Ascolti Tv ieri (6 ottobre): Raoul Bova cala, Michelle Hunziker ne approfitta al debutto di Zelig, De Martino torna e aggancia Scotti La fiction Tutto l’amore che resta al 16% di share, Canale 5 registra il 17,9%, super Floris-DiMartedì ed ennesimo flop Monteleone: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Tante nuove sfide negli ascolti tv. Ieri martedì 6 ottobre 2026, infatti, su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Tutto l’amore che resta, mentre su Canale 5 è andato in scena il primo appuntamento di Zelig 30 condotto da Michelle Hunziker. Elettra Lamborghini è tornata protagonista con Boss in incognito, Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati alla conduzione di Filorosso. Milo Infante è invece tornato al timone di Verità Nascoste, così come Giovanni Floris alla guida di DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Tutto l’amore che resta e Zelig 30

Ieri martedì 6 ottobre settembre 2026 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la serie Tutto l’amore che resta. I nuovi episodi della fiction con Raoul Bova hanno richiamato 2 milioni e 559mila spettatori, registrando il 16% di share. Su Canale 5, invece, è andato in scena Zelig 30. Il primo appuntamento dello show condotto da Michelle Hunziker con Ale e Franz ha radunato 2 milioni e 310mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset, debuttando al 17,9% di share.

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Elettra Lamborghini è tornata a condurre Boss in incognito e la terza puntata della nuova edizione dello show di Rai 2 ha intrattenuto 609mila spettatori, toccando il 4,3% di share. Su Italia 1 il film Non-Stop con Liam Neeson ha invece conquistato 1 milione e 872mila spettatori, arrivando al 5,1% di share.

Su Rai 3 Antonino Monteleone e Adele Grossi sono tornati al timone di Filorosso, che ha raggiunto il 2,6% di share con 362mila spettatori sintonizzati. Milo Infante è tornato protagonista prime time di Rete 4 con Verità Nascoste e la puntata di ieri – durante la quale si è tornati a parlare del delitto di Garlasco – ha interessato 999mila spettatori, ottenendo il 8,2% di share. Giovanni Floris ha invece condotto un nuovo appuntamento DiMartedì e ha totalizzato un a.m. di 1 milione e 571mila spettatori, centrando il 10,4% di share.

Su Tv8 la prima puntata in chiaro dei ‘Bootcamp’ di X Factor 2026 ha attirato 599mila spettatori, pari al 4,5% di share. Su Nove, infine, Vajont: una tragedia italiana ha collezionato 325mila spettatori, pari a uno share del 2%.

Rai 1 | Tutto l’amore che resta – 16% (2.559.000 spettatori)

| Tutto l’amore che resta – (2.559.000 spettatori) Canale 5 | Zelig 30 – 17,9% (2.310.000 spettatori)

| Zelig 30 – (2.310.000 spettatori) Rai 2 | Boss in incognito – 4,3% (609.000 spettatori)

| Boss in incognito – (609.000 spettatori) Italia 1 | Non-Stop – 5,1% (1.872.000 spettatori)

| Non-Stop – (1.872.000 spettatori) Rai 3 | Filorosso – 2,6% (362.000 spettatori)

| Filorosso – (362.000 spettatori) Rete 4 | Verità Nascoste – 8,2% (999.000 spettatori)

| Verità Nascoste – (999.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 10,4% (1.571.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.571.000 spettatori) Tv8 | X Factor – 4,5% (599.000 spettatori)

| X Factor – (599.000 spettatori) Nove | Vajont: una tragedia italiana – 2% (325.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti e Pino Insegno contro Max Giusti

Dopo la ‘pausa’ di lunedì per fare spazio alla Nazionale, Stefano De Martino ha ripreso le redini dell’access prime time e rinnovato la sfida con Gerry Scotti nei dati Auditel. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha coinvolto 4 milioni e 507mila spettatori, arrivando al 22% di share su Rai 1. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha invece raggiunto un ascolto medio di 4 milioni e 339mila spettatori, toccando il 22,2% di share.

Pino Insegno è tornato al comando della fascia preserale di Rai 1 e la puntata di ieri di Reazione a Catena – con la nuova vittoria delle ‘Suocere’ – ha fatto segnare il 25,1% di share con 4 milioni e 115mila spettatori sintonizzati. Su Canale 5, invece, Caduta Libera condotto da Max Giusti ha ottenuto il 15,2% di share raccogliendo 2 milione e 194mila spettatori. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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