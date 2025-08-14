Ascolti tv ieri (13 agosto): Rai 1 meglio di Fragili, i 18 anni di Garlasco fanno volare Zona Bianca Poly batte senza sforzo (12% di share) la miniserie di Canale 5 vince ferma all’11,4% di share, benissimo Giuseppe Brindisi su Rete 4: tutti i dati Auditel

Nuovo mercoledì d’estate negli ascolti tv. Ieri mercoledì 13 agosto 2025, infatti, il film in prima serata di Rai 1 Poly si è ‘scontrato’ con la seconda stagione della miniserie di Canale 5 Fragili. A 18 anni esatti dall’omicidio di Chiara Poggi, invece, su Rete 4 Giuseppe Brindisi è tornato a parlare del delitto di Garlasco a Zona Bianca. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Poly e Fragili 2

Ieri mercoledì 13 agosto 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Poly. La pellicola di Nicolas Vanier ha raccolto 1 milione e 380mila spettatori sulla prima rete, raggiungendo il 12% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena la prima parte di Fragili 2. Il primo dei due appuntamenti della miniserie con Corinne Cléry, Barbara Bouchet e Massimo Daporto ha radunato 1 milione e 272mila spettatori, ottenendo il 11,4% di share sulla rete ammiraglia Mediaset

Su Rai 2 proseguono le repliche di Rocco Schiavone 4. La seconda puntata della quarta stagione dell’amata serie con Marco Giallini andata in onda ieri ha appassionato 7771mila spettatori, registrando il 6,1% di share. Spazio invece alla serie statunitense Chicago Med su Italia 1, che ha totalizzato 799mila spettatori, pari al 6,3% di share.

Conclusa l’avventura al timone de Il Caso, Stefano Nazzi ha lasciato spazio al cinema su Rai 3, dove il film Il Colibrì con Pierfrancesco Favino ha conquistato 370mila spettatori, pari al 3,2% di share. Su Rete 4 si è invece tornati a parlare del Delitto di Garlasco (a esattamente 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi) con Giuseppe Brindisi alla guida di una nuova puntata di Zona Bianca, che ha collezionato 709mila spettatori e fatto segnare il 7,2% di share. Su La7 Corrado Augias ha coinvolto 412mila spettatori al timone de La Torre di Babele, che ha toccato il 3,2% di share,

Su Tv8, infine, il film Harry ti presento Sally ha conquistato 27mila spettatori, pari al 1,9% di share, mentre su Nove Ghostbusters II ha richiamato 336mila spettatori, pari a uno share del 2,9%.

Ascolti, i numeri di ieri: la fascia preserale

Sempre benissimo Pino Insegno al comando della fascia preserale con Reazione a catena che ieri, con la maxi-vincita dei ‘Passatempi’, ha registrato 2 milioni e 727mila spettatori e il 24,5% di share su Rai 1, con Sarabanda ed Enrico Papi al 17,4% di share e 1 milione e 784mila spettatori su Canale 5.

