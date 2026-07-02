Ascolti Tv ieri (1 luglio): i Mondiali e Temptation fanno il botto, in più di un milione per l’addio di Federica Sciarelli
La partita Belgio-Senegal sfiora il 29% di share, il reality show condotto da Filippo Bisciglia tocca il 26,6%: tutti i dati Auditel
L’ultima di Federica Sciarelli negli ascolti tv. Ieri mercoledì 1° luglio 2026, infatti, su Rai 3 Federica Scairelli ha dato l’addio a Chi l’ha visto? con l’ultimo appuntamento stagionale, mentre su Rai 1 è andata in scena la partita dei Mondiali tra Belgio e Senegal. Su Canale 5, invece, è ripartito il ‘viaggio nei sentimenti’ di Temptation Island con la seconda puntata condotta da Filippo Bisciglia. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.
Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Belgio-Senegal e Temptation Island
Ieri mercoledì 1° luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 – Belgio-Senegal. La rocambolesca vittoria dei ‘diavoli rossi’ ha radunato 3 milioni e 686mila spettatori, registrando il 28,9% di share (e volando al 29,6% nel secondo tempo). Su Canale 5, invece, è tornato in onda Temptation Island. Dopo il debutto stellare della scorsa settimana, la seconda puntata del reality show dell’estate condotto da Filippo Bisciglia ha raccolto 3 milioni e 819mila spettatori, facendo segnare il 26,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Rai 2 è andato in onda il film Il padre della sposa con Steve Martin e Diane Keaton, che ha appassionato 811mila spettatori arrivando al 5% di share. Su Italia 1, invece, il film Next conquistato 895mila spettatori, raggiungendo il 5,4% di share.
Federica Sciarelli è tornata per l’ultima volta alla guida di Chi l’ha visto?. Ieri, infatti, la giornalista e da oltre vent’anni volto simbolo del programma di Rai 3 ha dato l’addio e condotto l’ultima puntata, che ha richiamato 1 milione e 169mila spettatori, chiudendo al 7,7% di share. Su Rete 4, invece, Giuseppe Brindisi ha condotto un nuovo appuntamento dell’edizione estiva di Zona Bianca. La terza puntata – nella quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – andata in onda ieri ha interessato 507mila spettatori, ottenendo il 3,9% di share. Su La7 Nicola Gratteri ha invece totalizzato un a.m. di 355mila spettatori alla conduzione di Lezioni di mafie, centrando il 2,1% di share in replica.
Su Tv8, infine, il film Paradiso Amaro con George Clooney ha collezionato 252mila spettatori, pari all’1,6% di share, mentre su Nove il film Ex con Silvio Orlando, Nancy Brilli e Vincenzo Salemme ha intrattenuto 222mila spettatori, pari all’1,5% di share.
- Rai 1 | Mondiali 2026 – Belgio-Senegal – 28,9% (3.686.000 spettatori)
- Canale 5 | Temptation Island – 26,6% (3.819.000 spettatori)
- Rai 2 | Il padre della sposa – 5% (811.000 spettatori)
- Italia 1 | Next – 5,4% (895.000 spettatori)
- Rai 3 | Chi l’ha visto? – 7,7% (1.169.000 spettatori)
- Rete 4 | Zona Bianca – 3,9% (507.000 spettatori)
- La7 | Lezioni di mafie – 2,1% (355.000 spettatori)
- Tv8 | Paradiso Amaro – 1,6% (252.000 spettatori)
- Nove | Ex – 1,5% (222.000 spettatori)
Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti
Stefano De Martino è tornato a battagliare con Gerry Scotti nell’access prime time dei dati Auditel e la puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 3 milioni e 913mila spettatori, pari al 22,9% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 92mila spettatori, arrivando a toccare il 23,6% di share.
Potrebbe interessarti anche
Ascolti Tv ieri (24 giugno): Temptation Island parte col botto e sfiora il record, Scotti da sogno
Il reality show condotto da Filippo Bisciglia debutta al 27,9% di share, Mondiali co...
Ascolti Tv ieri (17 giugno): altro boom ‘mondiale’ con Inghilterra-Croazia, Canale 5 floppa, De Martino torna ma si arrende a Scotti
La partita sfiora il 31% di share su Rai 1, Book Club si ferma all’11,8%, bene Sciar...
Ascolti Tv ieri (16 giugno): i Mondiali fanno il botto su Rai 1 con Francia-Senegal e sbaragliano D’Alessio e Incontrada
La partita tocca il 31,6% di share con 5,6 milioni di spettatori, Gigi e Vanessa Ins...
Ascolti tv ieri (15 giugno): boom Rai con Belgio-Egitto, Elettra Lamborghini esplode in replica, Gerry Scotti festeggia senza Affari Tuoi
La partita Belgio-Egitto arriva al 26,1% di share, Un Nuovo Inizio si ferma al 13,9%...
Ascolti Tv ieri (10 giugno): Michelle Hunziker domina e chiude Super Karaoke, disastro Rai 1, De Martino va giù
Lo show musicale di Canale 5 chiude al 19,6% di share, bene Sciarelli e Chi l’ha Vis...
Ascolti Tv ieri (21 giugno): Rai 1 vola con Belgio-Iran e i Mondiali, boom di Pino Insegno. E Gerry Scotti esagera senza Affari Tuoi
La partita tocca il 26,9% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte cresce al 16...
Ascolti Tv ieri (31 maggio): Ranucci chiude col botto (grazie a Fazio). De Martino da paura, Gerry Scotti è travolto
Meglio Tardi Che Mai su Rai 1 al 14,2% di share, la dizi turca Racconto Di Una Notte...
Ascolti Tv ieri (3 giugno): la nuova Italia fa flop su Rai 1, Pino Insegno parte forte, Gerry Scotti sfonda senza De Martino
L’amichevole dell’Italia non va oltre i 4 milioni di spettatori, Ticket to Paradise ...