Ascolti Tv ieri (15 aprile): De Martino saluta STEP con una stagione da record, flop Rai 1
Stasera Tutto è Possibile vince e chiude risalendo al 16% di share, Sister Act al 10,5% di share, Affari Tuoi meglio de La Ruota: tutti i dati Auditel
Stefano De Martino saluta il prime time degli ascolti tv. Ieri mercoledì 15 aprile 2026, infatti, il conduttore di Affari Tuoi ha condotto l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile. Su Rai 1 è andata in onda il film Sister Act con Whoopi Goldberg, su Canale 5 la dizi turca Forbidden Fruit su Canale 5. Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto?, così come Veronica Gentili e Max Angioni sono tornati alla guida de Le Iene. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Sister Act, Forbidden Fruit e Stasera Tutto è Possibile
Ieri mercoledì 15 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Sister Act. La pellicola del 1992 con Whoopi Goldberg ha radunato 1 milione e 749mila spettatori, fermandosi al 10,5% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Forbidden Fruit. I nuovi episodi della dizi turca hanno conquistato 1 milione e 805mila spettatori, ottenendo il 12,9% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
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Su Rai 2 è arrivato il momento dei saluti per Stefano De Martino al timone di Stasera Tutto è Possibile. Ieri è infatti andata in onda l’ultima puntata dell’undicesima edizione di STEP, che ha collezionato 2 milioni e 167mila spettatori, chiudendo una stagione da record al 16% di share. Con una media del 16% di share, infatti, cala il sipario sull’edizione più vista della storia del programma. Su Italia 1, invece, spazio a Le Iene, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. La puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha richiamato 1 milione e 57mila spettatori, facendo segnare l’8,4% di share.
Volto simbolo del mercoledì sera di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha attirato 1 milione e 242mila spettatori, raggiungendo il 7,9% di share. Tommaso Labate ha invece condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik su Rete 4, che ha interessato 517mila spettatori arrivando al 5% di share. Su La7 il programma di Roberto Saviano La Giusta Distanza ha totalizzato un a.m. di 634mila spettatori, pari al 3,6% di share.
Spazio allo sport su Tv8, dove è andata in scena la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League – Arsenal-Sporting Lisbona, che interessato 803mila spettatori, pari al 4,2% di share. Su Nove, infine, lo show di Teresa Mannino Sono nata il ventitrè ha raccolto 376mila spettatori, pari al 2,3% di share.
- Rai 1 | Sister Act – 10,5% (1.749.000 spettatori)
- Canale 5 | Forbidden Fruit – 12,9% (1.805.000 spettatori)
- Rai 2 | Stasera Tutto è Possibile – 14,5% (1.971.000 spettatori)
- Italia 1 | Le Iene – 8,4% (1.057.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 7,9% (1.242.000 spettatori)
- Rete 4 | Realpolitik – 4% (517.000 spettatori)
- La7 | La giusta distanza – 3,6% (634.000 spettatori)
- Tv8 | Champions League – Arsenal-Sporting Lisbona – 4,2% (803.000 spettatori)
- Nove | Sono nata il ventitrè – 2,3% (376.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti
Prima del gran finale della stagione dei record di STEP in prima serata, Stefano De Martino si è goduto un trionfo anche nella battaglia dell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti centrato il 24% di share con 4 milioni e 985mila spettatori su Rai 1, superando La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, ieri al 22,9% di share con 4 milioni e 731mila spettatori su Canale 5.
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