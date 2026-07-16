Ascolti Tv ieri (15 luglio): Mondiali col botto ed è record per Inghilterra-Argentina
La semifinale tocca un clamoroso 52,3% di share con quasi 9 milioni e mezzo di spettatori, Canale 5 si ferma al 9,5% di share: tutti i dati Auditel
I Mondiali di calcio infuocano ancora gli ascolti tv. Ieri mercoledì 15 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la semifinale tra Inghilterra e Argentina, mentre su Canale 5 è andato in onda il film con Jennifer Lopez Ricomincio da me. Su Rai 3, invece, è tornata Roberta Petrelluzzi con Un giorno in pretura. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Inghilterra-Argentina e Ricomincio da me
Ieri mercoledì 15 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la seconda e ultima semifinale dei Mondiali 2026 – Inghilterra-Argentina. La vittoria in rimonta dell’albiceleste ha appassionato 9 milione e 447mila spettatori, toccando uno stellare 52,3% di share. Si tratta del match più visto di questa edizione della Coppa del Mondo, con il secondo tempo che ha addirittura sfiorato i 10 milioni di spettatori. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Ricomincio da me. La pellicola del 2018 con Jennifer Lopez ha raccolto 1 milione e 383mila spettatori, registrando il 9,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Su Rai 2 il film Un oggi alla volta ha collezionato 345mila spettatori, totalizzando il 2% di share. Su Italia 1, invece, il film Billy Elliot ha radunato 553mila spettatori, facendo segnare il 3,4% di share.
Roberta Petrelluzzi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 alla conduzione di Un giorno in pretura, che ieri ha raggiunto 677mila spettatori e il 3,9% di share. Su Rete 4, invece, il film L’amore è eterno finché dura di Carlo Verdone ha interessato 395mila spettatori, ottenendo il 2,5% di share. Su La7 il film Un giorno come tanti con Kate Winslet ha invece totalizzato un a.m. di 375mila spettatori, centrando il 2,2% di share.
Su Tv8, infine, il film Mia moglie per finta ha intrattenuto 209mila spettatori, pari all’1,3% di share, mentre su Nove il film Brave Ragazze con Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Ambra Angiolini ha attirato 215mila spettatori, pari all’1,4% di share.
- Rai 1 | Mondiali 2026 – Inghilterra-Argentina – 52,3% (9.447.000 spettatori)
- Canale 5 | Ricomincio da me – 9,5% (1.383.000 spettatori)
- Rai 2 | Un oggi alla volta – 2% (345.000 spettatori)
- Italia 1 | Billy Elliot – 3,4% (553.000 spettatori)
- Rai 3 | Un giorno in pretura – 3,9% (677.000 spettatori)
- Rete 4 | L’amore è eterno finché dura – 2,5% (395.000 spettatori)
- La7 | Un giorno come tanti – 2,2% (375.000 spettatori)
- Tv8 | Mia moglie per finta – 1,3% (209.000 spettatori)
- Nove | Brave Ragazze – 1,4% (215.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti senza De Martino
Con Stefano De Martino e Affari Tuoi fermi ai box per l’ultima ‘pausa forzata’ per lasciare spazio ai Mondiali, Gerry Scotti ha dominato nuovamente l’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de La Ruota della Fortuna in onda su Canale 5 ha infatti raggiunto 3 milioni e 724mila spettatori, pari al 20% di share.
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