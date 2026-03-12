Ascolti tv ieri (11 marzo): De Martino si prende tutto, STEP domina e Affari Tuoi batte Scotti Rai 2 vince ancora la prima serata con Stasera Tutto è Possibile al 16,7% di share, Vanina al 13,1% su Canale 5, flop Rai 1: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Rai 2 torna a prendersi la prima serata degli ascolti tv grazie a Stefano De Martino. Ieri mercoledì 11 marzo 2026, infatti, il conduttore di Affari Tuoi è tornato alla guida di Stasera Tutto è Possibile, mentre su Rai 1 è andato in onda il film Un amore a 5 stelle. Su Canale 5 Giusy Buscemi è tornata protagonista di Vanina – Un vicequestore a Catania 2; su Italia 1 è invece andato in onda il film di Checco Zalone Cado dalle nubi. Federica Sciarelli non è oviamente mancata all’appuntamento di Chi l’ha visto? su Rai 3. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Un amore a 5 stelle, Vanina – Un vicequestore a Catania 2 e Stasera Tutto è Possibile

Ieri mercoledì 11 marzo 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Un amore a 5 stelle. La commedia romantica con Jennifer Lopez ha raccolto 1 milione e 618mila spettatori, registrando il 9,7% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Vanina – Un vicequestore a Catania 2. La seconda puntata della seconda stagione della fiction con Giusy Buscemi ha radunato 1 milione e 797mila spettatori, ottenenedo il 13,1% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I FINLEY, LA NOSTRA VIDEOINTERVISTA ESCLUSIVA





Stefano De Martino è tornato protagonsita del prime time di Rai 2 alla guida di Stasera Tutto è Possibile. Dopo il record della scorsa settimana (quando andò in scena la première più vista di sempre dello show) ieri la seconda puntata dell’undicesima edizione di STEP ha richiamato 2 milioni 215mila spettatori, facendo segnare il 16,7% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film di Checco Zalone Cado dalle nubi, che ha attirato 1 milione e 705mila spettatori, pari al 9,6% di share.

Volto simbolo del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha interessato 1 milione e 409mila spettatori, raggiungendo il 8,2% di share. Tommaso Labate ha invece raggiunto 546mila spettatori alla guida di Realpolitik su Rete 4, che ha segnato il 4,3% di share. Su La7 La Giusta Distanza ha totalizzato un a.m. di 834mila spettatori, centrando il 4,7% di share.

Spazio allo sport, invece, su Tv8, dove è andata in scena la partita degli ottavi di finale di Champions League PSG-Chelsea, che ha appassionato 831mila spettatori, pari al 4,3% di share. Su Nove, infine, Io, Vladimir ha collezionato 257mila spettatori, pari all’1,5% di share.

Rai 1 | Un amore a 5 stelle – 9,7% (1.618.000 spettatori)

| Un amore a 5 stelle – (1.618.000 spettatori) Canale 5 | Vanina – Un vicequestore a Catania 2 – 13,1% (1.797.000 spettatori)

| Vanina – Un vicequestore a Catania 2 – (1.797.000 spettatori) Rai 2 | Stasera Tutto è Possibile – 16,7% (2.215.000 spettatori)

| Stasera Tutto è Possibile – (2.215.000 spettatori) Italia 1 | Cado dalle nubi – 9,6% (1.705.000 spettatori)

| Cado dalle nubi – (1.705.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,2% (1.409.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.409.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 4,3% (546.000 spettatori)

| Realpolitik – (546.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 4,7% (834.000 spettatori)

| Una giornata particolare – (834.000 spettatori) Tv8 | Champions League – PSG-Chelsea – 4,3% (831.000 spettatori)

| Champions League – PSG-Chelsea – (831.000 spettatori) Nove | Il codice Da Vinci – 1,5% (257.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino batte Gerry Scotti

Stefano De Martino ha fatto il bis e, prima di trionfare in prima serata con STEP, si è ‘preso’ anche la fascia delll’access prime time dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti toccato il 24% di share con 4 milioni e 998mila spettatori su Rai 1, mentre Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna si sono fermati al 22,7% di share coinvolgendo 4 milioni e 714mila spettatori su Canale 5.

Potrebbe interessarti anche