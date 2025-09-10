Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Programmi

Film

Serie TV

Ascolti tv ieri (9 settembre): infinito Montalbano, Scotti allunga su De Martino

Il commissario vince la prima serata con più di 2 milioni e mezzo di spettatori, cresce La Notte del Cuore, bene Sarabanda al 7% di share: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il commissario Montalbano piomba negli ascolti tv. Ieri martedì 9 settembre 2025, infatti, la serie cult tratta dai romanzi di Andrea Camilleri è tornata in onda su Rai 1, mentre la prima serata di Canale 5 ha ‘risposto’ con la dizi turca La Notte del Cuore. Bianca Berlinguer ha condotto la seconda puntata stagionale di È sempre Cartabianca; dopo l’esperienza nella fascia preserale Enrico Papi è invece tornato al timone di Sarabanda per il primo dei due appuntamenti speciali in prime time. Nuova sfida De Martino-Scotti in access. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e La Notte nel Cuore

Ieri martedì 9 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri che proseguirà fino a dicembre. Ieri la puntata ‘Il sorriso di Angelica’ ha appassionato 2 milioni e 542mila spettatori, toccando il 17,6% e confermando il successo senza tempo del commissario più amato della tv. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. I nuovi episodi della dizi turca hanno conquistato 2 milioni e 233mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando una crescita al 16% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Spazio alla musica su Rai 2, dove è andata in scena la terza edizione de La Notte dei Serpenti, condotta da Andrea Delogu. Il concerto-evento ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per celebrare la musica tradizionale abruzzese ha fatto segnare il 5,9% di share, radunando 782mila spettatori. Su Italia è invece andato in scena il primo dei due appuntamenti speciali in prima time di Sarabanda – Il Torneo dei Campioni. Dopo l’esperienza estiva nella fascia preserale, Enrico Papi ha raccolto 950mila spettatori arrivando al 7% di share.

Su Rai 3 il film del 2021 diretto da Antonie Barraud La doppia vita di Madeleine Collins ha interessato 751mila spettatori, pari al 4,5% di share, mentre su Rete 4 Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È Sempre Cartabianca. Dopo il debutto della scorsa settimana (la nuova edizione del è partita dal 5,5% di share), il secondo appuntamento stagionale del talk show ha ottenuto il 4,6% di share grazie a 556mila spettatori sintonizzati.

Nuovamente protagonista della prima serata di La7, Alessandro Barbero ha richiamato 576mila spettatori al timone di In viaggio con Barbero, pari al 3,6% di share. Su Tv8, infine, il film Bohemian Rhapsody con Rami Malek nei panni di Freddie Mercury ha totalizzato un a.m. di 574mila spettatori, pari al 4% di share, mentre Comedy Match condotto da Katia Follesa ha raggiunto il 2,7% di share con 438mila spettatori.

  • Rai 1 | La ragazza della palude 17,6% (2.542.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore16,% (2.233.000 spettatori)
  • Rai 2 | La Notte dei Serpenti 5,9% (782.000spettatori)
  • Italia 1 | Sarabanda – Il Torneo dei Campioni7% (950.000 spettatori)
  • Rai 3 | La doppia vita di Madeleine Collins4,5% (751.000spettatori)
  • Rete 4 | È Sempre Cartabianca 4,6% (556.000 spettatori)
  • La7 | In viaggio con Barbero3,6% (576.000 spettatori)
  • Tv8 | Bohemian Rhapsody 4% (574.000 spettatori)
  • Nove | Comedy Match2,7% (438.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti allunga su De Martino

Gerry Scotti non lascia scampo a Stefano De Martino, tenuto a debita distanza negli ascolti tv anche ieri martedì 9 settembre 2025. Nell’access prime time La Ruota della Fortuna ha infatti toccato il 25,3% di share (4 milioni e 825mila spettatori) con Affari Tuoi fermo al 21,5% (4 milioni e 88mila spettatori di share su Rai 1). Sempre più staccato anche The Cage – Prendi e scappa con Amadeus e Giulia Salemi non è invece andato oltre il 2,8% di share.

Per quanto riguarda il daytime, la seconda puntata de La Vita in Diretta di Alberto Matano si è confermato al 20,3% di share su Rai 1 (con Dentro la Notizia al 16,7-14,2% di share su Canale 5), mentre arranca Caterina Balivo alla guida de La Volta Buona, ieri al 12,4% (1.191.000 spettatori) nella prima parte e al 13,7% (1.079.000 spettatori) nella seconda parte.

Potrebbe interessarti anche

Ascolti 2 settembre 2025

Ascolti tv ieri (2 settembre), tonfo clamoroso per De Martino: Affari Tuoi cade contro Gerry Scotti

La Ragazza della Palude al 15% di share contro il 15,4% de La Notte del Cuore, Bianc...
Ascolti 3 settembre 2025

Ascolti tv ieri (3 settembre): batosta De Martino, Gerry Scotti l’ha fatto di nuovo. La Ruota della fortuna supera Affari Tuoi

One True Loves vince in prima serata col 13,4% di share, flop Canale 5 al 10,8%, sem...
Ascolti 7 settembre 2025

Ascolti tv ieri (7 settembre): De Martino affonda e Gerry Scotti chiude la settimana ‘perfetta’. Cade Imma Tataranni

La fiction con Vanessa Scalera cala e viene battuta da La Notte nel Cuore, trionfo d...
Ascolti 31 agosto 2025

Ascolti tv ieri (31 agosto): controsorpasso Imma Tataranni, Iacona parte bene, Papi chiude

La fiction con Vanessa Scalera (in replica) batte di misura La Notte nel Cuore, Pres...
Ascolti 1 settembre 2025

Ascolti tv ieri (1 settembre): Nuzzi e Bonolis al debutto, l’ultimo botto di Scotti senza De Martino, Ilary Blasi batte Peppino di Capri

Dentro la Notizia parte dal 18,2-16% di share, Avanti un Altro torna col 15.6% di sh...
Ascolti 20 luglio 2025

Ascolti tv ieri (20 luglio), Gerry Scotti domina, Bianca Guaccero saluta, Report funziona anche in replica

La Notte nel Cuore vince la prima serata col 17,7% di share, Facci Ridere chiude al ...
Ascolti 24 agosto 2025

Ascolti tv ieri (24 agosto): Imma Tataranni cade, Amadeus rinato e Scotti vola ancora

La Notte nel Cuore vince in prima serata col 16,4% di share, La Corrida in replica c...
Ascolti 28 agosto 2025

Ascolti tv ieri (28 agosto): Gassman vince ancora, Watson chiude col flop e Scotti vola. Tutti i dati Auditel

Un professore vince in replica al 12,6-17,2% di share, Watson chiude al 9,9%, La Ruo...
Ascolti 4 settembre 2025

Ascolti tv ieri (4 settembre): clamoroso Scotti, La Ruota fa tripletta e batte ancora De Martino e Affari Tuoi

Il film di Alessandro Siani vince la prima serata col 17,2% di share, Alessandra Amo...

Personaggi

Andrea Camilleri

Andrea Camilleri
Nicla Ozenda

Nicla Ozenda
Afef Jnifen

Afef Jnifen
Veronica Gentili

Veronica Gentili

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963