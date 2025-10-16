Ascolti tv ieri 15 ottobre: neanche Silvia Toffanin riesce a impensierire Montalbano, This is Me delude (Cazzullo no)
Il commissario domina ancora la prima serata col 20% di share in replica, Canale 5 non sfonda, Gerry Scotti stacca di nuovo De Martino: tutti i dati Auditel
Il commissario Montalbano continua il suo dominio negli ascolti tv. Ieri mercoledì 15 ottobre 2025, infatti, su Rai 1 la serie con Luca Zingaretti ha trionfato nuovamente e per la seconda serata consecutiva. A Canale 5 non è bastato l’esordio di Silvia Toffanin al timone di This is Me. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e This Is Me
Ieri mercoledì 15 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri in replica. Ieri la puntata ‘Amore’ ha appassionato 3 milioni e 73mila spettatori, toccando il 20% di share. Su Canale 5, invece, Michelle Hunziker e Io Canto Family (che torneranno stasera con la semifinale) hanno lasciato spazio al debutto della seconda edizione di This is Me, condotto da Silvia Toffanin. La prima puntata della nuova stagione ha conquistato 2 milioni e 558mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 18,7% di share.
Su Rai 2 è tornata in onda la serie Occhi di gatto. La quarta puntata della produzione francese ispirata allo storico manga di Tsukasa Hojo il cui anime ebbe tanto successo in Italia ha fatto segnare un ascolto medio di 555mila spettatori, crescendo al 3,2% di share. Su Italia 1, invece, il film The Great Wall ha appassionato 1 milione e 95mila spettatori, raggiungendo il 6,1% di share.
Protagonista indiscussa del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha condotto il sesto appuntamento stagionale di Chi l’ha visto? e ha richiamato 1 milione e 384mila spettatori, pari al 9% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate è tornato al timone di Realpolitik e la quinta puntata del talk show ha fatto segnare un ascolto medio di 443mila spettatori, pari al 3,4% di share.
Su La7 è tornato Aldo Cazzullo con Una giornata particolare, che è partito alla grande volando subito oltre il milione e totalizzando un a.m. di 1 milione e 227mila spettatori, pari al 7,2% di share. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha invece interessato 375mila spettatori, pari al 2,5% di share. Su Nove, infine, Massimo Giannini ha condotto la seconda puntata di Circo Massimo, che non è andato oltre i 216mila spettatori, crollando all’1,3% di share.
- Rai 1 | Il commissario Montalbano – 20% (3.072.000 spettatori)
- Canale 5 | This is Me – 18,7% (2.558.000 spettatori)
- Rai 2 | Occhi di gatto – 3,2% (555.000spettatori)
- Italia 1 | The Great Wall – 6,1% (1.095.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 9% (1.384.000spettatori)
- Rete 4 | Realpolitik – 3,4% (443.000 spettatori)
- La7 | Una giornata particolare – 7,2% (1.227.000 spettatori)
- Tv8 | 4 Ristoranti – 2,5% (375.000 spettatori)
- Nove | Circo Massimo – 1,3% (216.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Nuzzi tiene contro Matano
Ieri mercoledì 15 ottobre 2025 Stefano De Martino non è riuscito a incalzare il dominio di Gerry Scotti nell’access prime time. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha radunato 4 milioni e 775mila di spettatori fermandosi al 23,2% di share, mentre La Ruota della Fortuna è arrivato al 25,8% di share volando a 5 milioni e 297mila spettatori.
Nel daytime del pomeriggio continua il buon momento di Gianluigi Nuzzi e Dentro la Notizia, i cui ascolto (19,4% di share nella prima parte e 17,7% nella seconda) ‘reggono’ il confronto con Alberto Matano e La Vita in Diretta, ieri al 18,9-21-2% di share
