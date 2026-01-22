Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (21 gennaio): finale da urlo per Sabrina Ferilli, Sciarelli meglio di Vespa e del flop di Porta a Porta

A Testa Alta chiude al 28,2% di share e oltre i 4 milioni di spettatori, Rai 1 sotto il milione, Chi l’ha Visto 8,7%, Il Collegio crolla: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Sabrina Ferilli saluta e domina gli ascolti tv. Ieri mercoledì 21 gennaio 2026, infatti, su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata della fiction A testa alta, mentre su Rai 1 Bruno Vespa ha condotto lo speciale di Porta a Porta in occasione dei 30 anni del programma. Nuovo appuntamento per Le Iene presentano: Inside e per Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto?, ma anche per Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Porta a Porta e A testa alta – Il coraggio di una donna

Ieri mercoledì 21 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda lo speciale Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita. Con tantissimi ospiti in studio, Bruno Vespa ha festeggiato i 30 anni di storia del suo programma e ha interessato 945mila spettatori, facendo segnare il 7,1% di share. Su Canale 5 è si è invece conclusa con il gran finale la serie tv A testa alta – Il coraggio di una donna. La terza e ultima puntata della fiction con Sabrina Ferilli ha radunato 4 milioni e 34mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 28,2% di share.

Su Rai 2 è tornato in onda Il Collegio 9. La quarta puntata della nona edizione ha attirato 282mila spettatori, fermandosi all’1,7% di share (record negativo del programma). Su Italia 1, invece, Le Iene presentano: Inside ha richiamato 806mila spettatori, ottenendo il 6,9% di share.

Federica Sciarelli ha condotto un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?, che ieri ha conquistato 1 milione e 372mila spettatori su Rai 3, raggiungendo l’8,7% di share. Tommaso Labate ha invece raccolto 381mila spettatori al timone di Realpolitik su Rete 4, che ha toccato il 2,9% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 142mila spettatori al timone di Una giornata particolare, arrivando al 7% di share.

Spazio al calcio su Tv8, dove è andata in scena la partita di Champions League – Olympique Marsiglia-Liverpool, in grado di raccogliere 602mila spettatori, pari al 3,2% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy condotto da Francesco Panella ha collezionato 392mila spettatori, pari al 2,3% di share.

  • Rai 1 | Porta a Porta – 30 Anni della Nostra Vita 7,1% (945.000 spettatori)
  • Canale 5 | A testa alta – Il coraggio di una donna28,2% (4.034.000 spettatori)
  • Rai 2 | Il Collegio 9 1,7% (282.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene presentano: Inside6,9% (806.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?8,7% (1.372.000 spettatori)
  • Rete 4 | Realpolitik 2,9% (381.000 spettatori)
  • La7 | Una giornata particolare7% (1.142.000 spettatori)
  • Tv8 | Champions League – Olympique Marsiglia-Liverpool 3,2% (602.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy2,3% (392.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti, l’access prime time

In un access prime time segnato anche dagli attimi di paura per Lilli Gruber in diretta da Davos a Otto e Mezzo, Stefano De Martino ha raggiunto il 23,4% di share alla conduzione della puntata di ieri di Affari Tuoi, che ieri ha coinvolto 4 milioni e 876mila spettatori. Su Canale 5 Gerry Scotti ha però allungato, raggiungendo più di 5 milioni e 608mila spettatori alla guida de La Ruota della Fortuna, che ha toccato il 26,7% di share.

