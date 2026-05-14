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Ascolti Tv ieri (13 maggio): Sciarelli (con Garlasco) resiste alla Coppa Italia e De Martino fa festa grossa senza Gerry Scotti

La finale Lazio-Inter trionfa con oltre 5 milioni e mezzo di spettatori, Rai 1 si ferma al 13,6% di share, bene Chi l’ha Visto al 9,7%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Serata all’insegna dello sport negli ascolti tv. Ieri mercoledì 13 maggio 2026, infatti, su Canale 5 è andata in scena la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, mentre su Rai 1 è andato in onda il film di Alessandro Siani Succede anche nelle migliori famiglie. Nuovo appuntamento per Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto e per Aldo Cazzullo al timone di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Succede anche nelle migliori famiglie e la Coppa Italia – Lazio-Inter

Ieri mercoledì 13 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Succede anche nelle migliori famiglie. Il film scritto, diretto e interpretato da Alessandro Siani ha raccolto 2 milioni e 482mila spettatori, fermandosi al 13,6% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la finale di Coppa Italia – Lazio-Inter. Il trionfo dei nerazzurri di Chivu ha radunato 5 milioni e 566mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 27,8% di share.

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Su Rai 2 è tornato in onda Mare Fuori 6. La terza puntata della sesta stagione della serie ha richiamato 669mila spettatori, ottenendo il 3,8% di share. Su Italia 1, invece, il film Il richiamo della foresta con Harrison Ford ha appassionato 1 milione e 133mila spettatori, facendo segnare il 6,1% di share.

Simbolo del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto?. La puntata di ieri, in cui era presenze un blocco importante dedicato al delitto di Garlasco, ha attirato 1 milione e 551mila spettatori, centrando il 9,7% di share. Tommaso Labate ha invece condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik, che su Rete 4 ha interessato 467mila spettatori, segnando il 3,7% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato un a.m. di 710mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, che in replica ha raggiunto il 4,1% di share.

Spazio al tennis, infine, su Tv8, dove gli Internazionali d’Italia hanno collezionato 384mila spettatori, pari all’1,8% di share, mentre su Nove l’Enrico Brignano Show ha intrattenuto 674mila spettatori, pari al 4% di share.

  • Rai 1 | Succede anche nelle migliori famiglie 13,6% (2.482.000 spettatori)
  • Canale 5 | Coppa Italia – Lazio-Inter 27,8% (5.566.000 spettatori)
  • Rai 2 | Mare Fuori 6 3,8% (669.000 spettatori)
  • Italia 1 | Il richiamo della foresta 6,1% (1.133.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?9,7% (1.551.000 spettatori)
  • Rete 4 | Realpolitik 3,7% (467.000 spettatori)
  • La7 | Una giornata particolare4,1% (710.000 spettatori)
  • Tv8 | Internazionale d’Italia 1,8% (384.000 spettatori)
  • Nove | Enrico Brignano Show4% (674.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino senza Gerry Scotti

Senza la concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna (che hanno lasciato spazio alla diretta della finale di Coppa Italia), Stefano De Martino si è ‘goduto’ un access prime time in solitaria per decollare nei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi, infatti, ha sfondato la parete dei 5 milioni di spettatori, raggiungendo il 21,3% di share con 5 milioni e 10mila spettatori su Rai 1.

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