Ascolti tv ieri (1 ottobre), Montalbano pigliatutto e De Martino rimonta: è sempre più vicino a Scotti Il commissario interpretato da Luca Zingaretti vince in prima serata col 16,5% di share, Io Canto Family al 15,9%, bene Federica Sciarelli: tutti i dati Auditel

Si apre un nuovo mese ma la musica non cambia, con Luca Zingaretti ancora padrone degli ascolti tv. Ieri mercoledì 1° ottobre 2025, infatti, su Rai 1 Il commissario Montalbano ha trionfato nuovamente e per la seconda serata consecutiva, mentre su Canale 5 è andato in onda la terza puntata di Io Canto Family condotto da Michelle Hunziker. Nuovo appuntamento anche per Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli, Realpolitik di Tommaso Labate e Lezioni di mafie di Nicola Gratteri. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Io Canto Family

Ieri mercoledì 1° ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato protagonista Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri. Ieri la puntata ‘Un covo di vipere’ (il cui finale shock ha scatenato i social) ha tenuto sulle spine 2 milioni e 522mila spettatori, arrivando a toccare il 16,5% di share. Su Canale 5, invece, Michelle Hunziker è tornata alla guida della nuova edizione di Io Canto Family. Il terzo appuntamento del talent show musicale della rete ammiraglia Mediaset ha attirato 2 milioni e 345mila spettatori, facendo segnare il 15,9% di share.

Dopo la ‘pausa’ della scorsa settimana Rai 2 è tornata in onda la serie Occhi di gatto. La seconda puntata della produzione francese ispirata allo storico manga di Tsukasa Hojo il cui anime ebbe tanto successo in Italia ha registrato un ascolto medio di 498milaspettatori, pari al 3,1% di share. Su Italia 1, invece, il film San Andreas con Dwayne ‘The Rock’ Johnson ha appassionato 804mila spettatori, ottenendo il 4,6% di share.

Protagonista indiscussa del prime time del mercoledì di Rai 3, Federica Sciarelli ha condotto il quarto appuntamento stagionale di Chi l’ha visto?, tornando a parlare del delitto di Garlasco e richiamando 1 milione e 248mila spettatori, pari all’8,6% di share. Sale Tommaso Labate alla guida di Realpolitik. La terza puntata del nuovo talk show di Rete 4 ha registrato un ascolto medio di 453mila spettatori, crescendo al 5% di share.

Su La7 Nicola Gratteri ha totalizzato un a.m. di 720mila spettatori al timone di Lezioni di mafie, raggiungendo il 3,9% di share. Spazio al calcio, invece, su Tv8, dove il big match di Champions League – Barcellona-PSG ha interessato 1 milione e 220mila spettatori, pari al 6,4% di share. Su Nove, infine, Comedy Match in replica ha collezionato 340mila spettatori, pari a uno share dell’1,9%.

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino accorcia ancora su Gerry Scotti

Stefano De Martino continua ad avvicinarsi a Gerry Scotti negli ascolti tv, anche grazie all’attesissima partita del ‘veggente’ Giuseppe ad Affari Tuoi, che ha attirato 4 milioni e mezzo di spettatori (21,8% di share) mettendo nel mirino La Ruota della Fortuna, ancora davanti nell’access prime time col 22,5% di share 4,6 milioni di spettatori. Sempre bene Pino Insegno al timone di Reazione a catena nel preserale, a sfiorare i 4 milioni di spettatori con la vincita dei ‘Cima di rapa’.

