Ascolti tv Mediaset, dopo la Ruota della Fortuna scatta il fuggi fuggi: il patto con Rai e De Martino Se l’access prime time affidato a Gerry Scotti continua a rivelarsi vincente, lo stesso non si può dire della prima serata in continuo calo: cosa succede.

In casa Mediaset è senza alcun dubbio un periodo di importanti riflessioni, soprattutto con i dati di ascolto dell’ultimo periodo alla mano. Di recente, infatti, il Biscione si è ritrovato a dover far fronte a un paradosso inaspettato: Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna continua a registrare ascolti eccezionali e a battere molto spesso la concorrenza. Di contro, però, terminato il game show di Canale 5, la maggior parte del pubblico tende ad abbandonare il canale a favore di altre reti. Un problema non da poco, soprattutto se pensiamo che il vero scopo dell’access prime time è proprio portare quante più persone verso la prima serata. Cosa faranno i vertici per salvare la situazione?

Mediaset, dopo la Ruota della Fortuna scatta il fuggi fuggi: cosa succede

Ebbene sì, nonostante La Ruota della Fortuna continui ad essere apprezzatissima, con ascolti eccezionali che ne confermano il successo ogni sera, il divario tra l’access prime time e la prima serata si fa sempre più grande. Come dimostrato dai dati di ascolto dell’ultimo periodo, tra i telespettatori vi è infatti la tendenza a rimanere incollati su Canale 5 per la durata di tutto il game show condotto da Gerry Scotti, per poi cambiare canale e preferire altre reti. Questo porta puntualmente la prima serata di Rai 1 a vincere a mani basse in termini di share. Di contro, Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 riesce invece a trattenere il pubblico anche nel prime time seguente, mantenendo un certo equilibrio tra le due fasce orarie.

Questo divario tra access e prime time sta inevitabilmente portando Publitalia, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, a storcere il naso. La maggior parte delle inserzioni pubblicitarie vengono infatti mandate in onda nel corso della prima serata, e il fuggi fuggi di pubblico proprio in quella fascia oraria non è certo una buona notizia. A dirla tutta, sembrerebbe proprio essere la sfilata di spot che viene mandata in onda dopo La Ruota della Fortuna, dalle 21.51 alle 22, a far scappare la maggior parte del pubblico.

Ascolti Mediaset, il patto con Rai e De Martino

Davanti a tutto questo, non è difficile ipotizzare che Mediaset possa decidere si inserire alcuni spot all’interno della Ruota della Fortuna togliendone di conseguenza dalla prima serata, per poter sfruttare al meglio la presenza di pubblico. Allo stesso tempo, come rivelato da Affari Italiani, la Rai potrebbe anche dirsi disponibile a far durare Affari Tuoi fino alle 21.35 circa, instaurando un vero e proprio patto con Mediaset che dovrebbe essere rispettato da entrambe le parti. Un compromesso già in atto al sabato sera con Ballando con le stelle da un lato e Tu Si Que Vales dall’altro.

