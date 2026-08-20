Ascolti Tv ieri (19 agosto): Pilar Fogliati non basta a Rai 1, vince Canale 5, Scotti e Insegno senza rivali Il film 50km all’ora con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi vince col 15,5% di share, Finché notte non ci separi al 13,1%, sale Petrelluzzi: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Settimana al giro di boa negli ascolti tv. Ieri mercoledì 19 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Finché notte non ci separi, su Canale 5 50km all’ora. Roberta Petrelluzzi è tornata alla guida di Un giorno in pretura, mentre continua il dominio di Gerry Scotti nell’access prime time. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Finché notte non ci separi e 50 km all’ora

Ieri mercoledì 19 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Finché notte non ci separi. Il film con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano ha conquistato 1 milione e 569mila spettatori, registrando il 13,1% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda 50 km all’ora. Il film con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi ha radunato 1 milioni e 691mila spettatori, raggiungendo il 15,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 la serie tv statunitense Boston Blue ha appassionato 458mila spettatori, e ottenendo il 4% di share. Su Italia 1, invece, la 14esima stagione di Chicago Fire ha raccolto 1 milione 170mila spettatori, totalizzando il 9,6% di share.

Roberta Petrelluzzi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 al timone di Un giorno in pretura, che ieri ha raggiunto 836mila spettatori e fatto segnare il 7% di share. Su Rete 4, invece, il film cult Il Padrino – Parte II di Francis Ford Coppola con Robert De Niro e Al Pacino ha richiamato 499mila spettatori, centrando il 5,5% di share. Su La7 La giusta distanza di Roberto Saviano in replica ha invece totalizzato un a.m. di 318mila spettatori, arrivando al 2,6% di share.

Su Tv8 RIP – Roast in Peace ha interessato 309mila spettatori, pari al 2,4% di share. Su Nove, infine, il film USS Indianapolis con Nicolas Cage ha collezionato 219mila spettatori e centrato il 2% di share.

Rai 1 | Finché notte non ci separi – 13,1% (1.569.000 spettatori)

| Finché notte non ci separi – (1.569.000 spettatori) Canale 5 | 50 km all’ora – 15,5% (1.691.000 spettatori)

| 50 km all’ora – (1.691.000 spettatori) Rai 2 | Boston Blue – 4% (458.000 spettatori)

| Boston Blue – (458.000 spettatori) Italia 1 | Chicago Fire – 9,6% (1.170.000 spettatori)

| Chicago Fire – (1.170.000 spettatori) Rai 3 | Un giorno in pretura – 7% (836.000 spettatori)

| Un giorno in pretura – (836.000 spettatori) Rete 4 | Il padrino – Parte II – 5,5% (499.000 spettatori)

| Il padrino – Parte II – (499.000 spettatori) La7 | La giusta distanza – 2,6% (318.000 spettatori)

| La giusta distanza – (318.000 spettatori) Tv8 | RIP – Roast in Peace – 2,4% (309.000 spettatori)

| RIP – Roast in Peace – (309.000 spettatori) Nove | USS Indianapolis – 2% (219.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti

Gerry Scotti continua a giganteggiare nell’access prime time staccando senza problemi Marco Liorni dei dati Auditel. L’Eredità Summer ha infatti ottenuto il 16,7% di share grazie a 2 milioni e 335mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Su Canale 5 la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna ha invece conquistato 4 milioni e 8mila spettatori, arrivando a toccare il 28,7% di share.

Nella fascia preserale la puntata di ieri di Reazione a Catena condotta da Pino Insegno (con il dominio incontrastato delle ‘Pappardelle’ che si è arricchito di una nuova vincita) è volata al 24,8% di share con 2 milioni e 808mila spettatori su Rai 1. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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