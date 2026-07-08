Ascolti Tv ieri (7 luglio): altro trionfo ‘mondiale’ con Svizzera-Colombia, De Martino lontano da Scotti La partita su Rai 1 vince col 34% di share, Memories su Canale 5 registra il 13%, debutto deludente per Freedom: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuovo appuntamento ‘mondiale’ con gli ascolti tv. Ieri martedì 7 luglio 2026, infatti, su Rai 1 è andata in scena la partita degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio tra Svizzera e Colombia, mentre su Canale 5 è invece andato in onda il film turco Memories. Monica Setta è tornata in prima serata con Storie al bivio di sera, così come Riccardo Iannacone al timone di Che ci faccio qui. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Mondiali 2026 – Svizzera-Colombia e Memories

Ieri martedì 7 luglio 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in scena la partita valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 – Svizzera-Colombia. La vittoria ai rigori degli elvetici ha raccolto 4 milioni e 32mila spettatori, registrando il 34% di share sulla prima rete (con i rigori oltre il 54%). Su Canale 5, invece, è andato in onda Memories. Il film turco con Neslihan Atagül (Nihan di Endless Love) ha radunato 1 milione e 614mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, centrando il 13% di share.

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Monica Setta è tornata protagonista del prime time del martedì di Rai 2 alla conduzione di Storie al bivio di sera. La quinta puntata dello spin-off serale di Storie di donne al bivio ha raggiunto 3783mila spettatori, facendo segnare il 3% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda il film E alla fine arriva Polly con Ben Stiller e Jennifer Aniston, che ha conquistato 606mila spettatori ottenendo il 4,1% di share.

Su Rai 3 Domenico Iannacone ha condotto un nuovo appuntamento di Che ci faccio qui, richiamando 946mila spettatori e toccando il 6,5% di share. Su Rete 4 è iniziata la nuova edizione de Le grandi domande di Freedom condotta da Roberto Giaccobbo, che ha interessato 418mila spettatori, debuttando al 3,2% di share. Il film The Peacemaker con George Clooney ha invece totalizzato un a.m. di 518mila spettatori su La7, arrivando al 3,7% di share.

Su Tv8 le repliche di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo hanno coinvolto 203mila spettatori, pari all’1,4% di share. Su Nove, infine, Nove Comedy Club ha collezionato 444mila spettatori, pari a uno share del 3,1%.

Rai 1 | Mondiali 2026 – Svizzera-Colombia – 34% (4.032.000 spettatori)

| Mondiali 2026 – Svizzera-Colombia – (4.032.000 spettatori) Canale 5 | Memories – 13% (1.614.000 spettatori)

| Memories – (1.614.000 spettatori) Rai 2 | Storie al bivio di sera – 3% (373.000 spettatori)

| Storie al bivio di sera – (373.000 spettatori) Italia 1 | E alla fine arriva Polly – 4,1% (606.000 spettatori)

| E alla fine arriva Polly – (606.000 spettatori) Rai 3 | Che ci faccio qui – 6,5% (946.000 spettatori)

| Che ci faccio qui – (946.000 spettatori) Rete 4 | Le grandi domande di Freedom – 3,2% (418.000 spettatori)

| Le grandi domande di Freedom – (418.000 spettatori) La7 | The Peacemaker – 3,7% (518.000 spettatori)

| The Peacemaker – (518.000 spettatori) Tv8 | Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – 1,4% (203.000 spettatori)

| Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo – (203.000 spettatori) Nove | Nove Comedy Club – 3,1% (444.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Tornato in onda nell’access prime time di Rai 1, Stefano De Martino ha cercato di raggiungere il ‘rivale’ Gerry Scotti nella battaglia all’ultimo spettatore dei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha ottenuto 3 milioni e 372mila spettatori, arrivando al 21,2% di share su Rai 1. La Ruota della Fortuna ha però conquistato 4 milioni e 76mila spettatori su Canale 5, toccando il 25,4% di share. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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