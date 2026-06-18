Ascolti Tv ieri (17 giugno): altro boom ‘mondiale’ con Inghilterra-Croazia, Canale 5 floppa, De Martino torna ma si arrende a Scotti La partita sfiora il 31% di share su Rai 1, Book Club si ferma all’11,8%, bene Sciarelli e Chi l’ha visto, Zona Bianca riparte dal 5,6%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

I Mondiali di calcio continuano a comandare gli ascolti tv. Ieri mercoledì 17 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andato in scena la partita tra Inghilterra e Croazia, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Book Club – Il capitolo successivo con Diane Keaton e Jane Fonda. Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto, Nicola Gratteri di Lezioni di mafie; Giuseppe Brindisi ha invece fatto il suo debutto nella prima serata di Rete 4 con la nuova edizione di Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Inghilterra-Croazia e Book Club – Il capitolo successivo

Ieri mercoledì 17 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita dei Mondiali 2026 – Inghilterra-Croazia. La sfida che ha aperto il girone L della Coppa del Mondo ha conquistato 4 milioni e 318mila spettatori, registrando il 30,9% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Book Club – Il capitolo successivo. La pellicola del 2023 con Diane Keaton e Jane Fonda nel cast ha interessato 1 milione e 627mila spettatori, segnando l’11,8% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 è iniziata la nuova miniserie Providence Falls e i primi due episodi hanno appassionato 405mila spettatori, toccando il 3,1% di share. Su Italia 1, invece, il film Into The Storm ha raccolto 825mila spettatori, raggiungendo il 5% di share.

Appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha raccolto 1 milione e 385mila spettatori, toccando il 9,5% di share. Su Rete 4, invece, è arrivato l’esordio di Giuseppe Brindisi al timone della nuova edizione estiva di Zona Bianca. La prima puntata – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – andata in onda ieri ha radunato 669mila spettatori, debuttando al 5,6% di share. Su La7 Nicola Gratteri ha invece totalizzato un a.m. di 521mila spettatori alla conduzione di Lezioni di mafie, arrivato al 3,2% di share in replica.

Su Tv8, infine, Quattro matrimoni ha attirato 451mila spettatori, pari al 3,3% di share, mentre su Nove il film Viva l’Italia con Raoul Bova, Alessandro Gassmann e Michele Placido ha collezionato 336mila spettatori, pari al 2,3% di share.

Rai 1 | Mondiali 2026 – Inghilterra-Croazia – 30,9% (4.318.000 spettatori)

| Mondiali 2026 – Inghilterra-Croazia – (4.318.000 spettatori) Canale 5 | Book Club – Il capitolo successivo – 11,8% (1.627.000 spettatori)

| Book Club – Il capitolo successivo – (1.627.000 spettatori) Rai 2 | Providence Falls – 3,1% (405.000 spettatori)

| Providence Falls – (405.000 spettatori) Italia 1 | Into The Storm – 5% (825.000 spettatori)

| Into The Storm – (825.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 9,5% (1.385.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.385.000 spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 5,6% (669.000 spettatori)

| Zona Bianca – (669.000 spettatori) La7 | Lezioni di mafie – 3,2% (6521000 spettatori)

| Lezioni di mafie – (6521000 spettatori) Tv8 | Quattro matrimoni – 3,3% (451.000 spettatori)

| Quattro matrimoni – (451.000 spettatori) Nove | Viva l’Italia – 2,3% (336.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti

Torna la sfida dell’access prime time dei dati Auditel tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, con quest’ultimo tornato in onda dopo avere lasciato spazio ai Mondiali. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha radunato 4 milioni e 175mila di spettatori, facendo segnare il 23,6% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna ha però raggiunto 4 milioni e 688mila spettatori su Canale 5, arrivando a toccare il 26,2% di share.

Potrebbe interessarti anche