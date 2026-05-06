Ascolti Tv ieri (5 maggio): Montalbano da urlo in replica, il Grande Fratello VIP respira, Fagnani cala L’amata fiction con Luca Zingaretti sfiora i 3 milioni di spettatori, il reality di Ilary Blasi risale al 18,7% di share, Belve Crime 7,4%: tutti i dati Auditel

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Nuove sfide all’ultimo spettatore negli ascolti tv. Ieri martedì 5 maggio 2026, infatti, su Rai 1 è tornato in replica Il commissario Montalbano interpretato da Luca Zingaretti, mentre su Canale 5 è andata in scena una nuova diretta del Grande Fratello VIP di Ilary Blasi. Francesca Fagnani ha condotto la prima puntata ‘ufficiale’ di Belve Crime, mentre Salvo Sottile è tornato alla guida di FarWest. Bianca Berlinguer e Giovanni Floris sono invece tornati al timone rispettivamente di È sempre Cartabianca e DiMartedì. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Il commissario Montalbano, il Grande Fratello VIP e Belve

Ieri martedì 5 maggio 2026 in prima serata su Rai 1 è andato in onda Il commissario Montalbano – La pazienza del ragno. La replica dell’amata fiction sul commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti ha richiamato 2 milioni e 952mila spettatori, toccando il 17,5% di share. Su Canale 5, invece, è andata in scena una nuova puntata del Grande Fratello VIP. La 14esima diretta stagionale del reality show condotto da Ilary Blasi ha raccolto 2 milioni e 218mila spettatori, registrando il 18,6% di share sulla rete ammiraglia Mediaset.

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Francesca Fagnani è tornata al timone del prime time di Rai 2 e ha condotto Belve Crime. La prima puntata – che ha visto l’intervista a Roberto Savi – ha attirato 1 milione e 62mila spettatori, facendo segnare il 7,4% di share. Su Italia 1 è invece andato in onda un nuovo appuntamento de Le Iene presentano: Inside. Lo speciale dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti ha interessato 756mila spettatori, calando al 6,1% di share.

Su Rai 3 Salvo Sottile ha condotto l’ultima puntata di FarWest e le inchieste di ieri hanno radunato 870mila spettatori, chiudendo al 5,9% di share. Bianca Berlinguer è invece tornata alla guida di È sempre Cartabianca, che ha raggiunto 374mila spettatori su Rete 4, fermandosi al 2,8% di share. Giovanni Floris ha poi totalizzato un a.m. di 1 milione e 536mila spettatori con una nuova puntata di DiMartedì, che su La7 ha centrato il 9,6% di share.

Su Tv8 la nona puntata in chiaro dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent ha intrattenuto 299mila spettatori, pari al 2,2% di share. Su Nove, infine, Michael Jackson – Anatomia di una caduta ha collezionato 295mila spettatori, pari a uno share dell’1,7%.

Rai 1 | Il commissario Montalbano – 17,5% (2.952.000 spettatori)

| Il commissario Montalbano – (2.952.000 spettatori) Canale 5 | Grande Fratello VIP – 18,6% (2.218.000 spettatori)

| Grande Fratello VIP – (2.218.000 spettatori) Rai 2 | Belve – 7,4% (1.062.000 spettatori)

| Belve – (1.062.000 spettatori) Italia 1 | Le Iene presentano: Inside – 6,1% (756.000 spettatori)

| Le Iene presentano: Inside – (756.000 spettatori) Rai 3 | FarWest – 5,9% (870.000 spettatori)

| FarWest – (870.000 spettatori) Rete 4 | È sempre Cartabianca – 2,8% (374.000 spettatori)

| È sempre Cartabianca – (374.000 spettatori) La7 | DiMartedì – 9,6% (1.536.000 spettatori)

| DiMartedì – (1.536.000 spettatori) Tv8 | Italia’s Got Talent – 2,2% (299.000 spettatori)

| Italia’s Got Talent – (299.000 spettatori) Nove | Michael Jackson – Anatomia di una caduta – 1,7% (295.000 spettatori)

Ascolti, i numeri di ieri: De Martino vs Gerry Scotti

Nuovo atto dell’eterna battaglia dei dati Auditel dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. La puntata di ieri di Affari Tuoi ha raggiunto 4 milioni e 663mila spettatori, arrivando al 22% di share su Rai 1, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha conquistato 4 milioni e 898mila spettatori, toccando il 23,2% di share.

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