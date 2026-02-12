Ascolti tv ieri (11 febbraio): Anna Valle decolla su Canale 5, certezza pattinaggio alle Olimpiadi
Una Nuova Vita cresce e vince al 19,7% di share, One Life su Rai 1 si ferma al 10,2%, De Martino si riavvicina a Gerry Scotti: tutti i dati Auditel
Nuovo appuntamento con il pattinaggio alle Olimpiadi (e non solo) negli ascolti tv. Ieri mercoledì 11 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film con Anthony Hopkins One Life, mentre su Canale 5 è tornata la fiction Una nuova vita con Anna Valle. Nuovo appuntamento anche per Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto? e per Aldo Cazzullo al timone di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra One Life e Una nuova vita
Ieri mercoledì 11 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film One Life. La pellicola del 2023 con Anthony Hopkins ha appassionato 1 milioni e 802mila spettatori, registrando il 10,2% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Una nuova vita. La terza puntata della nuova fiction Mediaset con Anna Valle e Daniele Pecci ha raccolto 3 milioni e 44mila spettatori, crescendo fino al 19,7% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno toccato il 13,4% di share, trascinate dal pattinaggio artistico che ha radunato 2 milioni e 670mila spettatori sulla seconda rete. Spazio allo sport anche su Italia 1, dove è andata in scena la partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia – Bologna-Lazio, che ha interessato 1 milione e 761mila mila spettatori, pari al 8,7% di share.
Volto simbolo del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha raggiunto 1 milione e 359mila spettatori, ottenendo l’8,3% di share. Tommaso Labate ha invece conquistato 548mila spettatori al timone di Realpolitik su Rete 4, che ha segnato il 4,1% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato (in replica) un a.m. di 876mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, arrivando al 4,8% di share.
- Rai 1 | One Life – 10,2% (1.802.000 spettatori)
- Canale 5 | Una nuova vita – 19,7% (3.044.000 spettatori)
- Rai 2 | Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 13,4% (2.670.000 spettatori)
- Italia 1 | Coppa Italia – Bologna-Lazio – 8,7% (1.761.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,2% (1.359.000 spettatori)
- Rete 4 | Realpolitik – 4,1% (548.000 spettatori)
- La7 | Una giornata particolare – 4,8% (876.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti
Dopo le sconfitte degli ultimi giorni, nell’access prime time dei dati Auditel Stefano De Martino raggiunge nuovamente Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 22,3% di share, raggiungendo 4 milioni e 812mila spettatori su Rai 1. Su Canale 5, invece, La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 22,6% di share con 4 milioni e 868mila spettatori.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri 4 febbraio: Lino Guanciale chiude da padrone, De Martino non si ferma più (e Scotti è dietro)
L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 22,3% di share, Una Nuo...
Ascolti tv ieri (21 gennaio): finale da urlo per Sabrina Ferilli, Sciarelli meglio di Vespa e del flop di Porta a Porta
A Testa Alta chiude al 28,2% di share e oltre i 4 milioni di spettatori, Rai 1 sotto...
Ascolti tv ieri (28 gennaio): Anna Valle debutta battendo Rai 1, De Martino sorpassa (ancora) Gerry Scotti
Una Nuova Vita parte dal 18,7% di share, Morbo K chiude al 14,5%, Affari Tuoi supera...
Ascolti tv ieri (14 gennaio): altro botto di Sabrina Ferilli, Gerry Scotti allunga su De Martino
A Testa Alta vince in prima serata con quasi 4 milioni di spettatori, Zamora di Neri...
Ascolti tv ieri (10 febbraio): Gabriel Garko vince senza sforzo, Scotti prende il largo su De Martino
A Colpa dei Sensi basta il 15,4% di share per vincere, Il Marciatore al 13%, bene Ol...
Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De Martino
Taratata esordisce al 18,1% di share su Canale 5 contro Cuori 3 al 16-19,5% su Rai 1...
Ascolti tv ieri (7 gennaio): Sabrina Ferilli parte col botto e trionfa, Zeno asfaltato, Gerry Scotti da urlo
A Testa Alta vince la prima serata con più di 4 milioni di spettatori, Tempi Supplem...
Ascolti tv ieri (18 gennaio): Fabio Fazio riparte col botto nel segno di Ornella Vanoni, vince Gerry Scotti
Rai 1 si ferma all’11,2% di share con Prima di Noi, Chi Vuol Essere Milionario al 16...