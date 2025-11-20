Ascolti tv ieri (19 novembre): crollo Amadeus, Gigi e Vanessa partono bene ma Montalbano vola oltre i 3 milioni Gerry Scotti tocca il 27,3% di share con De Martino al 22,1%, benissimo Federica Sciarelli e Aldo Cazzullo, La Corrida cala al 3,7%: tutti i dati Auditel

Nuovo appuntamento per gli ascolti tv. Ieri mercoledì 19 novembre 2025, infatti, su Rai 1 sono tornate le repliche de Il commissario Montalbano, mentre su Canale 5 è andato in onda il nuovo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada Gigi e Vanessa insieme. Confermatissimo, ovviamente, l’appuntamento con Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto? e con Aldo Cazzullo alla conduzione di Una giornata particolare. Terza puntata per Amadeus alla guida de La Corrida. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Gigi e Vanessa insieme

Ieri mercoledì 19 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri in replica, addirittura ampliata visto il successo in replica. Ieri la puntata ‘L’età del dubbio’ ha appassionato 3 milioni e 37mila spettatori, toccando il 18,3% di share. Su Canale 5, invece, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada hanno fatto il loro debutto alla conduzione di Gigi e Vanessa insieme. La prima delle tre puntate del nuovo show ha raccolto 2 milioni e 817mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facejndo segnare il 20,3% di share.

Su Rai 2 il film L’uomo dei ghiacci con Liam Neeson ha conquistato 719mila spettatori, registrando il 4,1%. Su Italia 1, invece, la pellicola del 2019 Terminator – Destino oscuro con Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger ha interessato 658mila spettatori, raggiungendo il 4% di share.

Appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri (in cui si è tornati a parlare del caso di Emanuela Orlandi tra le polemiche dei social) ha richiamato 1 milione e 491mila spettatori, ottenendo il 9,5% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate ha condotto una nuova puntata di Realpolitik, che si è fermato al 3,3% di share con un ascolto medio di 419mila spettatori.

Su La7 Aldo Cazzullo è tornato alla guida di Una giornata particolare, totalizzando un a.m. di 1 milione e 40mila spettatori, pari al 6% di share. Su Tv8, invece, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha collezionato 388mila spettatori, pari al 2,7% di share. Crollo verticale, infine, per Amadeus su Nove. Dopo il buon 6,1% di share della scorsa settimana, la terza puntata della nuova edizione de La Corrida è scesa al 3,7% di share (dopo la presentazione al 2,3%), non andando oltre i 486mila spettatori.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – 18,3% (3.037.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – (3.037.000 spettatori) Canale 5 | Gigi e Vanessa insieme – 20,3% (2.817.000 spettatori)

| Gigi e Vanessa insieme – (2.817.000 spettatori) Rai 2 | L’uomo dei ghiacci – 14,1% (719.000 spettatori)

| L’uomo dei ghiacci – (719.000 spettatori) Italia 1 | Terminator – Destino oscuro – 4% (658.000 spettatori)

| Terminator – Destino oscuro – (658.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 9,5% (1.491.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.491.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 3,3% (419.000 spettatori)

| Realpolitik – (419.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 6% (1.040.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (1.040.000 spettatori) Tv8 | Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – 275% (388.000 spettatori)

| Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – (388.000 spettatori) Nove | La Corrida – 3,7% (486.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Scotti ancora da record contro De Martino

Dopo la bufera per l’intervista di Bruno Vespa ad Andrea Sempio andata in onda a Cinque Minuti (20,2% di share con quasi 4 milioni di spettatori), nell’access prime time di Rai 1 la puntata di ieri di Affari Tuoi ha intrattenuto 4 milioni e 580mila spettatori, facendo registrare il 22,1% di share. Niente da fare, dunque, per Stefano De Martino nella rincorsa a Gerry Scotti che, dopo il clamoroso boom di martedì, ha fatto il bis e ha coinvolto 5 milioni e 639mila spettatori (pari al 27,3% di share) al timone de La Ruota della Fortuna.

