La Ruota vola al 27,1%, tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento negli ascolti tv. Ieri mercoledì 21 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 è tornato in onda Il commissario Montalbano, mentre nella prima serata di Canale 5 Silvia Toffanin ha condotto la seconda puntata di This is Me. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e This Is Me
Ieri mercoledì 21 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri in replica. Ieri la puntata ‘Un diario del ‘43 ha conquistato 2 milioni e 297mila spettatori, toccando il 17,8% di share. Su Canale 5, invece, spazio al secondo appuntamento stagionale di di This is Me, condotto da Silvia Toffanin. Dopo il debutto della scorsa settimana (18,7% di share), la puntata dedicata alla celebrazione dei 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini ha raccolto 2 milioni e 867mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, crescendo al 21,2% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 la serie 9-1-1 ha radunato 520mila spettatori, registrando il 3,1% di share. Su Italia 1, invece, il film The Legend of Tarzan ha appassionato 798mila spettatori, raggiungendo il 4,5% di share.
Protagonista del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha condotto il settimo appuntamento stagionale di Chi l’ha visto? richiamando 1 milione e 392mila spettatori, pari all’8,9% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate è tornato al timone di Realpolitik e la sesta puntata del talk show non è andata oltre un ascolto medio di 409mila spettatori, pari al 3,2% di share.
Dopo la partenza super della scorsa settimana, su La7 è tornato Aldo Cazzullo alla conduzione di Una giornata particolare, totalizzando un a.m. di 1 milione e 19mila spettatori, pari al 6,1% di share. Spazio al calcio su Tv8 con la partita di Champions League – Chelsea-Ajax che interessato 482mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Nove, infine, Massimo Giannini ha condotto la terza puntata di Circo Massimo, fermatasi a 211mila spettatori e all’1,3% di share.
- Rai 1 | Il commissario Montalbano – 17,8% (2.829.000 spettatori)
- Canale 5 | This is Me – 21,2% (2.867.000 spettatori)
- Rai 2 | 9-1-1 – 3,1% (520.000spettatori)
- Italia 1 | The Legend of Tarzan – 4,5% (798.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,9% (1.392.000 spettatori)
- Rete 4 | Realpolitik – 3,2% (409.000 spettatori)
- La7 | Una giornata particolare – 6,1% (1.019.000 spettatori)
- Tv8 | Champions League – Chelsea-Ajax – 2,6% (482.000 spettatori)
- Nove | Circo Massimo – 1,3% (211.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: boom Scotti
Ennesimo boom di questa stagione da sogno per Gerry Scotti: ieri mercoledì 22 ottobre 2025 su Canale 5 La Ruota della Fortuna è volato addirittura al 27,1% di share con quasi 5 milioni e mezzo di spettatori dominando l’access prime time e affondando la concorrenza di Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, si è fermata al 21,4% di share con 4,3 milioni di spettatori su Rai 1.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri 15 ottobre: neanche Silvia Toffanin riesce a impensierire Montalbano, This is Me delude (Cazzullo no)
Il commissario domina ancora la prima serata col 20% di share in replica, Canale 5 n...
Ascolti tv ieri (8 ottobre): il sorpasso di De Martino è realtà, Scotti superato e Montalbano affossa Michelle Hunziker
Il commissario vince ancora la prima serata crescendo al 20,7% di share, Io Canto Fa...
Ascolti tv ieri (1 ottobre), Montalbano pigliatutto e De Martino rimonta: è sempre più vicino a Scotti
Il commissario interpretato da Luca Zingaretti vince in prima serata col 16,5% di sh...
Ascolti tv ieri 7 ottobre: Montalbano asfalta il finale di Bova, De Martino vicino ai 5 milioni (ma Gerry Scotti scappa)
Zingaretti vola a oltre 3 milioni di spettatori in replica, Buongiorno Mamma chiude ...
Montalbano da record (anche in replica). E spunta un'ipotesi clamorosa: cosa succede
Anche ieri la serie Rai e Palomar con Luca Zingaretti ha dominato la prima serata, b...
Ascolti tv ieri (24 settembre): Montalbano travolge anche Michelle Hunziker (e aiuta De Martino), Sciarelli cresce e manda in crisi Labate
Il commissario interpretato da Luca Zingaretti vince ancora in prima serata col 16,7...
Stasera in tv (22 ottobre), Luca Zingaretti contro Silvia Toffanin: cosa succede stasera
Cosa vedere stasera in TV? Montalbano (sempre in replica) cerca di affondare anche T...
Ascolti tv ieri (17 settembre): Montalbano rovina l'esordio di Raoul Bova, Labate schiantato da Federica Sciarelli
Il commissario interpretato da Luca Zingaretti vince ancora col 16% di share, Buongi...