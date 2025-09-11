Ascolti tv ieri (10 settembre): De Martino perde di vista Gerry Scotti, Federica Sciarelli riparte dall’8,5%
Semplicemente Mannoia vince la prima serata col 17% di share, super Rocco Schiavone in replica meglio del finale di Sarabanda: tutti i dati Auditel
Federica Sciarelli piomba negli ascolti tv. Ieri mercoledì 10 settembre 2025, infatti, è iniziata la nuova stagione di Chi l’ha visto? su Rai 3, mentre Rai 1 ha fatto spazio alla musica di Semplicemente Mannoia. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film turco Annem, mentre su Italia 1 è andata in scena la finalissima di Sarabanda – Il Torneo dei Campioni. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti nel dettaglio e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Semplicemente Mannoia, Annem e Chi l’ha visto?
Ieri mercoledì 10 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Semplicemente Mannoia. Il concerto-evento di Fiorella Mannoia con tantissimi ospiti registrato lo scorso giugno alle Terme di Caracalla di Roma ha radunato 2 milioni e 372mila spettatori sulla prima rete, facendo segnare il 17% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il film turco Annem – My Mother, che ha appassionato 1 milione e 942mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando il 13,3% di share.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 proseguono le repliche di Rocco Schiavone. La quarta puntata della quinta stagione dell’amata serie con Marco Giallini andata in onda ieri ha conquistato 1 milione e 24mila spettatori, raggiungendo il 6,4% di share. Su Italia 1 la serie statunitense Chicago Med ha invece fatto spazio al secondo appuntamento di Sarabanda – Il Torneo dei Campioni. La finalissima del game show condotto da Enrico Papi – che ha visto il trionfo di ‘Scacco Matto’ Marco Briano con una vincita mostruosa – ha raccolto 855mila spettatori, toccando il 6,1% di share.
Su Rai 3 è tornato in onda Chi l’ha visto. Attesissimo ritorno nel palinsesto, il programma condotto da Federica Sciarelli è ripartito dal 8,5% di share: la prima puntata della nuova edizione ha infatti richiamato 1 milione e 232mila spettatori sulla terza rete. Nuovo appuntamento con Giuseppe Brindisi e Zona Bianca, invece, su Rete 4, dove si è invece tornati a parlare del Delitto di Garlasco. La puntata di ieri del talk show ha interessato 559mila spettatori, pari al 4,5% di share.
Su La7 World Trade Center ha attirato 419mila spettatori, pari al 2,6% di share. Su Tv8, infine, il film Robin Hood principe dei ladri ha coinvolto 524mila spettatori, pari al 3,6% di share, mentre su Nove 11 Settembre – Io c’ero ha totalizzato un a.m. di 432mila spettatori, pari a uno share del 2,6%.
- Rai 1 | Semplicemente Fiorella – 17% (2.372.000 spettatori)
- Canale 5 | Annem – My Mother – 13,3% (1.942.000 spettatori)
- Rai 2 | Rocco Schiavone – 6,4% (1.024.000spettatori)
- Italia 1 | Sarabanda – Il Torneo dei Campioni –6,1% (855.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 8,5% (1.232.000spettatori)
- Rete 4 | Zona Bianca – 4,5% (559.000 spettatori)
- La7 | World Trade Center – 2,6% (419.000 spettatori)
- Tv8 | Robin Hood principe dei ladri – 3,6% (524.000 spettatori)
- Nove | 11 Settembre – Io c’ero – 2,6% (432.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti allunga su De Martino
Affari Tuoi non decolla e Stefano De Martino perde contatto da Gerry Scotti. Ieri mercoledì 10 settembre 2025 il game show di Rai 1 non è andato oltre il 20,9% di share, fermandosi a 4 milioni e 73mila spettatori. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna è volato al 25,5% di share, arrivando addirittura a un ascolto medio di quasi 5 milioni di spettatori (4 milioni e 965mila).
Potrebbe interessarti anche
Ascolti tv ieri (3 settembre): batosta De Martino, Gerry Scotti l’ha fatto di nuovo. La Ruota della fortuna supera Affari Tuoi
One True Loves vince in prima serata col 13,4% di share, flop Canale 5 al 10,8%, sem...
Ascolti tv ieri (27 agosto): scivolone Rai 1, Gerry Scotti ancora al top
Il segreto di Isabelle cala al 12,9% di share, Nata per te vince la prima serata con...
Ascolti tv ieri (9 settembre): infinito Montalbano, Scotti allunga su De Martino
Il commissario vince la prima serata con più di 2 milioni e mezzo di spettatori, cre...
Ascolti tv ieri (4 settembre): clamoroso Scotti, La Ruota fa tripletta e batte ancora De Martino e Affari Tuoi
Il film di Alessandro Siani vince la prima serata col 17,2% di share, Alessandra Amo...
Ascolti tv ieri (2 settembre), tonfo clamoroso per De Martino: Affari Tuoi cade contro Gerry Scotti
La Ragazza della Palude al 15% di share contro il 15,4% de La Notte del Cuore, Bianc...
Stasera in tv (10 settembre), Federica Sciarelli allo scontro con un rivale pericoloso. Papi minaccia Fiorella Mannoia
Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di mercoledì 10 settembre 20...
Ascolti tv ieri (1 settembre): Nuzzi e Bonolis al debutto, l’ultimo botto di Scotti senza De Martino, Ilary Blasi batte Peppino di Capri
Dentro la Notizia parte dal 18,2-16% di share, Avanti un Altro torna col 15.6% di sh...
Ascolti tv ieri (13 agosto): Rai 1 meglio di Fragili, i 18 anni di Garlasco fanno volare Zona Bianca
Poly batte senza sforzo (12% di share) la miniserie di Canale 5 vince ferma all’11,4...