Ascolti Tv ieri (31 marzo): Montalbano batte il Grande Fratello Vip, la belva Fagnani non sorride e Floris la supera L’amata fiction Rai vince col 16% di share, Belve e il reality di Ilary Blasi non sfondano, DiMartedì vola oltre l’11%, torna Belén: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Francesca Fagnani piomba negli ascolti tv. Ieri martedì 7 aprile 2026, infatti, su Rai 2 è iniziata la nuova edizione di Belve. Su Rai 1 è invece tornato Il commissario Montalbano, mentre su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto la settima puntata del Grande Fratello VIP. Salvo Sottile è tornato alla guida di Farwest, così come Bianca Berlinguer di È sempre Cartabianca; Giovanni Floris è invece tornato al timone di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano, il Grande Fratello VIP e Belve

Ieri martedì 7 aprile 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – L’odore della notte. La replica dell’amata fiction nata dai romanzi di Andrea Camilleri sul commissario interpretato da Luca Zingaretti ha richiamato 2 milioni e 807mila spettatori, registrando il 16% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello VIP. La settima diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi ha conquistato 2 milioni e 20mila spettatori, centrando il 16,5% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Su Rai 2 è iniziata la nuova edizione di Belve. La prima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani – con le interviste ad Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma – ha radunato 1 milione e 349mila spettatori, debuttando all’8,8% di share. il Un dato discreto, ma nettamente inferiore rispetto a quelli del debutto delle passate stagioni del programma. Lo scorso anno, la prima puntata aveva fatto molto meglio raccogliendo 1,7 milioni di spettatori, con il 12,9% di share.

Nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, invece, su Italia 1. La puntata di ieri dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha raccolto 789mila spettatori, ottenendo il 6,9% di share.

Su Rai 3 Salvo Sottile è tornato al timone di FarWest; le inchieste della puntata di ieri hanno interessato 447mila spettatori, raggiungendo il 2,9% di share. Bianca Berlinguer è tornata alla guida di È sempre Cartabianca, che ha attirato 598mila spettatori, centrando il 5% di share su Rete 4. Giovanni Floris ha invece totalizzato un a.m. di 1 milioni e 776mila spettatori alla conduzione di DiMartedì, che su La7 ha raggiunto l’11,1% di share.

Su Tv8, infine, la quinta puntata in chiaro dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent ha coinvolto 276mila spettatori, pari all’1,9% di share, mentre su Nove Belén Rodríguez è tornata a condurre Only Fun – Comico Show, che ieri ha collezionato 538mila spettatori, pari a uno share del 3,1%.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – L’odore della notte – 16% (2.807.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – L’odore della notte – (2.807.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 16,5% (2.020.000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (2.020.000 spettatori) Rai 2 | Belve – 8,8% (1.349.000 spettatori)

| Belve – (1.349.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 6,9% (789.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (789.000 spettatori) Rai 3 | FarWest – 2,9% (447.000 spettatori)

| FarWest – (447.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 5% (598.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (598.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 11,1% (1.776.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.776.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 1,9% (276.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (276.000 spettatori) Nove | Only Fun – Comico Show – 3,1% (538.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Nell’access prime time Stefano De Martino (pronto a tornare protagonista anche in prima serata oggi con Stasera tutto è possibile su Rai 2) ha battagliato fino all’ultimo spettatori con Gerry Scotti nei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha infatti richiamato 4 milioni e 750mila spettatori, toccando il 22,3% di share su Rai 1, ma La Ruota della Fortuna ha raggiunto il 22,6% di share con 4 milioni e 815mila spettatori su Canale 5.

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