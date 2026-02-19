Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri 18 febbraio: Anna Valle saluta col botto, flop Rai (e Scotti ‘scappa’ da De Martino)

Il gran finale di Una Nuova Vita chiude al 22% di share, Principe libero su Rai 1 si ferma al 12,2%, Sciarelli si conferma: tutti i dati Auditel

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri mercoledì 18 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film con Luca Marinelli Fabrizio De Andrè – Principe libero, mentre su Canale 5 si è chiusa la fiction Una nuova vita con Anna Valle. Federica Sciarelli è tornato al timone di Chi l’ha visto?, Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Fabrizio De Andrè – Principe libero e Una nuova vita

Ieri mercoledì 18 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Fabrizio De Andrè – Principe libero. Il film del 2018 con Luca Marinelli nei panni di ‘Faber’ ha conquistato 1 milione e 845mila spettatori, registrando il 12,2% di share. Su Canale 5, invece, è calato il sipario sulla serie tv Una nuova vita. La quarta e ultima puntata della fiction Mediaset con Anna Valle e Daniele Pecci ha raccolto 3 milioni e 68mila spettatori e il gran finale ha chiuso al 22% di share.

Su Rai 2 Notti Olimpiche ha centrato il 6% di share e ha radunato 961mila spettatori. Su Italia 1 il film Kingsman: The Secret Service con Colin Firth, Samuel L. Jackson e Michael Caine ha attirato 789mila spettatori, arrivando al 4,8% di share.

Come di consueto, Federica Sciarelli è tornata protagonista del prime time del mercoledì di Rai 3 e al timone di Chi l’ha visto?. La puntata di ieri ha richiamato 1 milione e 338mila spettatori, facendo segnare l’8,7% di share. Tommaso Labate ha invece raccolto 449mila spettatori alla guida di Realpolitik su Rete 4, che ha ottenuto il 3,6% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 895mila spettatori alla conduzione di Una giornata particolare (in replica), toccando il 5,4% di share.

Spazio allo sport su Tv8, dove la partita valevole per i play-off di Champions League – Bruges-Atlético Madrid ha interessato 460mila spettatori, pari al 2,5% di share. Su Nove, infine, Little Big Italy condotto da Francesco Panella ha collezionato 336mila spettatori, pari al 2% di share.

  • Rai 1 | Fabrizio De Andrè – Principe libero 12,2% (1.845.000 spettatori)
  • Canale 5 | Una nuova vita22% (3.068.000 spettatori)
  • Rai 2 | Notti Olimpiche 6% (961.000 spettatori)
  • Italia 1 | Kingsman: The Secret Service4,8% (789.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?8,7% (1.338.000 spettatori)
  • Rete 4 | Realpolitik 3,6% (449.000 spettatori)
  • La7 | Una giornata particolare5,4% (895.000 spettatori)
  • Tv8 | Champions League – Bruges-Atlético Madrid 2,5% (460.000 spettatori)
  • Nove | Little Big Italy1,8% (324.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Gerry Scotti allunga ancora su Stefano De Martino nei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 21,9% di share, raggiungendo 4 milioni e 454mila spettatori su Rai 1, ma La Ruota della Fortuna ha raggiunto il 23,8% di share con 4 milioni e 810mila spettatori su Canale 5.

