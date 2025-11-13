Ascolti tv ieri (12 novembre): boom per Sinner, Montalbano tiene e Amadeus risale Il commissario vince in replica col 15,6% di share, bene Federica Sciarelli, De Martino (ma non Scotti) affossato dal tennis: tutti i dati Auditel

La settimana degli ascolti tv arriva al giro di boa nel segno del tennis. Ieri mercoledì 12 novembre 2025, infatti, su Rai 2 è andato in scena il match di Jannik Sinner, impegnato nelle ATP Finals di Torino. Spazio alle repliche de Il commissario Montalbano su Rai 1, mentre su Canale 5 è tornata la dizi turca La Notte nel Cuore. Nuovo appuntamento per Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto? e per Aldo Cazzullo alla conduzione di Una giornata particolare. Seconda chiamata, invece, per Amadeus e La Corrida. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e La Notte nel Cuore

Ieri mercoledì 12 novembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri in replica, addirittura ampliata visto il successo in replica. Ieri la puntata ‘La caccia al tesoro’ ha conquistato 2 milioni e 642mila spettatori, toccando il 15,6% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. I nuovi episodi della dizi turca hanno appassionato 2 milioni e 355mila spettatori, registrando il 14,4% di share.

Su Rai 2 l’attesissimo match delle ATP Finals 2025 – Sinner-Zverev ha radunato 2 milioni e 934mila italiani, arrivando al 13,9% di share in prima serata (nonostante le polemiche per la telecronaca di Adriano Panatta). Su Italia 1, invece, il film Edge of Tomorrow – Senza domani con Tom Cruise ha raccolto 819mila spettatori, raggiungendo il 4,6% di share.

Appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri (in cui si è tornati a parlare del delitto di Garlasco) ha richiamato 1 milione e 459mila spettatori, facendo segnare il 9,3% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate ha condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik, che si è fermato al 3,3% di share con un ascolto medio di 416mila spettatori.

Su La7 Aldo Cazzullo è tornato alla guida di Una giornata particolare, totalizzando un a.m. di 920mila spettatori, pari al 5,2% di share. Su Tv8, invece, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha collezionato 366mila spettatori, pari al 2,5% di share. Dopo l’esordio tutt’altro che esaltante della scorsa settimana (4,3% di share con 528mila spettatori), su Nove Amadeus ha condotto la seconda puntata della nuova edizione La Corrida, che è risalita al 6,1% di share interessando 652mila spettatori (la presentazione fino alle dieci e mezza ha registrato il 3,3% di share con 649mila spettatori).

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Il tennis impazza in Italia grazie a Jannik Sinner e a pagare dazio negli ascolti tv, ancora una volta, è stato Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi non è andata oltre il 19,6% di share con 4,2 milioni di spettatori (stasera, invece, il game show di Rai 1 non andrà in onda per fare spazio al calcio e alla Nazionale italiana). Non viene intaccato il dominio di Gerry Scotti in access prime time con La Ruota della Fortuna, ieri ancora ben oltre i 5 milioni di spettatori e al 23,9% di share.

