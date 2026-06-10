Ascolti Tv ieri (9 giugno): Floris chiude col botto, Berlinguer doppiata da Rai 3. E Gerry Scotti travolge ancora De Martino Il film di Rai 1 Il Matrimonio del mio migliore amico al 14,1% di share, Un Nuovo Inizio al 14,4%, Monica Setta debutta in prima serata: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento e nuove sfide degli ascolti tv. Ieri martedì 9 giugno 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda il film Il matrimonio del mio migliore amico con Julia Roberts, mentre su Canale 5 è tornata la fiction spagnola Un nuovo inizio. Monica Setta è sbarcata in prima serata con Storie al bivio di sera, mentre Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono tornati al timone rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il matrimonio del mio migliore amico e Un nuovo inizio

Ieri martedì 9 giugno 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda il film Il matrimonio del mio migliore amico. La pellicola del 1997 con Julia Roberts ha raccolto 2 milioni e 142mila spettatori, registrando il 14,1% di share. Su Canale 5, invece, è tornata la serie tv Un nuovo inizio. La terza puntata della nuova fiction spagnola con Megan Montaner ha richiamato 1 milione e 868mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, ottenendo il 14,4% di share.

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Monica Setta è la nuova protagonista del prime time del martedì di Rai 2, dove è sbarcata al timone di Storie al bivio di sera. La prima puntata dello spin-off serale di Storie di donne al bivio ha attirato 534mila spettatori, debuttando al 5,2% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda la miniserie The Assassin, che ha conquistato 715mila spettatori, raggiungendo il 5,2% di share.

Su Rai 3 Sabrina Giannini è tornata alla guida di Indovina chi viene a cena e le inchieste di ieri hanno interessato 1 milione e 128mila spettatori, arrivando al 7% di share. Bianca Berlinguer è tornata alla conduzione di È sempre Cartabianca, con la puntata di ieri – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – che ha raggiunto 549mila spettatori su Rete 4, centrando il 4,9% di share. Giovanni Floris ha invece totalizzato un a.m. di 1 milione e 573mila spettatori con di DiMartedì, che su La7 nell’ultima puntata stagionale ha toccato l’11,4% di share.

Su Tv8 la terza puntata di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo in chiaro ha radunato 477mila spettatori, pari al 3,1% di share. Su Nove, infine, il film Giustizia privata ha collezionato 310mila spettatori, pari a uno share del 2,2%.

Rai 1 | Il matrimonio del mio migliore amico – 14,1% (2.142.000 spettatori)

| Il matrimonio del mio migliore amico – (2.142.000 spettatori) Canale 5 | Un nuovo inizio – 14,4% (1.868.000 spettatori)

| Un nuovo inizio – (1.868.000 spettatori) Rai 2 | Storie al bivio di sera – 5,2% (534.000 spettatori)

| Storie al bivio di sera – (534.000 spettatori) Italia 1 | The Assassin – 5,2% (715.000 spettatori)

| The Assassin – (715.000 spettatori) Rai 3 | Indovina chi viene a cena – 7% (1.128.000 spettatori)

| Indovina chi viene a cena – (1.128.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 4,9% (549.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (549.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 11,4% (1.573.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.573.000 spettatori) Tv8 | Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – 3,1% (477.000 spettatori)

| Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – (477.000 spettatori) Nove | Giustizia privata – 3,2% (452.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Nuovo testa a testa nell’accesissima sfida dell’access prime time dei dati Auditel tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 4 milioni e 172mila spettatori, arrivando al 22,6% di share su Rai 1, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha appassionato 4 milioni e 516mila spettatori, toccando il 24,4% di share.

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