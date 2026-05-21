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Ascolti Tv ieri (20 maggio): Sciarelli da urlo e davanti a Rai 1, Michelle Hunziker saluta Battiti Live Spring

L’evento musicale di Canale 5 chiude al 18,5% di share, Chi l’ha Visto tocca l’11%, flop Favino con Comandante al 9,9%, risale Mare Fuori: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Settimana al giro di boa negli ascolti tv. Ieri mercoledì 20 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film con Pierfrancesco Favino Comandante, mentre su Canale 5 è calato il sipario su Battiti Live Spring, condotto da Michelle Hunziker. Nuovo appuntamento per Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto e per Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Comandante e Battiti Live Spring

Ieri mercoledì 20 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Comandante. La pellicola diretta da Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino ha conquistato 1 milione e 523mila spettatori, registrando il 9,9% di share. Su Canale 5, invece, si è conclusa la prima edizione di Battiti Live Spring. La terza e ultima puntata dell’evento musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin ha raccolto 2 milioni e 120mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, chiudendo al 18,5% di share. La prima stagione dello spin-off primaverile di Battiti Live va così in archivio con una media del 18,6% di share.

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Su Rai 2 è tornata in onda la serie Mare Fuori 6. La quarta puntata della sesta stagione ha appassionato 750mila spettatori, facendo segnare il 5,1% di share. Su Italia 1, invece, il film La fredda luce del giorno con Henry Cavill e Bruce Willis ha attirato 1 milione e 23mila spettatori, centrando il 5,9% di share.

Ormai sinonimo di prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla conduzione di Chi l’ha visto?. La puntata di ieri – in cui è intervenuta in diretta Simona Ventura – ha raggiunto 1 milione e 551mila spettatori, ottenendo il 9,7% di share. Tommaso Labate ha condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik, che su Rete 4 ha richiamato 540mila spettatori, segnando il 4,5% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha invece totalizzato un a.m. di 967mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, che in replica ha toccato il 5,9% di share.

Su Tv8, infine, il film The idea of you con Nicholas Galitzine e Anne Hathaway ha collezionato 272mila spettatori, pari all’1,7% di share, mentre su Nove l’Enrico Brignano Show ha intrattenuto 691mila spettatori, pari al 4,5% di share.

  • Rai 1 | Comandante 9,9% (1.523.000 spettatori)
  • Canale 5 | Battiti Live Spring 18,5% (2.120.000 spettatori)
  • Rai 2 | Mare Fuori 6 5,1% (750.000 spettatori)
  • Italia 1 | La fredda luce del giorno 5,9% (1.023.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?11% (1.647.000 spettatori)
  • Rete 4 | Realpolitik 4,5% (540.000 spettatori)
  • La7 | Una giornata particolare5,9% (967.000 spettatori)
  • Tv8 | The idea of you 1,7% (272.000 spettatori)
  • Nove | Enrico Brignano Show4,5% (691.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

L’access prime time dei dati Auditel si conferma una serratissima sfida a due tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, ha toccato il 23,2% di share con 4 milioni e 588mila spettatori su Rai 1; La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 625mila spettatori su Canale 5, facendo registrare il 23,4% di share.

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