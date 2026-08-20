Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti Tv ieri (19 agosto): Pilar Fogliati non basta a Rai 1, vince Canale 5, Scotti e Insegno senza rivali

Il film 50km all’ora con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi vince col 15,5% di share, Finché notte non ci separi al 13,1%, sale Petrelluzzi: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Settimana al giro di boa negli ascolti tv. Ieri mercoledì 19 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Finché notte non ci separi, su Canale 5 50km all’ora. Roberta Petrelluzzi è tornata alla guida di Un giorno in pretura, mentre continua il dominio di Gerry Scotti nell’access prime time. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Finché notte non ci separi e 50 km all’ora

Ieri mercoledì 19 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Finché notte non ci separi. Il film con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano ha conquistato 1 milione e 569mila spettatori, registrando il 13,1% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda 50 km all’ora. Il film con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi ha radunato 1 milioni e 691mila spettatori, raggiungendo il 15,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 la serie tv statunitense Boston Blue ha appassionato 458mila spettatori, e ottenendo il 4% di share. Su Italia 1, invece, la 14esima stagione di Chicago Fire ha raccolto 1 milione 170mila spettatori, totalizzando il 9,6% di share.

Roberta Petrelluzzi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 al timone di Un giorno in pretura, che ieri ha raggiunto 836mila spettatori e fatto segnare il 7% di share. Su Rete 4, invece, il film cult Il Padrino – Parte II di Francis Ford Coppola con Robert De Niro e Al Pacino ha richiamato 499mila spettatori, centrando il 5,5% di share. Su La7 La giusta distanza di Roberto Saviano in replica ha invece totalizzato un a.m. di 318mila spettatori, arrivando al 2,6% di share.

Su Tv8 RIP – Roast in Peace ha interessato 309mila spettatori, pari al 2,4% di share. Su Nove, infine, il film USS Indianapolis con Nicolas Cage ha collezionato 219mila spettatori e centrato il 2% di share.

  • Rai 1 | Finché notte non ci separi 13,1% (1.569.000 spettatori)
  • Canale 5 | 50 km all’ora 15,5% (1.691.000 spettatori)
  • Rai 2 | Boston Blue 4% (458.000 spettatori)
  • Italia 1 | Chicago Fire 9,6% (1.170.000 spettatori)
  • Rai 3 | Un giorno in pretura7% (836.000 spettatori)
  • Rete 4 | Il padrino – Parte II 5,5% (499.000 spettatori)
  • La7 | La giusta distanza2,6% (318.000 spettatori)
  • Tv8 | RIP – Roast in Peace 2,4% (309.000 spettatori)
  • Nove | USS Indianapolis 2% (219.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Gerry Scotti continua a giganteggiare nell’access prime time staccando senza problemi Marco Liorni dei dati Auditel. L’Eredità Summer ha infatti ottenuto il 16,7% di share grazie a 2 milioni e 335mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Su Canale 5 la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha invece conquistato 4 milioni e 8mila spettatori, arrivando a toccare il 28,7% di share.

Nella fascia preserale la puntata di ieri di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno (con il dominio incontrastato delle ‘Pappardelle’ che si è arricchito di una nuova vincita) è volata al 24,8% di share con 2 milioni e 808mila spettatori su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 12 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (12 agosto): Alberto Angela non si rialza e chiude, magic moment Rai 2 e Scotti domina

Noos saluta all’11,7% di share, il film Ricchi a tutti i costi su Canale 5 al 14,6% ...
Ascolti 29 luglio 2026

Ascolti Tv ieri 29 luglio: Temptation Island fa la storia, il record finale (e Scotti ringrazia)

Il reality condotto da Filippo Bisciglia chiude al 35,5% di share, Rai 1 si ferma al...
Ascolti 22 luglio 2026

Ascolti Tv ieri (22 luglio): altro botto di Temptation Island, Scotti monstre oltre il 28%

Il reality condotto da Filippo Bisciglia vince col 31,6% di share, Rai 1 si ferma al...
Ascolti 5 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (5 agosto): Oppenheimer non decolla, Gerry Scotti irraggiungibile e Pino Insegno domina

Il film di Cristopher Nolan tocca il 16,2% di share, Teo e Zodì su Rai 1 al 13,3%, b...
Ascolti 9 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (9 agosto): Alberto Angela ancora battuto, Pino Insegno domina e Scotti da urlo

Noos si ferma al 12,9% di share, vince la dizi turca Racconto Di Una Notte, La Ruota...
Ascolti 6 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (6 agosto): Ilary Blasi ancora meglio di Argentero in replica, Brindisi vola con Garlasco

Il meglio di Battiti Live vince col 17,1% di share su Canale 5, Doc – Nelle tue mani...
Ascolti 15 luglio 2026

Ascolti Tv ieri (15 luglio): Mondiali col botto ed è record per Inghilterra-Argentina

La semifinale tocca un clamoroso 52,3% di share con quasi 9 milioni e mezzo di spett...
Ascolti 8 luglio 2026

Ascolti Tv ieri (8 luglio): botto clamoroso di Temptation Island senza Mondiali, De Martino si riavvicina a Scotti

Il reality show condotto da Filippo Bisciglia tocca un 32,3% da record, Lino Banfi s...
Ascolti 13 agosto 2026

Ascolti Tv ieri (13 agosto): Argentero sconfitto in replica, Brindisi vola con l’anniversario di Garlasco

Il film di Canale 5 La guerra dei nonni vince col 15,7% di share, Doc – Nelle tue ma...

Personaggi

Marco Galeone

Marco Galeone
Massimo Giletti

Massimo Giletti
Carmelo Abbate

Carmelo Abbate
Natalia Estrada

Natalia Estrada

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963