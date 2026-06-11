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Ascolti Tv ieri (10 giugno): Michelle Hunziker domina e chiude Super Karaoke, disastro Rai 1, De Martino va giù

Lo show musicale di Canale 5 chiude al 19,6% di share, bene Sciarelli e Chi l’ha Visto, torna Gratteri, La Ruota sopra Affari Tuoi: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento con gli ascolti tv. Ieri mercoledì 10 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andato in onda il documentario sulla leggenda del calcio italiano Dino Zoff, mentre su Canale 5 Michelle Hunziker ha condotto il secondo appuntamento di Super Karaoke. Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto, Tommaso Labate al timone di Realpolitik; Nicola Gratteri ha invece ripreso le redini della prima serata di La7 con la nuova edizione di Lezioni di mafie. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Dino Zoff – Volevo solo fare il mio lavoro e Super Karaoke

Ieri mercoledì 10 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Dino Zoff – Volevo solo fare il mio lavoro. La docufiction dedicata alla vita e alla carriera del portiere e allenatore della Nazionale italiana ha radunato 1 milioni e 551mila spettatori, registrando il 10,6% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena il secondo e ultimo appuntamento di Super Karaoke. La nuova edizione condotta da Michelle Hunziker ha richiamato 2 milioni e 94mila spettatori, chiudendo al 19,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 la miniserie thriller francese La sottile linea della vendetta ha conquistato 662mila spettatori, ottenendo il 4,4% di share. Su Italia 1, invece, The Assassin ha raggiunto 572mila spettatori, facendo segnare il 4,4% di share.

Appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto? e la puntata di ieri ha raccolto 1 milione e 267mila spettatori, toccando il 9,3% di share. Tommaso Labate ha condotto un nuovo appuntamento di Realpolitik, che su Rete 4 ha interessato 521mila spettatori, pari al 4,7% di share. Su La7 Nicola Gratteri ha invece totalizzato un a.m. di 679mila spettatori debuttando alla guida della nuova edizione di Lezioni di mafie, arrivato al 4,6% di share.

Su Tv8, infine, Quattro matrimoni ha collezionato 418mila spettatori, pari al 3,2% di share, mentre su Nove il film con Ficarra e Picone Femmine contro maschi ha intrattenuto 474mila spettatori, pari al 3,3% di share.

  • Rai 1 | Dino Zoff – Volevo solo fare il mio lavoro 10,6% (1.551.000 spettatori)
  • Canale 5 | Super Karaoke 19,6% (2.094.000 spettatori)
  • Rai 2 | La sottile linea della vendetta 4,4% (662.000 spettatori)
  • Italia 1 | The Assassin 4,4% (572.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?9,3% (1.367.000 spettatori)
  • Rete 4 | Realpolitik 4,7% (521.000 spettatori)
  • La7 | Lezioni di mafie4,6% (679.000 spettatori)
  • Tv8 | Quattro matrimoni 3,2% (418.000 spettatori)
  • Nove | Femmine contro maschi 3,3% (474.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino contro Gerry Scotti (per l’ultima volta)

Ultima sfida diretta nell’access prime time dei dati Auditel tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, con quest’ultimo che già a partire da stasera sarà costretto a lasciare spazio ai Mondiali di calcio e a saltare vari appuntamento (QUI l’elenco completo delle puntate cancellate). La puntata di ieri di Affari Tuoi ha radunato 4 milioni e 139mila di spettatori, segnando il 21,2% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 427mila spettatori su Canale 5, arrivando a toccare il 24,7% di share.

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