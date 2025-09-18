Ascolti tv ieri (17 settembre): Montalbano rovina l'esordio di Raoul Bova, Labate schiantato da Federica Sciarelli Il commissario interpretato da Luca Zingaretti vince ancora col 16% di share, Buongiorno Mamma al 14,7%, boom Gratteri su La7: tutti i numeri e dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Raoul Bova sfida Luca Zingaretti negli ascolti tv. Ieri mercoledì 17 settembre 2025, infatti, su Canale 5 è iniziata la terza stagione di Buongiorno, mamma!, mentre su Rai 1 è tornato il sempiterno Montalbano. Nuovo round nell’access prime time anche tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Buongiorno, mamma!

Ieri mercoledì 17 settembre 2025 nel prime time di Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano per la seconda serata consecutiva. In occasione del recente centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri. Ieri la puntata ‘Una voce di notte’ ha conquistato 2 milioni e 425mila spettatori, registrando il 16% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata la terza stagione di Buongiorno, mamma!. La prima puntata della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta ha radunato 2 milioni e 135mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, facendo segnare il 14,7% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tempo di debutti anche su Rai 2, dove è sbarcata la nuova serie Occhi di gatto. La produzione francese ispirata allo storico manga di Tsukasa Hojo il cui anime ebbe tanto successo in Italia ha esordito con un ascolto medio di 672milaspettatori, toccando il 4,3% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film The Transporter, che ha ottenuto il 4,7% di share raccogliendo 781mila spettatori.

Su Rai 3 il secondo appuntamento stagionale di Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli ha interessato 1 milione e 331mila spettatori, salendo al 9,4% di share, mentre su Rete 4 Tommaso Labate ha fatto il suo debutto alla guida di Realpolitik. La prima puntata del nuovo talk show non è però andata oltre i 444mila spettatori, fermandosi al 3,7% di share.

Vero e proprio boom di ascolti per Nicola Gratter, su La7, dove Lezioni di mafie ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 108milamila spettatori, volando al 7,1% di share. Su Tv8, infine, la partita di Champions League – Liverpool-Atletico Madris ha interessato 910mila spettatori, pari al 5,3% di share, mentre Comedy Match ha ottenuto il 2% di share grazie a 238mila spettatori sintonizzati.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – 16% (2.425.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – (2.425.000 spettatori) Canale 5 | Buongiorno, mamma! 3 – 14,7% (2.135.000 spettatori)

| Buongiorno, mamma! 3 – (2.135.000 spettatori) Rai 2 | Occhi di gatto – 4,3% (672.000spettatori)

| Occhi di gatto – (672.000spettatori) Italia 1 | The Transporter – 4,7% (781.000 spettatori)

| The Transporter – (781.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 9,4% (1.331.000spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.331.000spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 3,7% (444.000 spettatori)

| Realpolitik – (444.000 spettatori) La7 | Lezioni di mafie – 7,1% (1.108.000 spettatori)

| Lezioni di mafie – (1.108.000 spettatori) Tv8 | Champions League – Liverpool-Atletico Madris – 5,3% (910.000 spettatori)

| Champions League – Liverpool-Atletico Madris – (910.000 spettatori) Nove | Comedy Match – 2% (238.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino contro Gerry Scotti

Forse aiutato da Il commissario Montalbano in prima serata, Stefano De Martino ha iniziato a ‘rosicchiare’ qualcosa nei confronti di Gerry Scotti. Ieri Affari Tuoi ha registrato il 21,2% di share (quasi 4 milioni di spettatori) su Rai 1, ma La Ruota della Fortuna si è confermata padrona dell’access prime time con il 23,7% di share (4,4 milioni di spettatori) su Canale 5.

Guida TV

Il Commissario Montalbano - Una voce di notte Rai 1 21:30

Potrebbe interessarti anche