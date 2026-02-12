Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (11 febbraio): Anna Valle decolla su Canale 5, certezza pattinaggio alle Olimpiadi

Una Nuova Vita cresce e vince al 19,7% di share, One Life su Rai 1 si ferma al 10,2%, De Martino si riavvicina a Gerry Scotti: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento con il pattinaggio alle Olimpiadi (e non solo) negli ascolti tv. Ieri mercoledì 11 febbraio 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il film con Anthony Hopkins One Life, mentre su Canale 5 è tornata la fiction Una nuova vita con Anna Valle. Nuovo appuntamento anche per Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto? e per Aldo Cazzullo al timone di Una giornata particolare. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra One Life e Una nuova vita

Ieri mercoledì 11 febbraio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film One Life. La pellicola del 2023 con Anthony Hopkins ha appassionato 1 milioni e 802mila spettatori, registrando il 10,2% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv Una nuova vita. La terza puntata della nuova fiction Mediaset con Anna Valle e Daniele Pecci ha raccolto 3 milioni e 44mila spettatori, crescendo fino al 19,7% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno toccato il 13,4% di share, trascinate dal pattinaggio artistico che ha radunato 2 milioni e 670mila spettatori sulla seconda rete. Spazio allo sport anche su Italia 1, dove è andata in scena la partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia – Bologna-Lazio, che ha interessato 1 milione e 761mila mila spettatori, pari al 8,7% di share.

Volto simbolo del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha raggiunto 1 milione e 359mila spettatori, ottenendo l’8,3% di share. Tommaso Labate ha invece conquistato 548mila spettatori al timone di Realpolitik su Rete 4, che ha segnato il 4,1% di share. Su La7 Aldo Cazzullo ha totalizzato (in replica) un a.m. di 876mila spettatori alla guida di Una giornata particolare, arrivando al 4,8% di share.

  • Rai 1 | One Life 10,2% (1.802.000 spettatori)
  • Canale 5 | Una nuova vita19,7% (3.044.000 spettatori)
  • Rai 2 | Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 13,4% (2.670.000 spettatori)
  • Italia 1 | Coppa Italia – Bologna-Lazio8,7% (1.761.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?8,2% (1.359.000 spettatori)
  • Rete 4 | Realpolitik 4,1% (548.000 spettatori)
  • La7 | Una giornata particolare4,8% (876.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti

Dopo le sconfitte degli ultimi giorni, nell’access prime time dei dati Auditel Stefano De Martino raggiunge nuovamente Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha toccato il 22,3% di share, raggiungendo 4 milioni e 812mila spettatori su Rai 1. Su Canale 5, invece, La Ruota della Fortuna ha fatto segnare il 22,6% di share con 4 milioni e 868mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 4 febbraio 2026

Ascolti tv ieri 4 febbraio: Lino Guanciale chiude da padrone, De Martino non si ferma più (e Scotti è dietro)

L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro vince col 22,3% di share, Una Nuo...
Ascolti 21 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (21 gennaio): finale da urlo per Sabrina Ferilli, Sciarelli meglio di Vespa e del flop di Porta a Porta

A Testa Alta chiude al 28,2% di share e oltre i 4 milioni di spettatori, Rai 1 sotto...
Ascolti 28 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (28 gennaio): Anna Valle debutta battendo Rai 1, De Martino sorpassa (ancora) Gerry Scotti

Una Nuova Vita parte dal 18,7% di share, Morbo K chiude al 14,5%, Affari Tuoi supera...
Ascolti 14 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (14 gennaio): altro botto di Sabrina Ferilli, Gerry Scotti allunga su De Martino

A Testa Alta vince in prima serata con quasi 4 milioni di spettatori, Zamora di Neri...
Ascolti 10 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (10 febbraio): Gabriel Garko vince senza sforzo, Scotti prende il largo su De Martino

A Colpa dei Sensi basta il 15,4% di share per vincere, Il Marciatore al 13%, bene Ol...
Ascolti 9 febbraio 2026

Ascolti tv ieri (9 febbraio): il pattinaggio trascina Rai 2, Bonolis torna, controsorpasso Scotti su De Martino

Taratata esordisce al 18,1% di share su Canale 5 contro Cuori 3 al 16-19,5% su Rai 1...
Ascolti tv 8 gennaio 2026

Ascolti tv ieri (7 gennaio): Sabrina Ferilli parte col botto e trionfa, Zeno asfaltato, Gerry Scotti da urlo

A Testa Alta vince la prima serata con più di 4 milioni di spettatori, Tempi Supplem...
Ascolti 18 gennaio 2025

Ascolti tv ieri (18 gennaio): Fabio Fazio riparte col botto nel segno di Ornella Vanoni, vince Gerry Scotti

Rai 1 si ferma all’11,2% di share con Prima di Noi, Chi Vuol Essere Milionario al 16...
Ascolti 21 dicembre 2025

Ascolti tv ieri (21 dicembre): Gerry Scotti meglio anche di Marco Liorni

Chi vuole essere milionario vince col 18,8% di share, L’Eredità Telethon al 13,4%, b...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Anna Favella

Anna Favella
Francesco Bechis

Francesco Bechis
Paolo Petrecca

Paolo Petrecca
Sabrina Gandolfi

Sabrina Gandolfi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963