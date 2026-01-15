Ascolti tv ieri (14 gennaio): altro botto di Sabrina Ferilli, Gerry Scotti allunga su De Martino A Testa Alta vince in prima serata con quasi 4 milioni di spettatori, Zamora di Neri Marcorè si ferma al 12,7% di share, ottimo Cazzullo: tutti i dati Auditel

Debutti e ritorni negli ascolti tv. Ieri mercoledì 14 gennaio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film d’esordio alla regia di Neri Marcorè Zamora, mentre su Canale 5 è tornata protagonista Sabrina Ferilli in A testa alta – Il coraggio di una donna. Ritorno attesissimo quello di Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto?, così come quello di Aldo Cazzullo alla guida di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Zamora e A testa alta – Il coraggio di una donna

Ieri mercoledì 14 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Zamora. La pellicola che ha segnato l’esordio di Neri Marcorè alla regia con Alberto Paradossi e anche Giovanni Storti e Giacomo Poretti nel cast ha interessato 2 milioni e 215mila spettatori, toccando il 12,7% di share. Su Canale 5 è tornata la serie tv A testa alta – Il coraggio di una donna. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, la seconda puntata della fiction con Sabrina Ferilli ha raccolto 3 milioni e 921mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 25,6% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 2 Hearts – Intreccio di destini ha conquistato 457mila spettatori, arrivando al 2,5% di share. Su Italia 1, invece, il film Homefront, scritto e prodotto da Sylvester Stallone, ha attirato 1 milione e 900mila spettatori, raggiungendo il 4,9% di share.

Dopo la pausa natalizia Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto?, appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3, richiamando 1 milione e 427mila spettatori e ottenendo l’8,7% di share. Tommaso Labate ha invece condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik, che ieri si è fermato al 3,5% di share con un ascolto medio di 474mila spettatori su Rete 4. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 362mila spettatori al timone di Una giornata particolare, arrivando al 7,7% di share.

Su Tv8, infine, il film Godzilla ha radunato 162mila spettatori, pari all’1% di share, mentre su Nove Little Big Italy condotto da Francesco Panella ha collezionato 363mila spettatori, pari al 2% di share.

Rai 1 | Zamora – 12,7% (2.215.000 spettatori)

| Zamora – (2.215.000 spettatori) Canale 5 | A testa alta – Il coraggio di una donna – 25,6% (3.921.000 spettatori)

| A testa alta – Il coraggio di una donna – (3.921.000 spettatori) Rai 2 | 2 Hearts – Intreccio di destini – 2,5% (457.000 spettatori)

| 2 Hearts – Intreccio di destini – (457.000 spettatori) Italia 1 | Homefront – 4,9% (900.000 spettatori)

| Homefront – (900.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,7% (1.427.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.427.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 3,5% (474.000 spettatori)

| Realpolitik – (474.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 7,7% (1.362.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (1.362.000 spettatori) Tv8 | Godzilla – 1% (162.000 spettatori)

| Godzilla – (162.000 spettatori) Nove | Little Big Italy – 2% (363.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Nell’access prime time degli ascolti tv Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati ad allungare su Stefano De Martino, con La Ruota della Fortuna che ha toccato il 26,7% di share con più di 5 milioni e mezzo di spettatori su Canale 5. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha invece coinvolto 4 milioni e 798mila spettatori su Rai 1, facendo segnare il 22,9% di share.

