Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (11 marzo): De Martino si prende tutto, STEP domina e Affari Tuoi batte Scotti

Rai 2 vince ancora la prima serata con Stasera Tutto è Possibile al 16,7% di share, Vanina al 13,1% su Canale 5, flop Rai 1: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Rai 2 torna a prendersi la prima serata degli ascolti tv grazie a Stefano De Martino. Ieri mercoledì 11 marzo 2026, infatti, il conduttore di Affari Tuoi è tornato alla guida di Stasera Tutto è Possibile, mentre su Rai 1 è andato in onda il film Un amore a 5 stelle. Su Canale 5 Giusy Buscemi è tornata protagonista di Vanina – Un vicequestore a Catania 2; su Italia 1 è invece andato in onda il film di Checco Zalone Cado dalle nubi. Federica Sciarelli non è oviamente mancata all’appuntamento di Chi l’ha visto? su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un amore a 5 stelle, Vanina – Un vicequestore a Catania 2 e Stasera Tutto è Possibile

Ieri mercoledì 11 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Un amore a 5 stelle. La commedia romantica con Jennifer Lopez ha raccolto 1 milione e 618mila spettatori, registrando il 9,7% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Vanina – Un vicequestore a Catania 2. La seconda puntata della seconda stagione della fiction con Giusy Buscemi ha radunato 1 milione e 797mila spettatori, ottenenedo il 13,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

I FINLEY, LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA


Stefano De Martino è tornato protagonsita del prime time di Rai 2 alla guida di Stasera Tutto è Possibile. Dopo il record della scorsa settimana (quando andò in scena la première più vista di sempre dello show) ieri la seconda puntata dell’undicesima edizione di STEP ha richiamato 2 milioni 215mila spettatori, facendo segnare il 16,7% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film di Checco Zalone Cado dalle nubi, che ha attirato 1 milione e 705mila spettatori, pari al 9,6% di share.

Volto simbolo del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha interessato 1 milione e 409mila spettatori, raggiungendo il 8,2% di share. Tommaso Labate ha invece raggiunto 546mila spettatori alla guida di Realpolitik su Rete 4, che ha segnato il 4,3% di share. Su La7 La Giusta Distanza ha totalizzato un a.m. di 834mila spettatori, centrando il 4,7% di share.

Spazio allo sport, invece, su Tv8, dove è andata in scena la partita degli ottavi di finale di Champions League PSG-Chelsea, che ha appassionato 831mila spettatori, pari al 4,3% di share. Su Nove, infine, Io, Vladimir ha collezionato 257mila spettatori, pari all’1,5% di share.

  • Rai 1 | Un amore a 5 stelle 9,7% (1.618.000 spettatori)
  • Canale 5 | Vanina – Un vicequestore a Catania 213,1% (1.797.000 spettatori)
  • Rai 2 | Stasera Tutto è Possibile 16,7% (2.215.000 spettatori)
  • Italia 1 | Cado dalle nubi 9,6% (1.705.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?8,2% (1.409.000 spettatori)
  • Rete 4 | Realpolitik 4,3% (546.000 spettatori)
  • La7 | Una giornata particolare4,7% (834.000 spettatori)
  • Tv8 | Champions League – PSG-Chelsea 4,3% (831.000 spettatori)
  • Nove | Il codice Da Vinci1,5% (257.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino batte Gerry Scotti

Stefano De Martino ha fatto il bis e, prima di trionfare in prima serata con STEP, si è ‘preso’ anche la fascia delll’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti toccato il 24% di share con 4 milioni e 998mila spettatori su Rai 1, mentre Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna si sono fermati al 22,7% di share coinvolgendo 4 milioni e 714mila spettatori su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 4 marzo 2026

Ascolti tv ieri (4 marzo): De Martino da sogno, STEP parte col record e spazza via tutti

Rai 2 si prende la prima serata con Stasera Tutto è Possibile che vola al 16,8% di s...
Vanina 2 serie tv anticipazioni quante puntate sono

Giusy Buscemi in Vanina 2: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per La ruota della Fortuna

Mercoledì 4 marzo 2026 debutta su Canale 5 la seconda stagione di Vanina - Un vicequ...
Ascolti 8 marzo 2026

Ascolti tv ieri (8 marzo): Imma Tataranni affonda Gerry Scotti

La fiction con Vanessa Scalera debutta e vince con il 24,1% di share, Chi vuol esser...
Ascolti 28 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (28 gennaio): Anna Valle debutta battendo Rai 1, De Martino sorpassa (ancora) Gerry Scotti

Una Nuova Vita parte dal 18,7% di share, Morbo K chiude al 14,5%, Affari Tuoi supera...
Ascolti 18 febbraio 2026

Ascolti tv ieri 18 febbraio: Anna Valle saluta col botto, flop Rai (e Scotti ‘scappa’ da De Martino)

Il gran finale di Una Nuova Vita chiude al 22% di share, Principe libero su Rai 1 si...
Ascolti 11 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (11 febbraio): Anna Valle decolla su Canale 5, certezza pattinaggio alle Olimpiadi

Una Nuova Vita cresce e vince al 19,7% di share, One Life su Rai 1 si ferma al 10,2%...
Ascolti 1 marzo 2026

Ascolti tv ieri 1 marzo: Mara Venier esplode (ma non si ripete) con Sanremo, Gerry Scotti non vola senza Festival e De Martino

Il film di Rai 1 su Franco Battiato vince con il 18,8% di share, Chi vuol essere mil...
La prima volta di Checco Zalone: non lo aveva mai fatto prima

La prima volta di Checco Zalone: non lo aveva mai fatto prima

Stasera, mercoledì 11 marzo 2026, Cado dalle Nubi, il film d'esordio di Gennaro Nunz...
Ascolti 25 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (25 febbraio): Sanremo delude, Carlo Conti perde quasi un altro milione di spettatori. I dati impietosi

La seconda serata del Festival chiude al 59% di share con 8,8 milioni di spettatori,...

Ford

L’auto che diventa il tuo rifugio

Quando la musica diventa emozione

LEGGI

Personaggi

Corrado Fortuna

Corrado Fortuna
Claudio Lauretta

Claudio Lauretta
Francesco Bechis

Francesco Bechis
Massimo Caputi

Massimo Caputi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963