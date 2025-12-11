Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (10 dicembre): Benigni a San Pietro fa il botto, De Martino e Federica Sciarelli deludono

Lo speciale monologo su San Pietro vince la prima serata col 17,1% di share, La Notte nel Cuore al 15,1%, colpo Tv8, Amadeus bloccato: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nuovo appuntamento e settimana al giro di boa gli ascolti tv. Ieri mercoledì 10 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 in occasione del Giubileo è andato in onda il monologo-spettacolo di Roberto Benigni sulla vita di San Pietro, mentre su Canale 5 spazio ai nuovi episodi della dizi turca La Notte nel Cuore. Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto?, mentre Amadeus ha condotto la sesta puntata de La Corrida. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv 10 dicembre, la prima serata: chi ha vinto tra L’altro ispettore e Gigi e Vanessa insieme

Ieri mercoledì103 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 è andato in onda lo speciale di Roberto Benigni: Pietro – Un uomo nel vento. Il monologo dedicato alla vita di San Pietro e realizzato nel cuore della Città del Vaticano per celebrare il Giubileo ha interessato 3 milioni e 968mila spettatori, registrando il 24,4% di share. Su Canale 5 è tornata invece la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha radunato 2 milioni e 357mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, segnando il 15,1% di share.

Su Rai 2 il film Con Air del 1997 con Nicolas Cage, John Cusack e John Malkovich ha appassionato 625mila spettatori, raggiungendo il 3,6%. Su Italia 1, invece, è andato in onda Interstellar. La pellicola di Cristopher Nolan con Matthew McConaughey ha richiamato 602mila spettatori, toccando il 4,3% di share.

Appuntamento fisso del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli è tornata alla guida di Chi l’ha visto? e ha raccolto 1 milione e 225mila spettatori, ottenendo il 7,7% di share. Su Rete 4 Tommaso Labate ha condotto invece una nuova puntata di Realpolitik, non andato oltre il 3,2% di share con un ascolto medio di 421mila spettatori.

Su La7 il film di Francis Ford Coppola L’uomo della pioggia con Matt Damon e Danny DeVito ha totalizzando un a.m. di 453mila spettatori, pari al 2,6% di share. Spazio al calcio, invece, su Tv8, dove è andato in scena il big match della sesta giornata di Champions League – Real Madrid-Manchester City, che ha attirato 1 milione e 155mila spettatori, pari al 5,9% di share. Ancora in crisi, invece, Amadeus su Nove. La sesta puntata stagionale de La Corrida ha ottenuto il 4,2% di share con 573mila spettatori.

  • Rai 1 | Pietro – Un uomo nel vento 24,4% (3.968.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore15,1% (2.357.000 spettatori)
  • Rai 2 | Con Air 3,6% (625.000 spettatori)
  • Italia 1 | Interstellar4,3% (602.000 spettatori)
  • Rai 3 | Chi l’ha visto?7,7% (1.225.000 spettatori)
  • Rete 4 | Realpolitik 3,2% (421.000 spettatori)
  • La7 | L’uomo della pioggia2,6% (453.000 spettatori)
  • Tv8 | Champions League – Real Madrid-Manchester City 5,9% (1.155.000 spettatori)
  • Nove | La Corrida4,2% (573.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Scotti e Liorni contro Giusti

Per quanto riguarda l’access prime time degli ascolti tv la puntata di ieri di Affari Tuoi ha intrattenuto 4 milioni e 597mila spettatori e Stefano De Martino ha registrato il 22,2% di share su Rai 1. Su Canale 5, però, Gerry Scotti è riuscito a volare ancora radunando 5,2 milioni di spettatori e la puntata di ieri de La Ruota della Fortuna – con la vittoria al fotofinish del campione – ha toccato il 25,2% di share. Situazione ribaltata nella fascia preserale, con L’Eredità di Marco Liorni (27,3% di share e quasi 4 milioni e mezzo di spettatori) a tenere a debita distanza la concorrenza Mediaset con Caduta Libera di Max Giusti, ieri al 17,5% di share con 2,6 milioni di spettatori.

Programmi

