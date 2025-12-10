Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri (9 dicembre): Veronica Gentili torna e colpisce, il preserale di Canale 5 in ‘caduta libera’

L’Altro Ispettore chiude al 16,7% di share, La Notte del Cuore 14,9%, colpo Le Iene, Max Giusti affonda contro L’Eredità di Marco Liorni: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

L’altro ispettore saluta gli ascolti tv. Ieri martedì 9 dicembre 2025, infatti, su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della nuova fiction con Alessio Vassallo, mentre su Canale 5 sono andati in onda i nuovi episodi della dizi turca La Notte nel Cuore. Veronica Gentili è tornata al timone de Le Iene, così come Bianca Berlinguer alla guida di È sempre Cartabianca e Giovanni Floris di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra L’altro ispettore e La Notte nel Cuore

Ieri martedì 9 dicembre 2025 in prima serata su Rai 1 si è conclusa la nuova fiction L’altro ispettore. L’ultima puntata della serie con Alessio Vassallo e Cesare Bocci ha richiamato 2 milioni e 791mila spettatori e il gran finale ha chiuso in calo al 16,7% di share. Su Canale 5, invece, è tornata in onda la serie tv La Notte nel Cuore. La dizi turca ha raccolto 2 milioni e 319mila spettatori, arrivando al 14,9% di share.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 il film Moonfall ha conquistato 484mila spettatori, raggiungendo il 2,8% di share. Dopo la ‘pausa’ della scorsa settimana per fare spazio al calcio, su Italia 1 Veronica Gentili e Max Angioni hanno condotto una nuova puntata de Le Iene. Lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha interessato 1 milione e 246mila spettatori, ottenendo il 10,5% di share.

Veronica Pivetti è tornata al timone di Amore Criminale e il sesto appuntamento stagionale ha attirato 820mila spettatori, facendo segnare il 4,6% di share. Nuovo appuntamento anche per Bianca Berlinguer alla guida del prime time di Rete 4 e di È Sempre Cartabianca, che ieri ha registrato il 4,5% di share grazie a 576mila spettatori sintonizzati. Bene Giovanni Floris alla conduzione di DiMartedì, che ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 55mila spettatori, pari al 7,7% di share.

Su Tv8, infine, lo speciale X Factor – Il cammino verso la vittoria sull’ultima edizione del talent show condotto da Giorgia ha collezionato 241mila spettatori, non andando oltre l’1,3% di share, mentre su Nove Only Fun – Comico Show ha interessato 471mila spettatori, pari a uno share del 2,8%.

  • Rai 1 | L’altro ispettore 16,7% (3.184.000 spettatori)
  • Canale 5 | La Notte nel Cuore14,9% (2.511.000 spettatori)
  • Rai 2 | Moonfall 2,8% (484.000 spettatori)
  • Italia 1 | Le Iene 10,5% (1.246.000 spettatori)
  • Rai 3 | Amore Criminale4,6% (820.000 spettatori)
  • Rete 4 | È Sempre Cartabianca 4,5% (576.000 spettatori)
  • La7 | DiMartedì7,7% (1.255.000 spettatori)
  • Tv8 | X Factor – Il cammino verso la vittoria 1,3% (241.000 spettatori)
  • Nove | Only Fun – Comico Show 2,8% (471.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Caduta Libera cade contro Marco Liorni

Altra batosta nella fascia preserale per Caduta Libera, fermo al 17,2% di share con 2 milioni e 689mila spettatori. Dopo il buon esordio della scorsa domenica, la nuova edizione del game show di Canale 5 condotta da Max Giusti sta cadendo sotto i colpi de L’Eredità di Marco Liorni (ieri al 27,1% di share con oltre 4 milioni e mezzo di spettatori su Rai 1) senza riuscire a fare meglio di Paolo Bonolis e Avanti un altro!.

Sorride invece l’access prime time della rete ammiraglia Mediaset, dove Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna (5,2 milioni di spettatori, pari al 24,1% di share) continuano a dominare contro Stefano De Martino. La puntata di ieri di Affari Tuoi si è fermata al 21,5% di share con 4,6 milioni di spettatori su Rai 1.

Personaggi

Alessio Vassallo

Alessio Vassallo
Francesca Inaudi

Francesca Inaudi
John Hannah

John Hannah
Michele Ballo

Michele Ballo

