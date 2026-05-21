Ascolti Tv ieri (20 maggio): Sciarelli da urlo e davanti a Rai 1, Michelle Hunziker saluta Battiti Live Spring
L’evento musicale di Canale 5 chiude al 18,5% di share, Chi l’ha Visto tocca l’11%, flop Favino con Comandante al 9,9%, risale Mare Fuori: tutti i dati Auditel
Settimana al giro di boa negli ascolti tv. Ieri mercoledì 20 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film con Pierfrancesco Favino Comandante, mentre su Canale 5 è calato il sipario su Battiti Live Spring, condotto da Michelle Hunziker. Nuovo appuntamento per Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto e per Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Comandante e Battiti Live Spring
Ieri mercoledì 20 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Comandante. La pellicola diretta da Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino ha conquistato 1 milione e 523mila spettatori, registrando il 9,9% di share. Su Canale 5, invece, si è conclusa la prima edizione di Battiti Live Spring. La terza e ultima puntata dell’evento musicale condotto da Michelle Hunziker e Alvin ha raccolto 2 milioni e 120mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, chiudendo al 18,5% di share. La prima stagione dello spin-off primaverile di Battiti Live va così in archivio con una media del 18,6% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 è tornata in onda la serie Mare Fuori 6. La quarta puntata della sesta stagione ha appassionato 750mila spettatori, facendo segnare il 5,1% di share. Su Italia 1, invece, il film La fredda luce del giorno con Henry Cavill e Bruce Willis ha attirato 1 milione e 23mila spettatori, centrando il 5,9% di share.
Ormai sinonimo di prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla conduzione di Chi l’ha visto?. La puntata di ieri – in cui è intervenuta in diretta Simona Ventura – ha raggiunto 1 milione e 551mila spettatori, ottenendo il 9,7% di share. Tommaso Labate ha condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik, che su Rete 4 ha richiamato 540mila spettatori, segnando il 4,5% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha invece totalizzato un a.m. di 967mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, che in replica ha toccato il 5,9% di share.
Su Tv8, infine, il film The idea of you con Nicholas Galitzine e Anne Hathaway ha collezionato 272mila spettatori, pari all’1,7% di share, mentre su Nove l’Enrico Brignano Show ha intrattenuto 691mila spettatori, pari al 4,5% di share.
- Rai 1 | Comandante – 9,9% (1.523.000 spettatori)
- Canale 5 | Battiti Live Spring – 18,5% (2.120.000 spettatori)
- Rai 2 | Mare Fuori 6 – 5,1% (750.000 spettatori)
- Italia 1 | La fredda luce del giorno – 5,9% (1.023.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 11% (1.647.000 spettatori)
- Rete 4 | Realpolitik – 4,5% (540.000 spettatori)
- La7 | Una giornata particolare – 5,9% (967.000 spettatori)
- Tv8 | The idea of you – 1,7% (272.000 spettatori)
- Nove | Enrico Brignano Show – 4,5% (691.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti
L’access prime time dei dati Auditel si conferma una serratissima sfida a due tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, ha toccato il 23,2% di share con 4 milioni e 588mila spettatori su Rai 1; La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 625mila spettatori su Canale 5, facendo registrare il 23,4% di share.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti Tv ieri (6 maggio): ‘Battiti Spring’ affonda i David di Donatello, boom Sciarelli con Garlasco, De Martino precipita
Battiti Live Spring vince col 18% di share, la cerimonia condotta da Falvio Insinna ...
Ascolti Tv ieri (22 aprile): Battiti Live Spring funziona e Rai 1 sprofonda. Aldo Cazzullo vola con Gino Paoli
Battiti Live Spring debutta al 19,5% di share, Siamo Danza si ferma al 9,3%, Mare Fu...
Ascolti Tv ieri (13 maggio): Sciarelli (con Garlasco) resiste alla Coppa Italia e De Martino fa festa grossa senza Gerry Scotti
La finale Lazio-Inter trionfa con oltre 5 milioni e mezzo di spettatori, Rai 1 si fe...
Battiti Live Spring 2026, Michelle Hunziker con Sal Da Vinci dopo il boom: ospiti, chi canta stasera e scaletta completa
La scaletta della seconda puntata di Battiti Live Spring 2026 con Alvin e Michelle H...
Ascolti Tv ieri (5 maggio): Montalbano da urlo in replica, il Grande Fratello VIP respira, Fagnani cala
L’amata fiction con Luca Zingaretti sfiora i 3 milioni di spettatori, il reality di ...
Ascolti Tv ieri (22 aprile): il Grande Fratello VIP non decolla neanche in un mercoledì senza Rai, ottimi Sciarelli e Cazzullo
Il reality show condotto da Ilary Blasi si ferma al 15,7% di share, il meglio di STE...
Stasera in tv: tra cinema e calcio spunta la musica con la serata finale di TIM Battiti Live Spring
Cosa vedere stasera? L’inchiesta di Chi l’ha visto? su Rai 3, il talk Realpolitik su...
Ascolti Tv ieri (10 maggio): finale super per Roberta Valente, Fazio cresce
La fiction con Maria Vera Ratti chiude e trionfa col 20,4% di share, la dizi turca R...