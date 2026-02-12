Ascolti tv ieri (11 febbraio): Anna Valle decolla su Canale 5, certezza pattinaggio alle Olimpiadi Una Nuova Vita cresce e vince al 19,7% di share, One Life su Rai 1 si ferma al 10,2%, De Martino si riavvicina a Gerry Scotti: tutti i dati Auditel

Nuovo appuntamento con il pattinaggio alle Olimpiadi (e non solo) negli ascolti tv. Ieri mercoledì 11 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film con Anthony Hopkins One Life, mentre su Canale 5 è tornata la fiction Una nuova vita con Anna Valle. Nuovo appuntamento anche per Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto? e per Aldo Cazzullo al timone di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra One Life e Una nuova vita

Ieri mercoledì 11 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film One Life. La pellicola del 2023 con Anthony Hopkins ha appassionato 1 milioni e 802mila spettatori, registrando il 10,2% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Una nuova vita. La terza puntata della nuova fiction Mediaset con Anna Valle e Daniele Pecci ha raccolto 3 milioni e 44mila spettatori, crescendo fino al 19,7% di share.

Su Rai 2 le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno toccato il 13,4% di share, trascinate dal pattinaggio artistico che ha radunato 2 milioni e 670mila spettatori sulla seconda rete. Spazio allo sport anche su Italia 1, dove è andata in scena la partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia – Bologna-Lazio, che ha interessato 1 milione e 761mila mila spettatori, pari al 8,7% di share.

Volto simbolo del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha raggiunto 1 milione e 359mila spettatori, ottenendo l’8,3% di share. Tommaso Labate ha invece conquistato 548mila spettatori al timone di Realpolitik su Rete 4, che ha segnato il 4,1% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato (in replica) un a.m. di 876mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, arrivando al 4,8% di share.

Rai 1 | One Life – 10,2% (1.802.000 spettatori)

| One Life – (1.802.000 spettatori) Canale 5 | Una nuova vita – 19,7% (3.044.000 spettatori)

| Una nuova vita – (3.044.000 spettatori) Rai 2 | Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – 13,4% (2.670.000 spettatori)

| Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 – (2.670.000 spettatori) Italia 1 | Coppa Italia – Bologna-Lazio – 8,7% (1.761.000 spettatori)

| Coppa Italia – Bologna-Lazio – (1.761.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,2% (1.359.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.359.000 spettatori) Rete 4 | Realpolitik – 4,1% (548.000 spettatori)

| Realpolitik – (548.000 spettatori) La7 | Una giornata particolare – 4,8% (876.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Dopo le sconfitte degli ultimi giorni, nell’access prime time dei dati Auditel Stefano De Martino raggiunge nuovamente Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 22,3% di share, raggiungendo 4 milioni e 812mila spettatori su Rai 1. Su Canale 5, invece, La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 22,6% di share con 4 milioni e 868mila spettatori.

