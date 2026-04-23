Ascolti Tv ieri (22 aprile): il Grande Fratello VIP non decolla neanche in un mercoledì senza Rai, ottimi Sciarelli e Cazzullo Il reality show condotto da Ilary Blasi si ferma al 15,7% di share, il meglio di STEP di De Martino al 9,7%, vince la Coppa Italia: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il Grande Fratello VIP debutta al mercoledì negli ascolti tv. Ieri mercoledì 22 aprile 2026, infatti, su Canale 5 è andata in scena l’undicesima diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi, mentre su Rai 1 è andato in onda il film Sister Act 2 con Whoopi Goldberg. Ultimo appuntamento per Stefano De Martino al timone di STEP (con il meglio dell’ultima stagione), mentre Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sister Act, Grande Fratello VIP e Stasera Tutto è Possibile

Ieri mercoledì 22 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Sister Act 2 – Più svitata che mai. La pellicola del 1993 con Whoopi Goldberg ha raccolto 1 milione e 880mila spettatori, fermandosi all’11% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello VIP. L’undicesima diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi ha radunato 1 milione e 864mila spettatori, facendo segnare il 15,7% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 è andato in onda Anche Stasera Tutto è Possibile; dopo i saluti della scorsa settimana, la puntata speciale con il best of dell’ultima stagione (la più vista di sempre) dello show condotto da Stefano De Martino ha richiamato 1 milione e 429mila spettatori, registrando il 9,7% di share. Su Italia 1, invece, Le Iene hanno lasciato spazio al calcio e alla partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia – Atalanta-Lazio, che ha interessato 2 milioni e 990mila spettatori, pari al 16,5% di share, conquistando la prima serata.

Appuntamento fisso del prima time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto?. La puntata di ieri ha raggiunto 1 milione e 487mila spettatori, ottenendo il 9,2% di share. Tommaso Labate ha invece condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik su Rete 4, che ha attirato 388mila spettatori, calando al 3% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 74mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, che ha toccato il 6,1% di share.

Su Tv8, infine, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha collezionato 363mila spettatori, pari al 2,4% di share, mentre su Nove lo show di Teresa Mannino Sento la Terra girare ha appassionato 388mila spettatori, pari al 2,3% di share.

Rai 1 | Sister Act 2 – 11% (1.880.000 spettatori)

| Sister Act 2 – (1.880.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 15,7% (1.864.000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (1.864.000 spettatori) Rai 2 | Anche Stasera Tutto è Possibile – 9,7% (1.429.000 spettatori)

| Anche Stasera Tutto è Possibile – (1.429.000 spettatori) Italia 1 | Coppa Italia – Atalanta-Lazio – 16,5% (2.990.000 spettatori)

| Coppa Italia – Atalanta-Lazio – (2.990.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 9,2% (1.487.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.487.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 3% (388.000 spettatori)

| Realpolitik – (388.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 6,1% (1.074.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (1.074.000 spettatori) Tv8 | 4 Ristoranti – 2,4% (363.000 spettatori)

| 4 Ristoranti – (363.000 spettatori) Nove | Sento la Terra girare – 2,3% (388.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Altra vittoria in prima serata per Stefano De Martino in un periodo magico nei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 22,8% di share con 4 milioni e 798mila spettatori su Rai 1, superando La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, ieri al 22,2% di share con 4 milioni e 652mila spettatori su Canale 5.

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