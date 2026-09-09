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Ascolti Tv ieri (8 settembre): flop De Angelis con Lidia Poët ma Michelle Hunziker non ne approfitta, bene Infante

La prima puntata dello show di Canale 5 vince ma non sfonda col 16,4% di share, la serie su Rai 1 crolla al 9,9%, Verità Nascoste al 7,4%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Serata di addii, debutti e grandi ritorni negli ascolti tv. Ieri martedì 8 settembre 2026, infatti, su Rai 1 è terminata la corsa televisiva della serie La Legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis, mentre su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Super Karaoke, condotto da Michelle Hunziker. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, inoltre, Milo Infante è tornato alla guida di Verità Nascoste. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra La Legge di Lidia Poët, Super Karaoke e Verità Nascoste

Ieri martedì 8 settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda La Legge di Lidia Poët. Gli ultimi episodi della prima stagione (la seconda sembra desinata a slittare, tra le proteste dei social) della serie con Matilda De Angelis per la prima volta in chiaro hanno appassionato 1 milione e 508mila spettatori, chiudendo in calo al 9,9% di share. Su Canale 5, invece, è iniziata la nuova edizione di Super Karaoke. Lo show musicale condotto da Michelle Hunziker e tornato in onda quest’anno dopo oltre dieci anni lontano dai palinsesti ha raccolto 1 milione e 928mila spettatori, esordendo al 16,4% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Se Rai 2 è andato in onda il film La furia di un uomo – Wrath of man con Jason Statham, che ha radunato 824mila spettatori e raggiunto il 5,4% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Colombiana con Zoe Saldana, che ha attirato 757mila spettatori, toccando il 4,9% di share.

Su Rai 3 è cominciata la nuova edizione di Mi Manda Raitre. Il primo appuntamento dello storico programma condotto da Federico Ruffo ha debuttato alla grande con l’8,2% di share grazie a 1 milione e 63mila spettatori sintonizzati. Milo Infante è invece tornato protagonista del prime time di Rete 4 con Verità Nascoste. Dopo il boom all’esordio della scorsa settimana, la seconda puntata – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha richiamato 831mila spettatori, ottenendo il 7,4% di share. Su La7 Marianna Aprile e Luca Telese sono tornati al timone di In Onda – speciale In Trincea, che ieri ha totalizzato un a.m. di 501mila spettatori e centrato il 2,9% di share.

Su Tv8 il film Bohemian Rhapsody con Rami Malek ha collezionato 417mila spettatori, pari al 3,2% di share. Su Nove, infine, è arrivato il debutto televisivo dello youtuber Andrea Moccia alla conduzione di Geopop racconta, che ha incuriosito 632mila spettatori, esordendo al 4,6% di share.

  • Rai 1 | La Legge di Lidia Poët 9,9% (1.508.000 spettatori)
  • Canale 5 | Super Karaoke 16,4% (1.928.000 spettatori)
  • Rai 2 | La furia di un uomo – Wrath of 5,4% (824.000 spettatori)
  • Italia 1 | Colombiana 4,9% (757.000 spettatori)
  • Rai 3 | Mi Manda Raitre 8,2% (1.063.000 spettatori)
  • Rete 4 | Verità Nascoste 7,4% (831.000 spettatori)
  • La7 | In Onda 2,9% (501.000 spettatori)
  • Tv8 | Bohemian Rhapsody 3,2% (417.000 spettatori)
  • Nove | Geopop racconta 4,6% (632.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti e Insegno vs Max Giusti

Tornato al timone dell’access prime time, Stefano De Martino continua a rincorrere Gerry Scotti nei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 3 milioni e 447mila spettatori, arrivando al 18,9% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto 4 milioni e 226mila spettatori, facendo segnare il 23,2% di share.

Ancora saldamente leader della fascia preserale Pino Insegno alla conduzione di Reazione a Catena. La puntata di ieri (con il record storico delle ‘Pappardelle’) ha toccato il 24,7% di share con 3 milioni e 411mila spettatori sintonizzati su Rai 1. Max Giusti ha ripreso le redini di Caduta Libera e il secondo appuntamento stagionale ha ottenuto il 14,5% di share, fermandosi a 1 milione e 744mila spettatori su Canale 5.

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