Ascolti Tv ieri (2 settembre): Vanessa Incontrada batte Cremonini, ritorno super per Bianca Berlinguer Erica - Un detective per caso debutta al 18,9% di share, il concerto su Rai 1 raggiunge il 13,2%, floppa il Gran Galà del calcio 2026: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Debutti e ritorni negli ascolti tv. Ieri mercoledì 2 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è andato in scena il concerto di Cesare Cremonini Roma, Baby dal Circo Massimo, mentre su Canale 5 è iniziata la nuova fiction Erica – Un detective per caso con Vanessa Incontrada. Roberta Petrelluzzi è tornata al timone di Un giorno in pretura, mentre Bianca Berlinguer ha riprese le redini del prime time di Rete 4 alla guida di È sempre Cartabianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Roma, Baby – Cremonini Live Circo Massimo ed Erica – Un detective per caso

Ieri mercoledì 2 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in scena Roma, Baby – Cremonini Live Circo Massimo. Il concerto di Cesare Cremonini ha radunato 1 milione e 552mila spettatori, registrando il 13,2% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata la serie Erica – Un detective per caso. La prima puntata della nuova fiction con Vanessa Incontrada ha raccolto 2 milioni e 320mila spettatori, debuttando al 18,9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 la serie tv statunitense Boston Blue ha appassionato 330mila spettatori, totalizzando il 2,8% di share. Su Italia 1, invece, la 13esima stagione di Chicago P.D. ha conquistato 894mila spettatori, raggiungendo il 6% di share.

Roberta Petrelluzzi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 alla guida di Un giorno in pretura Cult, che ieri ha attirato 997mila spettatori e centrato il 7,1% di share. Su Rete 4, invece, è iniziata la nuova edizione di È sempre Cartabianca condotta da Bianca Berlinguer, che è ripartita dal 7,7% di share con un ascolto medio di 771mila spettatori. Su La7 Francesco – Cronache di un Papato di Roberto Saviano ha invece totalizzato un a.m. di 460mila spettatori, centrando il 3,2% di share.

Su Tv8 il Gran galà del calcio 2026 condotto da Federica Masolin e Fabio Caressa ha interessato 174mila spettatori, pari all’1,2% di share. Su Nove, infine, il film Mai Stati Uniti con Ambra Angiolini, Anna Foglietta e Ricky Memphis ha collezionato 353mila spettatori e centrato il 2,6% di share.

Rai 1 | Roma, Baby – Cremonini Live Circo Massimo – 13,2% (1.552.000 spettatori)

| Roma, Baby – Cremonini Live Circo Massimo – (1.552.000 spettatori) Canale 5 | Erica – Un detective per caso – 18,9% (2.320.000 spettatori)

| Erica – Un detective per caso – (2.320.000 spettatori) Rai 2 | Boston Blue – 2,8% (330.000 spettatori)

| Boston Blue – (330.000 spettatori) Italia 1 | Chicago P.D. – 6% (894.000 spettatori)

| Chicago P.D. – (894.000 spettatori) Rai 3 | Un giorno in pretura – 7,1% (997.000 spettatori)

| Un giorno in pretura – (997.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 7,7% (771.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (771.000 spettatori) La7 | Francesco – Cronache di un Papato – 3,2% (460.000 spettatori)

| Francesco – Cronache di un Papato – (460.000 spettatori) Tv8 | Gran galà del calcio 2026 – 1,2% (174.000 spettatori)

| Gran galà del calcio 2026 – (174.000 spettatori) Nove | Mai Stati Uniti – 2,6% (353.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Gerry Scotti continua a dominare l’access prime time dei dati Auditel contro Marco Liorni. Ieri L’Eredità Summer ha ottenuto il 15,5% di share grazie a 2 milioni e 649mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Su Canale 5 la La Ruota della Fortuna ha invece richiamato 4 milioni e 401mila spettatori, arrivando a toccare il 26% di share.

Nella fascia preserale la puntata di ieri di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno è volata al 21,3% di share con 2 milioni e 856mila spettatori su Rai 1. Staccato The Wall di Max Giusti, al 13,3% di share (1 milione e 574mila spettatori) su Canale 5. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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