Ascolti tv ieri (10 settembre): De Martino perde di vista Gerry Scotti, Federica Sciarelli riparte dall’8,5% Semplicemente Mannoia vince la prima serata col 17% di share, super Rocco Schiavone in replica meglio del finale di Sarabanda: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Federica Sciarelli piomba negli ascolti tv. Ieri mercoledì 10 settembre 2025, infatti, è iniziata la nuova stagione di Chi l’ha visto? su Rai 3, mentre Rai 1 ha fatto spazio alla musica di Semplicemente Mannoia. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film turco Annem, mentre su Italia 1 è andata in scena la finalissima di Sarabanda – Il Torneo dei Campioni. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Semplicemente Mannoia, Annem e Chi l’ha visto?

Ieri mercoledì 10 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Semplicemente Mannoia. Il concerto-evento di Fiorella Mannoia con tantissimi ospiti registrato lo scorso giugno alle Terme di Caracalla di Roma ha radunato 2 milioni e 372mila spettatori sulla prima rete, facendo segnare il 17% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film turco Annem – My Mother, che ha appassionato 1 milione e 942mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 13,3% di share.

Su Rai 2 proseguono le repliche di Rocco Schiavone. La quarta puntata della quinta stagione dell’amata serie con Marco Giallini andata in onda ieri ha conquistato 1 milione e 24mila spettatori, raggiungendo il 6,4% di share. Su Italia 1 la serie statunitense Chicago Med ha invece fatto spazio al secondo appuntamento di Sarabanda – Il Torneo dei Campioni. La finalissima del game show condotto da Enrico Papi – che ha visto il trionfo di ‘Scacco Matto’ Marco Briano con una vincita mostruosa – ha raccolto 855mila spettatori, toccando il 6,1% di share.

Su Rai 3 è tornato in onda Chi l’ha visto. Attesissimo ritorno nel palinsesto, il programma condotto da Federica Sciarelli è ripartito dal 8,5% di share: la prima puntata della nuova edizione ha infatti richiamato 1 milione e 232mila spettatori sulla terza rete. Nuovo appuntamento con Giuseppe Brindisi e Zona Bianca, invece, su Rete 4, dove si è invece tornati a parlare del Delitto di Garlasco. La puntata di ieri del talk show ha interessato 559mila spettatori, pari al 4,5% di share.

Su La7 World Trade Center ha attirato 419mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Tv8, infine, il film Robin Hood principe dei ladri ha coinvolto 524mila spettatori, pari al 3,6% di share, mentre su Nove 11 Settembre – Io c’ero ha totalizzato un a.m. di 432mila spettatori, pari a uno share del 2,6%.

Rai 1 | Semplicemente Fiorella – 1 7% (2.372.000 spettatori)

| Semplicemente Fiorella – 1 (2.372.000 spettatori) Canale 5 | Annem – My Mother – 13,3% (1.942.000 spettatori)

| Annem – My Mother – (1.942.000 spettatori) Rai 2 | Rocco Schiavone – 6,4% (1.024.000spettatori)

| Rocco Schiavone – (1.024.000spettatori) Italia 1 | Sarabanda – Il Torneo dei Campioni –6,1 % (855.000 spettatori)

| Sarabanda – Il Torneo dei Campioni –6,1 (855.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,5% (1.232.000spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.232.000spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 4,5% (559.000 spettatori)

| Zona Bianca – (559.000 spettatori) La7 | World Trade Center – 2,6% (419.000 spettatori)

| World Trade Center – (419.000 spettatori) Tv8 | Robin Hood principe dei ladri – 3,6% (524.000 spettatori)

| Robin Hood principe dei ladri – (524.000 spettatori) Nove | 11 Settembre – Io c’ero – 2,6% (432.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti allunga su De Martino

Affari Tuoi non decolla e Stefano De Martino perde contatto da Gerry Scotti. Ieri mercoledì 10 settembre 2025 il game show di Rai 1 non è andato oltre il 20,9% di share, fermandosi a 4 milioni e 73mila spettatori. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna è volato al 25,5% di share, arrivando addirittura a un ascolto medio di quasi 5 milioni di spettatori (4 milioni e 965mila).

