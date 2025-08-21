Ascolti tv ieri (20 agosto): in più di 2 milioni per i funerali di Pippo Baudo, la prima serata però è di Canale 5 La Ragazza alla Pari vince con il 15,7% di share, il tributo a Baudo e i suoi Festival di Sanremo si ferma al 13,7%, bene Rocco Schiavone: tutti i dati Auditel

Una serata per salutare Pippo Baudo anche negli ascolti tv. Ieri mercoledì 20 agosto 2025, infatti, su Rai 1 (dopo il funerale in diretta) è andato in onda Ho fatto 13 – I Festival di Pippo Baudo, per celebrare la memoria del conduttore scomparso lo scorso sabato all’età di 89 anni. Spazio alla nuova serie La ragazza alla pari, invece, su Canale 5, mentre su Rete 4 Giuseppe Brindisi è tornato al timone di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo e La ragazza alla pari

Ieri mercoledì 20 agosto 2025, nel giorno dei funerali di Pippo Baudo, in prima serata su Rai 1 è andato in onda Ho fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo. La tv di Stato ha deciso di omaggiare il conduttore scomparso lo scorso sabato all’età di 89 anni con il meglio delle sue 13 edizioni alla guida del Festival di Sanremo (record di conduzioni), raccogliendo 1 milione e 683mila spettatori e registrando il 13,7% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la prima parte de La ragazza alla pari. Il primo dei due appuntamenti della nuova miniserie con Ludmilla Makowski e Sally Breton ha appassionato 1 milione e 583mila spettatori, raggiungendo il 15,7% di share sulla rete ammiraglia Mediaset

Su Rai 2 continuano le repliche di Rocco Schiavone. La terza puntata della quarta stagione dell’amata serie con Marco Giallini andata in onda ieri ha conquistato 912mila spettatori, registrando il 6,6% di share. Spazio invece alla serie statunitense Chicago Med su Italia 1, che ha radunato 909mila spettatori, salendo al 7,2% di share.

Spazio allo sport su Rai 3 con l’Atletica: Diamond League (4,4% di share e 659mila spettatori) che ha fatto ‘scalare’ la messa in onda di Sweet Country alle 22:00. Il film western ha poi toccato il 2% di share con 216mila spettatori. Su Rete 4 si è tornati a parlare del Delitto di Garlasco e del mistero del ‘doppio’ verbale con Giuseppe Brindisi alla conduzione di una nuova puntata di Zona Bianca, che ha collezionato 601mila spettatori e ottenuto il 5,5% di share. Su La7 Corrado Augias ha totalizzato un a.m. di 479mila spettatori al timone de La Torre di Babele, che ha fatto segnare il 3,5% di share,

Su Tv8, infine, il film Il Tempo delle Mele ha richiamato 233mila spettatori, pari all’1,9% di share, mentre su Nove Ex ha interessato 364mila spettatori, pari a uno share del 3%.

