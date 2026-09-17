Ascolti Tv ieri (16 settembre): Scotti tiene lontano De Martino, Incontrada vince e saluta
Erica - Un detective per caso chiude al 17,1% di share, Rai 1 al 13,2% con Non Così Vicino, bene Mi Manda Rai Tre, Berlinguer si conferma: tutti i dati Auditel
È caccia di conferme negli ascolti tv. Ieri mercoledì 16 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film Non così vicino con Tom Hanks, mentre su Canale 5 è andato in scena il gran finale della fiction Erica – Un detective per caso con Vanessa Incontrada. Federico Ruffo è tornato al comando di Mi Manda Rai Tre, Bianca Berlinguer al timone di È sempre Cartabianca e Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Non così vicino ed Erica – Un detective per caso
Ieri mercoledì 16 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Non così vicino. Il film del 2022 con Tom Hanks ha radunato 1 milione e 874mila spettatori, registrando il 13,2% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la terza e ultima puntata della serie Erica – Un detective per caso. Il gran finale della fiction con Vanessa Incontrada ha appassionato 2 milioni e 276mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, chiudendo al 17,1% di share.
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Su Rai 2 è andata in onda la prima stagione della serie statunitense Boston Blue, che ieri ha raccolto 539mila spettatori, centrando il 3,3% di share. Su Italia 1 il film The Plane con Gerard Butler ha invece conquistato 969mila spettatori, arrivando al 6,3% di share.
Su Rai 3 Mi Manda Rai Tre condotto da Federico Russo ha richiamato 867mila spettatori, salutando il prime time col 6,6% di share. Bianca Berlinguer ha condotto il terzo appuntamento stagionale della nuova edizione di È sempre Cartabianca, che su Rete 4 ha raggiunto il 5,8% di share e 636mila spettatori. Su La7 è tornato invece Aldo Cazzullo, che ha presentato Una giornata particolare: speciale Vanoni-Paoli. Lo speciale dedicato alla storia di Ornella Vanoni e Gino Paoli ha totalizzato un a.m. di 541mila spettatori, facendo segnare il 4,1% di share.
Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha interessato 386mila spettatori, pari al 3,1% di share. Su Nove, infine, Gabriele Corsi ha condotto la seconda puntata di Buy It Now – Mai più senza, che ha collezionato 311mila spettatori, pari al 2% di share.
- Rai 1 | Non così vicino – 13,2% (1.874.000 spettatori)
- Canale 5 | Erica – Un detective per caso – 17,1% (2.276.000 spettatori)
- Rai 2 | Boston Blue – 3,3% (539.000 spettatori)
- Italia 1 | The Plane – 6,3% (969.000 spettatori)
- Rai 3 | Mi Manda Rai Tre – 6,6% (867.000 spettatori)
- Rete 4 | È sempre Cartabianca – 5,8% (636.000 spettatori)
- La7 | Una giornata particolare: speciale Vanoni-Paoli – 4,1% (541.000 spettatori)
- Tv8 | Alessandro Borghese – 4 Ristoranti – 3,1% (386.000 spettatori)
- Nove | Buy It Now – Mai più senza – 2% (311.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti
Continua la sfida (e la rincorsa) di Stefano De Martino nei confronti di Gerry Scotti per la leadership nei dati Auditel dell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha messo a segno il 20,2% di share raccogliendo 3 milioni e 815mila spettatori su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 603mila spettatori, toccando 24,4% di share.
Senza pensieri invece Pino Insegno nella fascia preserale di Rai 1, dove la puntata di ieri Reazione a Catena è volata al 25,4% di share con 3 milioni e 643mila spettatori su Rai 1. Staccato Caduta Libera di Max Giusti, al 15,2% di share (a.m. di 1 milione e 917mila spettatori) su Canale 5.
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