Ascolti Tv ieri (22 luglio): altro botto di Temptation Island, Scotti monstre oltre il 28% Il reality condotto da Filippo Bisciglia vince col 31,6% di share, Rai 1 si ferma al 12,7%, La Ruota domina, sale Un giorno in pretura: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Non è estate senza Temptation Island anche gli ascolti tv. Ieri mercoledì 22 luglio 2026, infatti, su Canale 5 è andato in scena il sesto appuntamento del reality show condotto da Filippo Bisciglia, mentre su Rai 1 è andato in onda il film Il diritto di contare. Su Rai 3, invece, Roberta Petrelluzzi è tornato al timone di Un giorno in pretura. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il diritto di contare e Temptation Island

Ieri mercoledì 22 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il diritto di contare. Il film del 2016 diretto da Theodore Melfi e basato sull’omonimo libro di Margot Lee Shetterly ha conquistato 1 milione e 648mila spettatori, registrando il 12,7% di share. Su Canale 5, invece, è tornato Temptation Island. La sesta puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha richiamato 3 milioni e 739mila spettatori, arrivando a toccare il 31,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 la serie tv Boston Blue ha intrattenuto 520mila spettatori, facendo segnare il 3,8% di share. Su Italia 1, invece, Chicago P.D. ha radunato 847mila spettatori, centrando il 6,2% di share.

Roberta Petrelluzzi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 con Un giorno in pretura, che ieri ha raccolto 714mila spettatori e totalizzato il 5% di share. Su Rete 4, invece, il film Il corriere – The mule con Clint Eastwood e Bradley Cooper ha appassionato 395mila spettatori, raggiungendo il 2,5% di share. Su La7 La giusta distanza di Roberto Saviano ha invece totalizzato un a.m. di 439mila spettatori, segnando il 3% di share.

Su Tv8, infine, il film Operation Fortune ha collezionato 409mila spettatori, pari al 3% di share, mentre su Nove Best Weekend condotto da Francesco Panella ha attirato 310mila spettatori, pari al 2,2% di share.

Rai 1 | Il diritto di contare – 12,7% (1.648.000 spettatori)

| Il diritto di contare – (1.648.000 spettatori) Canale 5 | Temptation Island – 31,6% (3.739.000 spettatori)

| Temptation Island – (3.739.000 spettatori) Rai 2 | Boston Blue – 3,8% (520.000 spettatori)

| Boston Blue – (520.000 spettatori) Italia 1 | Chicago P.D. – 6,2% (847.000 spettatori)

| Chicago P.D. – (847.000 spettatori) Rai 3 | Un giorno in pretura – 5% (714.000 spettatori)

| Un giorno in pretura – (714.000 spettatori) Rete 4 | Il corriere – The mule – 3,9% (531.000 spettatori)

| Il corriere – The mule – (531.000 spettatori) La7 | La giusta distanza – 3% (439.000 spettatori)

| La giusta distanza – (439.000 spettatori) Tv8 | Operation Fortune– 3% (409.000 spettatori)

| Operation Fortune– (409.000 spettatori) Nove | Best Weekend – 2,2% (310.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Liorni vs Gerry Scotti in access

Continua la complicata sfida di Marco Liorni, chiamato all’impresa nell’access prime time dei dati Auditel contro il mattatore Gerry Scotti. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha centrato il 17,2% di share grazie a 2 milioni e 663mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 381mila spettatori, toccando il 28,2% di share.

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