Ascolti tv ieri 18 novembre: colpo da record di Scotti (e De Martino incassa), testa a testa Belve-Iene Il commissario Ricciardi cala ma vince col 19% di share, La Notte del Cuore al 15,7%, ancora benissimo Floris: tutti i numeri e dati Auditel

Una serata di sfide dirette negli ascolti tv. Ieri martedì 18 novembre 2025, infatti, su Rai 1 è subito tornato in onda Il commissario Ricciardi, mentre su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della dizi turca La Notte nel Cuore. Su Rai 2 è tornata Francesca Fagnani al timone di Belve, mentre su Italia 1 Veronica Gentili ha condotto una nuova puntata de Le Iene. Nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer ed È sempre Cartabianca e per Giovanni Floris alla guida di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Ricciardi 3, La Notte nel Cuore e Belve

Ieri martedì 18 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Ricciardi 3, in onda per la seconda sera consecutiva. La terza puntata della terza stagione dell’amata fiction con Lino Guanciale nei panni del commissario nato dalla penna di Maurizio De Giovanni è calata al 19% di share, appassionando 3 milioni e 261mila spettatori. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha radunato 2 milioni e 291mila spettatori, registrando il 15,7% di share.

Dopo avere lasciato spazio al tennis e alle ATP Finals la scorsa settimana, su Rai 2 Francesca Fagnani è tornata alla guida di Belve. La terza puntata della 13esima edizione del talk show – che visto le interviste a Eva Herzigova, Cristiano Malgioglio, BigMama e Giacomo Urtis, oltre alla partecipazione di Maria De Filippi – ha fatto segnare l’8,4% di share con 1 milione e 159mila spettatori sintonizzati. Su Italia 1 Veronica Gentili e Max Angioni hanno invece condotto un nuovo appuntamento de Le Iene, segnato ancora dalle polemiche per il servizio sul delitto di Garlasco non andato in onda. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha interessato 1 milione e 140mila spettatori, raggiungendo il 9,3% di share.

Veronica Pivetti è tornata al timone di Amore Criminale e la terza puntata ha collezionato 702mila spettatori, pari al 4% di share. Nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer alla guida del prime time di Rete 4 e di È Sempre Cartabianca, che ieri ha ottenuto il 3,7% di share con 483mila spettatori sintonizzati. Ancora ottimo Giovanni Floris alla conduzione di DiMartedì, che ieri ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 418mila spettatori, pari all’8,7% di share.

Su Tv8, infine, la decima puntata in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha raccolto 516mila spettatori, pari al 3,6% di share, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha attirato 427mila spettatori, pari a uno share del 2,5%.

Rai 1 | Il commissario Ricciardi 3 – 19% (3.261.000 spettatori)

| Il commissario Ricciardi 3 – (3.261.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore – 15,7% (2.291.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore – (2.291.000 spettatori) Rai 2 | Belve – 8,4% (1.262.000 spettatori)

| Belve – (1.262.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene – 9,3% (1.159.000 spettatori)

| Le Iene – (1.159.000 spettatori) Rai 3 | Amore Criminale – 4% (702.000 spettatori)

| Amore Criminale – (702.000 spettatori) Rete 4 | È Sempre Cartabianca – 3,7% (483.000 spettatori)

| È Sempre Cartabianca – (483.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 8,7% (1.418.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.418.000 spettatori) Tv8 | X Factor – 3,6% (516.000 spettatori)

| X Factor – (516.000 spettatori) Nove | Only Fun – Comico Show – 2,5% (427.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti da record

Numeri da record per Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, arrivata a toccare il 27% di share con 5 milioni e 766mila spettatori su Canale 5 nell’access prime time. Altra batosta per Stefano De Martino, con la puntata di ieri di Affari Tuoi al 22,5% di share (4 milioni e 827mila spettatori) su Rai 1.

