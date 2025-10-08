Trova nel Magazine
Ascolti tv ieri 7 ottobre: Montalbano asfalta il finale di Bova, De Martino vicino ai 5 milioni (ma Gerry Scotti scappa)

Zingaretti vola a oltre 3 milioni di spettatori in replica, Buongiorno Mamma chiude al 16,2% di share: tutti i dati Auditel

Il commissario Montalbano continua a trionfare negli ascolti tv. Ieri martedì 7 ottobre 2025, infatti, la serie cult con Luca Zingaretti nei panni del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri ha vinto ancora la prima serata superando il gran finale di Buongiorno, mamma! 3 con Raoul Bova. Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales sono andati a caccia di riscatto alla guida del quarto appuntamento di Freeze, mentre Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono tornati rispettivamente alla guida di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano e Buongiorno, mamma! 3

Ieri martedì 7 ottobre 2025 in prima serata su Rai 1 è tornato Il commissario Montalbano. In occasione del centenario di Andrea Camilleri, infatti, la serie cult tratta dai romanzi dedicati alle indagini del commissario nato dalla penna dello scrittore siciliano e interpretato da Luca Zingaretti è tornata in onda con una selezione degli episodi più celebri. Ieri la puntata ‘Come voleva la prassi’ ha conquistato 3 milioni e 99mila spettatori, trionfando con un boom al 20,3% di share. Su Canale 5, invece, è andato in onda il gran finale di Buongiorno, mamma! 3. La quarta e ultima puntata della fiction con Raoul Bova ha registrato un ascolto medio di 2 milioni e 375mila spettatori, chiudendo al 16,2% di share.

Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales sono tornati al timone di Freeze – Chi sta fermo vince. Il quarto appuntamento dello show di Rai 2 ha radunato 527mila spettatori, calando ancora al 3,5% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film Retribution con Liam Neeson, che ha appassionato 1 milione e 408mila spettatori raggiungendo il 7,9% di share.

Su Rai 3 Of Dogs and Men ha collezionato 252mila spettatori, pari all’1,3% di share. Nuovo appuntamento su Rete 4 per Bianca Berlinguer alla guida di È Sempre Cartabianca, che ieri ha ottenuto il 4,8% di share con 607mila spettatori sintonizzati. Altro ‘colpo’ di Giovanni Floris al timone di DiMartedì, che ha sfiorato il milione e mezzo totalizzando un a.m. di 1 milione e 315mila spettatori, pari al 9,8% di share.

Su Tv8, infine, la quarta puntata in chiaro di X Factor condotto da Giorgia ha richiamato 875mila spettatori, pari al 5,9% di share, mentre su Nove Corpi da reato ha attirato 337mila spettatori, pari a uno share del 2,1%.

  • Rai 1 | Il commissario Montalbano 20,3% (3.099.000 spettatori)
  • Canale 5 | Buongiorno, mamma! 316,2% (2.375.000 spettatori)
  • Rai 2 | Freeze – Chi sta fermo vince 3,5% (527.000spettatori)
  • Italia 1 | Retribution7,9% (1.408.000 spettatori)
  • Rai 3 | Of Dogs and Men1,3% (252.000spettatori)
  • Rete 4 | È Sempre Cartabianca 4,8% (607.000 spettatori)
  • La7 | DiMartedì9,8% (1.498.000 spettatori)
  • Tv8 | X Factor 5,9% (875.000 spettatori)
  • Nove | Corpi da reato 2,1% (337.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: Stefano De Martino e Gerry Scotti

Ieri martedì 7 ottobre 2025 Stefano De Martino si è avvicinato alla soglia dei 5 milioni di spettatori, con Affari Tuoi che ha toccato il 23,5% di share e 4 milioni e 945mila spettatori su Rai 1. Gerry Scotti mantiene però il primato nell’access prime time grazie ai 5 milioni e 287mila spettatori de La Ruota della Fortuna, che ieri ha raggiunto il 25,2% di share su Canale 5.

Guida TV

Programmi

