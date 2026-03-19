Ascolti Tv ieri (18 marzo): De Martino ancora padrone con STEP, flop Rai 1 e Canale 5 Rai 2 vince nuovamente la prima serata con Stasera Tutto è Possibile al 15,8% di share, Vanina al 13,8%, Morgane si ferma al 10,1%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un’altra prima serata nel segno di Stefano De Martino negli ascolti tv. Ieri mercoledì 18 marzo 2026, infatti, il conduttore di Affari Tuoi ha condotto una nuova puntata di Stasera Tutto è Possibile, mentre su Rai 1 è andata in onda la serie tv Morgane – Detective geniale 5. Su Canale 5 Giusy Buscemi è tornata a vestire i panni di Vanina – Un vicequestore a Catania 2; su Italia, invece, Veronica Gentili e Max Angioni hanno condotto Le Iene. Immancabile, ovviamente, l’appuntamento con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto? su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Morgane – Detective geniale 5, Vanina – Un vicequestore a Catania 2 e Stasera Tutto è Possibile

Ieri mercoledì 17 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 ha fatto il suo debutto Morgane – Detective geniale 5. I primi due episodi della quinta stagione della serie tv franco-belga con Audrey Fleurot hanno radunato 1 milione e 539mila spettatori, registrando il 10,1% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Vanina – Un vicequestore a Catania 2. La terza puntata della seconda stagione della fiction con Giusy Buscemi ha richiamato 1 milione e 864mila spettatori, raggiungendo il 13,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Stefano De Martino è tornato protagonista del prime time di Rai 2 al timone di Stasera Tutto è Possibile. La terza puntata dell’undicesima edizione di STEP ha appassionato 2 milioni 2mila spettatori, centrando il 15,8% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda un nuovo appuntamento de Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. La puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha interessato 1 milione e 6mila spettatori, facendo segnare l’8,3% di share.

Vero e proprio simbolo del mercoledì sera di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha conquistato 1 milione e 300mila spettatori, toccando l’8,4% di share. Tommaso Labate ha invece raggiunto 402mila spettatori alla guida di Realpolitik su Rete 4, ottenendo il 3,2% di share. Su La7 è il nuovo programma di Roberto Saviano La Giusta Distanza ha totalizzato un a.m. di 642mila spettatori, pari al 3,7% di share.

Spazio allo sport, invece, su Tv8, dove è andata in scena la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League Liverpool-Galatasaray, che ha attirato 818mila spettatori, pari al 4,3% di share. Su Nove, infine, Walter Veltroni – Le emozioni che abbiamo vissuto ha collezionato 2183mila spettatori, pari all’1,1% di share.

Rai 1 | Morgane – Detective geniale 5 – 10,1% (1.539.000 spettatori)

| Morgane – Detective geniale 5 – (1.539.000 spettatori) Canale 5 | Vanina – Un vicequestore a Catania 2 – 13,8% (1.864.000 spettatori)

| Vanina – Un vicequestore a Catania 2 – (1.864.000 spettatori) Rai 2 | Stasera Tutto è Possibile – 15,8% (2.002.000 spettatori)

| Stasera Tutto è Possibile – (2.002.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene – 8,3% (1.006.000 spettatori)

| Le Iene – (1.006.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,4% (1.300.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.300.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 3,2% (402.000 spettatori)

| Realpolitik – (402.000 spettatori) La7 | La giusta distanza – 3,7% (642.000 spettatori)

| La giusta distanza – (642.000 spettatori) Tv8 | Champions League – Liverpool-Galatasaray – 4,3% (818.000 spettatori)

| Champions League – Liverpool-Galatasaray – (818.000 spettatori) Nove | Walter Veltroni – Le emozioni che abbiamo vissuto – 1,1% (183.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Padrona della prima serata del mercoledì con STEP, Stefano De Martino non è riuscito a a fare il bis nella fascia delll’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti toccato un ottimo 23,9% di share con 4 milioni e 981mila spettatori su Rai 1, ma Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna sono arrivati al 24,2% di share intrattenendo 5 milioni e 29mila spettatori su Canale 5.

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