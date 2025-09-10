Ascolti tv ieri (9 settembre): infinito Montalbano, Scotti allunga su De Martino Il commissario vince la prima serata con più di 2 milioni e mezzo di spettatori, cresce La Notte del Cuore, bene Sarabanda al 7% di share: tutti i dati Auditel

Il commissario Montalbano piomba negli ascolti tv. Ieri martedì 9 settembre 2025, infatti, la serie cult tratta dai romanzi di Andrea Camilleri è tornata in onda su Rai 1, mentre la prima serata di Canale 5 ha ‘risposto’ con la dizi turca La Notte del Cuore. Bianca Berlinguer ha condotto la seconda puntata stagionale di È sempre Cartabianca; dopo l’esperienza nella fascia preserale Enrico Papi è invece tornato al timone di Sarabanda per il primo dei due appuntamenti speciali in prime time. Nuova sfida De Martino-Scotti in access. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e La Notte nel Cuore

Ieri martedì 9 settembre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta da romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri che proseguirà fino a dicembre. Ieri la puntata ‘Il sorriso di Angelica’ ha appassionato 2 milioni e 542mila spettatori, toccando il 17,6% e confermando il successo senza tempo del commissario più amato della tv. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv La Notte nel Cuore. I nuovi episodi della dizi turca hanno conquistato 2 milioni e 233mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, registrando una crescita al 16% di share.

Spazio alla musica su Rai 2, dove è andata in scena la terza edizione de La Notte dei Serpenti, condotta da Andrea Delogu. Il concerto-evento ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi per celebrare la musica tradizionale abruzzese ha fatto segnare il 5,9% di share, radunando 782mila spettatori. Su Italia è invece andato in scena il primo dei due appuntamenti speciali in prima time di Sarabanda – Il Torneo dei Campioni. Dopo l’esperienza estiva nella fascia preserale, Enrico Papi ha raccolto 950mila spettatori arrivando al 7% di share.

Su Rai 3 il film del 2021 diretto da Antonie Barraud La doppia vita di Madeleine Collins ha interessato 751mila spettatori, pari al 4,5% di share, mentre su Rete 4 Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È Sempre Cartabianca. Dopo il debutto della scorsa settimana (la nuova edizione del è partita dal 5,5% di share), il secondo appuntamento stagionale del talk show ha ottenuto il 4,6% di share grazie a 556mila spettatori sintonizzati.

Nuovamente protagonista della prima serata di La7, Alessandro Barbero ha richiamato 576mila spettatori al timone di In viaggio con Barbero, pari al 3,6% di share. Su Tv8, infine, il film Bohemian Rhapsody con Rami Malek nei panni di Freddie Mercury ha totalizzato un a.m. di 574mila spettatori, pari al 4% di share, mentre Comedy Match condotto da Katia Follesa ha raggiunto il 2,7% di share con 438mila spettatori.

Rai 1 | La ragazza della palude – 17,6% (2.542.000 spettatori)

| La ragazza della palude – (2.542.000 spettatori) Canale 5 | La Notte nel Cuore – 16,% (2.233.000 spettatori)

| La Notte nel Cuore – (2.233.000 spettatori) Rai 2 | La Notte dei Serpenti – 5,9% (782.000spettatori)

| La Notte dei Serpenti – (782.000spettatori) Italia 1 | Sarabanda – Il Torneo dei Campioni – 7% (950.000 spettatori)

| Sarabanda – Il Torneo dei Campioni – (950.000 spettatori) Rai 3 | La doppia vita di Madeleine Collins – 4,5% (751.000spettatori)

| La doppia vita di Madeleine Collins – (751.000spettatori) Rete 4 | È Sempre Cartabianca – 4,6% (556.000 spettatori)

| È Sempre Cartabianca – (556.000 spettatori) La7 | In viaggio con Barbero – 3,6% (576.000 spettatori)

| In viaggio con Barbero – (576.000 spettatori) Tv8 | Bohemian Rhapsody – 4% (574.000 spettatori)

| Bohemian Rhapsody – (574.000 spettatori) Nove | Comedy Match – 2,7% (438.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Gerry Scotti allunga su De Martino

Gerry Scotti non lascia scampo a Stefano De Martino, tenuto a debita distanza negli ascolti tv anche ieri martedì 9 settembre 2025. Nell’access prime time La Ruota della Fortuna ha infatti toccato il 25,3% di share (4 milioni e 825mila spettatori) con Affari Tuoi fermo al 21,5% (4 milioni e 88mila spettatori di share su Rai 1). Sempre più staccato anche The Cage – Prendi e scappa con Amadeus e Giulia Salemi non è invece andato oltre il 2,8% di share.

Per quanto riguarda il daytime, la seconda puntata de La Vita in Diretta di Alberto Matano si è confermato al 20,3% di share su Rai 1 (con Dentro la Notizia al 16,7-14,2% di share su Canale 5), mentre arranca Caterina Balivo alla guida de La Volta Buona, ieri al 12,4% (1.191.000 spettatori) nella prima parte e al 13,7% (1.079.000 spettatori) nella seconda parte.

