Ascolti Tv ieri (12 agosto): Alberto Angela non si rialza e chiude, magic moment Rai 2 e Scotti domina
Noos saluta all’11,7% di share, il film Ricchi a tutti i costi su Canale 5 al 14,6% di share, bene gli Europei di atletica leggera: tutti i dati Auditel
Alberto Angela saluta gli ascolti tv. Ieri mercoledì 12 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena l’ultima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Ricchi a tutti i costi. Spazio allo sport su Rai 2 con gli Europei di atletica, mentre nell’access prime time continua il dominio di Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Ricchi a tutti i vosti
Ieri mercoledì 12 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Noos – L’avventura della conoscenza. La quinta e ultima puntata della quarta edizione del programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha radunato 1 milione e 212mila spettatori, chiudendo al 11,7% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Ricchi a tutti i costi. Il film con Christian De Sica e Angela Finocchiaro ha raccolto 1 milioni e 631mila spettatori, arrivando al 14,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 sono andati in scena gli Europei di atletica leggera di Birmingham 2026, che hanno appassionato 1 milione e 430mila spettatori e raggiunto l’11,1% di share. Su Italia 1, invece, la 13esima stagione di Chicago P.D. ha conquistato 816mila spettatori, registrando il 7,3% di share.
Roberta Petrelluzzi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 con Un giorno in pretura, che ieri ha interessato 613mila spettatori e centrato il 5,3% di share. Su Rete 4, invece, il film Shall we dance? con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon ha richiamato 507mila spettatori, ottenendo il 4,3% di share. Su La7 La giusta distanza di Roberto Saviano in replica ha invece totalizzato un a.m. di 283mila spettatori, segnando il 2,3% di share.
Su Tv8 RIP – Roast in Peace ha attirato 297mila spettatori, pari al 2,3% di share. Su Nove, infine, il film Il Monaco ha collezionato 265mila spettatori e centrato il 2,5% di share.
- Rai 1 | Noos – L’avventura della conoscenza – 11,7% (1.212.000 spettatori)
- Canale 5 | Ricchi a tutti i costi – 14,6% (1.631.000 spettatori)
- Rai 2 | Europei di atletica leggera – 11,1% (1.430.000 spettatori)
- Italia 1 | Chicago P.D. – 7,3% (816.000 spettatori)
- Rai 3 | Un giorno in pretura – 5,3% (613.000 spettatori)
- Rete 4 | Shall we dance? – 4,3% (507.000 spettatori)
- La7 | La giusta distanza – 2,3% (283.000 spettatori)
- Tv8 | RIP – Roast in Peace – 2,3% (297.000 spettatori)
- Nove | Il Monaco – 2,5% (265.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti e il preserale
Continua anche la sfida a distanza tra Marco Liorni e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha ottenuto il 15,5% di share grazie a 2 milioni e 183mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 3 milioni e 953mila spettatori, toccando il 28,1% di share.
Nella fascia preserale la puntata di ieri di Reazione a Catena (e la maxi-vincita sfumata delle ‘Pappardelle’) è volata al 21,8% di share e 2 milioni e 446mila spettatori su Rai 1.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti Tv ieri (9 agosto): Alberto Angela ancora battuto, Pino Insegno domina e Scotti da urlo
Noos si ferma al 12,9% di share, vince la dizi turca Racconto Di Una Notte, La Ruota...
Ascolti Tv ieri (26 luglio): il ritorno di Alberto Angela non basta a Rai 1, Scotti domina
Noos si ferma al 12,5% di share, sale la dizi turca Racconto Di Una Notte, La Ruota ...
Ascolti Tv ieri (5 agosto): Oppenheimer non decolla, Gerry Scotti irraggiungibile e Pino Insegno domina
Il film di Cristopher Nolan tocca il 16,2% di share, Teo e Zodì su Rai 1 al 13,3%, b...
Ascolti Tv ieri (2 agosto): Alberto Angela fa ancora fatica, vince Canale 5 e dominio Scotti
Noos si ferma al 12,2% di share, cresce la dizi turca Racconto Di Una Notte, Scotti ...
Ascolti Tv ieri 12 luglio: Alberto Angela torna ma fatica, boom per il trionfo di Sinner a Wimbledon (che fa crollare De Martino)
La nuova edizione di Noos parte dal 13,4% di share, la dizi turca Racconto Di Una No...
Ascolti Tv ieri (22 luglio): altro botto di Temptation Island, Scotti monstre oltre il 28%
Il reality condotto da Filippo Bisciglia vince col 31,6% di share, Rai 1 si ferma al...
Ascolti Tv ieri 29 luglio: Temptation Island fa la storia, il record finale (e Scotti ringrazia)
Il reality condotto da Filippo Bisciglia chiude al 35,5% di share, Rai 1 si ferma al...
Ascolti Tv ieri (6 agosto): Ilary Blasi ancora meglio di Argentero in replica, Brindisi vola con Garlasco
Il meglio di Battiti Live vince col 17,1% di share su Canale 5, Doc – Nelle tue mani...