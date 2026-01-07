Ascolti tv ieri 6 gennaio: boom (e rivincita) De Martino, Affari Tuoi dilaga in prima serata Lo Speciale Lotteria Italia del game show di Rai 1 tocca il 35,9% di share, flop Barbie al 9,1%: tutti i dati Auditel

L’Epifania è arrivata anche negli ascolti tv. Ieri martedì 6 gennaio 2026, infatti, Stefano De Martino è sbarcato in prima serata su Rai 1 per condurre lo Speciale Lotteria Italiana di Affari Tuoi, mentre su Canale 5 è andato in onda in prima tv il film Barbie. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Affari Tuoi e Barbie

Ieri martedì 6 gennaio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia. In occasione dell’Epifania la puntata ‘maxi’ del game show condotto da Stefano De Martino ha radunato 5 milioni e 810mila spettatori, arrivando al 35,9% di share (con la prima parte Aspettando Affari Tuoi al 27,6% di share e 5,6 milioni di spettatori). Su Canale 5, invece, è andato in onda il film Barbie. In prima visione, la pellicola con Margot Robbie e Ryan Gosling ha raccolto 1 milione e 367mila spettatori, registrando il 9,1% di share.

Su Rai 2 il film Genitori in trappola ha appassionato 794mila spettatori, pari al 4,6% di share, mentre su Italia 1 il film di Aldo, Giovanni e Giacomo Il grande giorno ha conquistato 1 milione e 089mila spettatori, raggiungendo il 5,9% di share.

Su Rai 3 il film The Land of Dreams ha collezionato 358mila spettatori, ottenendo l’1,9% di share. Su Rete 4, invece, il cult Il piccolo Lord ha richiamato 1 milione e 42mila spettatori, facendo segnare il 6% di share. Su La7 la commedia romantica Serendipity – Quando l’amore è magia con Kate Beckinsale e John Cusack ha totalizzato un a.m. di 539mila spettatori, pari al 2,9% di share.

Su Tv8, infine, Un Natale da favola ha interessato 310mila spettatori, non andando oltre l’1,7% di share, mentre su Nove Attacco al potere 2 con Gerard Butler e Morgan Freeman ha attirato 292mila spettatori, pari a uno share dell’1,7%.

Ascolti, i numeri di ieri: l’access prime time di Scotti

Con uno Stefano De Martino in formato ‘maxi’ e in onda anche in prima serata, nell’access prime time degli ascolti tv Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna hanno raggiunto il 24,2% di share grazie a quasi 5 milioni di spettatori sintonizzati su Canale 5.

