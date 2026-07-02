Ascolti Tv ieri (1 luglio): i Mondiali e Temptation fanno il botto, in più di un milione per l’addio di Federica Sciarelli La partita Belgio-Senegal sfiora il 29% di share, il reality show condotto da Filippo Bisciglia tocca il 26,6%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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L’ultima di Federica Sciarelli negli ascolti tv. Ieri mercoledì 1° luglio 2026, infatti, su Rai 3 Federica Scairelli ha dato l’addio a Chi l’ha visto? con l’ultimo appuntamento stagionale, mentre su Rai 1 è andata in scena la partita dei Mondiali tra Belgio e Senegal. Su Canale 5, invece, è ripartito il ‘viaggio nei sentimenti’ di Temptation Island con la seconda puntata condotta da Filippo Bisciglia. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Belgio-Senegal e Temptation Island

Ieri mercoledì 1° luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 – Belgio-Senegal. La rocambolesca vittoria dei ‘diavoli rossi’ ha radunato 3 milioni e 686mila spettatori, registrando il 28,9% di share (e volando al 29,6% nel secondo tempo). Su Canale 5, invece, è tornato in onda Temptation Island. Dopo il debutto stellare della scorsa settimana, la seconda puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha raccolto 3 milioni e 819mila spettatori, facendo segnare il 26,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 è andato in onda il film Il padre della sposa con Steve Martin e Diane Keaton, che ha appassionato 811mila spettatori arrivando al 5% di share. Su Italia 1, invece, il film Next conquistato 895mila spettatori, raggiungendo il 5,4% di share.

Federica Sciarelli è tornata per l’ultima volta alla guida di Chi l’ha visto?. Ieri, infatti, la giornalista e da oltre vent’anni volto simbolo del programma di Rai 3 ha dato l’addio e condotto l’ultima puntata, che ha richiamato 1 milione e 169mila spettatori, chiudendo al 7,7% di share. Su Rete 4, invece, Giuseppe Brindisi ha condotto un nuovo appuntamento dell’edizione estiva di Zona Bianca. La terza puntata – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – andata in onda ieri ha interessato 507mila spettatori, ottenendo il 3,9% di share. Su La7 Nicola Gratteri ha invece totalizzato un a.m. di 355mila spettatori alla conduzione di Lezioni di mafie, centrando il 2,1% di share in replica.

Su Tv8, infine, il film Paradiso Amaro con George Clooney ha collezionato 252mila spettatori, pari all’1,6% di share, mentre su Nove il film Ex con Silvio Orlando, Nancy Brilli e Vincenzo Salemme ha intrattenuto 222mila spettatori, pari all’1,5% di share.

Rai 1 | Mondiali 2026 – Belgio-Senegal – 28,9% (3.686.000 spettatori)

| Mondiali 2026 – Belgio-Senegal – (3.686.000 spettatori) Canale 5 | Temptation Island – 26,6% (3.819.000 spettatori)

| Temptation Island – (3.819.000 spettatori) Rai 2 | Il padre della sposa – 5% (811.000 spettatori)

| Il padre della sposa – (811.000 spettatori) Italia 1 | Next – 5,4% (895.000 spettatori)

| Next – (895.000 spettatori) Rai 3 | Chi l’ha visto? – 7,7% (1.169.000 spettatori)

| Chi l’ha visto? – (1.169.000 spettatori) Rete 4 | Zona Bianca – 3,9% (507.000 spettatori)

| Zona Bianca – (507.000 spettatori) La7 | Lezioni di mafie – 2,1% (355.000 spettatori)

| Lezioni di mafie – (355.000 spettatori) Tv8 | Paradiso Amaro – 1,6% (252.000 spettatori)

| Paradiso Amaro – (252.000 spettatori) Nove | Ex – 1,5% (222.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Stefano De Martino è tornato a battagliare con Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel e la puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 3 milioni e 913mila spettatori, pari al 22,9% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 92mila spettatori, arrivando a toccare il 23,6% di share.

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