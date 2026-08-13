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Ascolti Tv ieri (12 agosto): Alberto Angela non si rialza e chiude, magic moment Rai 2 e Scotti domina

Noos saluta all’11,7% di share, il film Ricchi a tutti i costi su Canale 5 al 14,6% di share, bene gli Europei di atletica leggera: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Alberto Angela saluta gli ascolti tv. Ieri mercoledì 12 agosto 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena l’ultima puntata di Noos – L’avventura della conoscenza, mentre su Canale 5 è andato in onda il film Ricchi a tutti i costi. Spazio allo sport su Rai 2 con gli Europei di atletica, mentre nell’access prime time continua il dominio di Gerry Scotti. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Ricchi a tutti i vosti

Ieri mercoledì 12 agosto 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Noos – L’avventura della conoscenza. La quinta e ultima puntata della quarta edizione del programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela ha radunato 1 milione e 212mila spettatori, chiudendo al 11,7% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda Ricchi a tutti i costi. Il film con Christian De Sica e Angela Finocchiaro ha raccolto 1 milioni e 631mila spettatori, arrivando al 14,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 sono andati in scena gli Europei di atletica leggera di Birmingham 2026, che hanno appassionato 1 milione e 430mila spettatori e raggiunto l’11,1% di share. Su Italia 1, invece, la 13esima stagione di Chicago P.D. ha conquistato 816mila spettatori, registrando il 7,3% di share.

Roberta Petrelluzzi è tornata protagonista del prime time di Rai 3 con Un giorno in pretura, che ieri ha interessato 613mila spettatori e centrato il 5,3% di share. Su Rete 4, invece, il film Shall we dance? con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon ha richiamato 507mila spettatori, ottenendo il 4,3% di share. Su La7 La giusta distanza di Roberto Saviano in replica ha invece totalizzato un a.m. di 283mila spettatori, segnando il 2,3% di share.

Su Tv8 RIP – Roast in Peace ha attirato 297mila spettatori, pari al 2,3% di share. Su Nove, infine, il film Il Monaco ha collezionato 265mila spettatori e centrato il 2,5% di share.

  • Rai 1 | Noos – L’avventura della conoscenza 11,7% (1.212.000 spettatori)
  • Canale 5 | Ricchi a tutti i costi 14,6% (1.631.000 spettatori)
  • Rai 2 | Europei di atletica leggera 11,1% (1.430.000 spettatori)
  • Italia 1 | Chicago P.D. 7,3% (816.000 spettatori)
  • Rai 3 | Un giorno in pretura5,3% (613.000 spettatori)
  • Rete 4 | Shall we dance? 4,3% (507.000 spettatori)
  • La7 | La giusta distanza2,3% (283.000 spettatori)
  • Tv8 | RIP – Roast in Peace 2,3% (297.000 spettatori)
  • Nove | Il Monaco 2,5% (265.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Marco Liorni vs Gerry Scotti e il preserale

Continua anche la sfida a distanza tra Marco Liorni e Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri de L’Eredità Summer ha ottenuto il 15,5% di share grazie a 2 milioni e 183mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 3 milioni e 953mila spettatori, toccando il 28,1% di share.

Nella fascia preserale la puntata di ieri di Reazione a Catena (e la maxi-vincita sfumata delle ‘Pappardelle’) è volata al 21,8% di share e 2 milioni e 446mila spettatori su Rai 1.

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